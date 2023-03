Kino: "The Son" - Ohnmacht erfahren, bei aller Liebe

Florian Zeller ist einer der wenigen europäischen Regisseure, der sich erfolgreich in Hollywood etablieren konnte. Für "The Father" mit Anthony Hopkins bekam er einen Oscar und und kehrt nun mit "The Son" auf die Leinwand zurück. Es ist die Geschichte eines von Hugh Jackman gespielten Vaters, der hilflos vor den Depressionen seines jugendlichen Sohnes steht.

"Diese beiden Filme, "The Father", mein erster Film, und "The Son", sie beide sind eher englisch als amerikanisch, so gesehen sind sie europäisch. Ich hatte überlegt, diesen Film auf Französisch zu drehen, aber dann war das Gefühl stärker - oder besser, der Wunsch - keine französische Geschichte zu erzählen, oder eine englische Geschichte oder eine amerikanische, sondern etwas Universelleres. Das, worüber wir sprechen, passiert - oder kann leider in allen Familien passieren , und darüber wollte ich wirklich sprechen."

Florian Zeller, Regisseur

Hugh Jackman wollte die Rolle, so Zeller, er bestand darauf, weil ihn die Geschichte persönlich berührte. Im Mittelpunkt des Films stehen die psychische Gesundheit, die Hilflosigkeit der Angehörigen, ihre Schuldgefühle und die Schwierigkeit, helfen zu können.

"Ich wollte nicht zu explizit sein, nicht rechtfertigen oder erklären und so das Leiden dieses Teenagers erklären. Ich wollte, dass wir, die Zuschauer, in unserem Empfinden und unserer Hilflosigkeit so sind wie der Vaters, der nur gute Absichten hat. Er ist ein liebevoller, aufmerksamer Vater, der Ohnmacht erfährt, eine Erfahrung, die meiner Meinung nach viele Menschen machen, also der Moment, in dem man nicht mehr weiß, was man tun soll, um jemandem zu helfen, den man von ganzem Herzen liebt."

Florian Zeller, Regisseur

In einer der Schlüsselszenen wird der Vater selbst wieder zum Sohn: mit einem Gastauftritt von Anthony Hopkins, jetzt als Großvater. "The Son" - demnächst europaweit in den Kinos.