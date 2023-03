In Frankreich gibt es keine Verabredungen - wenn man zusammen ist, ist man zusammen.

Sie flirten mit einem finnischen Mann? Rechnen Sie mit viel peinlichem Schweigen. Im sexuell freizügigen Island hingegen wird man auf Andeutungen eines One-Night-Stands sehr viel offener reagieren - und möglicherweise zum Kviðsystur oder Kviðmágar werden (Wörter, die zwei Menschen beschreiben, die mit einander geschlafen haben).

Diese kulturellen Unterschiede bei der Partnersuche in Europa sind für die Autorin Marina Iakovleva, die als Tochter russisch-ukrainischer Eltern in Moskau geboren wurde und seit ihrem zwölften Lebensjahr in Toronto, Kanada, aufgewachsen ist, zu einer Art Besessenheit geworden.

Im Jahr 2013 gründete Iakovleva Dating Beyond Borders, einen YouTube-Kanal mit 623.000 Abonnenten und insgesamt 184.619.805 Views, der sich auf Beziehungstrends weltweit konzentriert.

"Ich habe eine Zeit lang herumprobiert, ohne wirklichen Erfolg. Erst als ich von meinem Lehrer-Job entlassen wurde, habe ich mich voll und ganz der Verwirklichung des Senders gewidmet."

"Liebe ist Liebe, aber kulturelle Unterschiede können eine Beziehung zerstören, vor allem, wenn sie nicht kommuniziert werden", Marina Iakovleva, Gründerin des YouTube-Kanals Dating Beyond Borders.

Während es auf YouTube von ästhetisch ansprechenden Reiseblogs wimmelt, in denen Essen, Kunst, luxuriöse Penthouse-Suiten und vieles mehr vorgestellt werden, war Iakovleva aufgefallen, dass ein kulturelles Element in dieser Art von Inhalten oft fehlte: Verabredungen.

Egal, ob es sich um eine Affäre oder eine längerfristige Beziehung handelt, die Verbindung mit anderen ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfahrungen vieler Reisender (und zunehmend auch digitaler Nomaden) im Ausland.

"Liebe ist Liebe, aber kulturelle Unterschiede können eine Beziehung zerstören, besonders wenn sie nicht kommuniziert werden", sagt Iakovleva.

Viele ihrer Videos konzentrieren sich auf kulturelle Stereotypen, die in Sketchen dargestellt werden, um Humor zu erzeugen und einen breiteren Bezug herzustellen (z. B. You Know You're Dating a French Woman When...), aber andere, wie die Single's Guides, verfolgen einen eher dokumentarischen Ansatz, indem sie verschiedene Einheimische über ihre Beziehungsgewohnheiten befragen. Das beliebteste Land in dieser Reihe ist Island, das zufälligerweise ein großer Fan von Gelegenheitssex ist.

Iakovlevas Inhalte haben auch auf anderen Plattformen wie Instagram und TikTok (1,4 Mio. Likes) Anklang gefunden, wo der identitätsorientierte Blickwinkel bei den Zuschauern, die ihre Beziehungserfahrungen erahnen wollen, Anklang findet.

Im Zuge der Erstellung all dieser Inhalte hat sich Iakovleva zu einer Art Expertin für das Thema "Dating Do's and Don'ts" entwickelt - vor allem in Europa - und hat sogar ein Buch mit dem Titel "Sex Before Coffee: Ein Leitfaden für Verabredungen in Skandinavien.

Hier sind ihre Ratschläge zur Vermeidung potenzieller zukünftiger kultureller Konflikte beim Umwerben:

Niederlande

Dating in den Niederlanden ist easy Canva

Direkt sein

"Wenn ein Niederländer eine Meinung hat, redet er nicht um den heißen Brei herum (ganz im Gegensatz zu den Briten, die oft 10 Sätze brauchen, um auf den Punkt zu kommen).

Wert auf Authentizität

"Die Niederländer glauben auch, dass eine der wichtigsten Eigenschaften darin besteht, bodenständig, echt und real zu sein."

Flirts in Frankreich sind leicht und gern gepflegt Canva

Frankreich

Voulez-vous un rendez-vous?

"In Frankreich gibt es kein Wort für 'Verabredung'! Das Wort, das dem am nächsten kommt, ist rendez-vous, was auch mit einer formellen Verabredung oder einem nicht-romantischen Treffen übersetzt werden kann."

Keep it cas

"Die Franzosen haben auch nicht die übliche Art von Verabredungen, bei denen man sich hinsetzt und ein Interview führt (das hat sich durch die Dating-Apps etwas geändert)", sagt Iakovleva und betont, dass Gruppentreffen üblich sind und Verabredungen viel zwangloser sind.

"Es geht weniger um Regeln und Etiketten (z. B. drittes Date, wir haben Sex, lass uns darüber reden), sondern mehr darum, zu sehen, ob man sich zueinander hingezogen fühlt, und mit dem Strom zu schwimmen."

Aber nicht zu leger

"In Frankreich sollte man sich nicht zu leger kleiden (das hängt natürlich von der Region ab, Nordfrankreich ist etwas legerer), aber im Allgemeinen ist ein gepflegtes und elegantes Auftreten der Schlüssel."

Humor ist der Schlüssel in Großbritannien Canva

Vereinigtes Königreich

Humor ist alles

Wenn es ein Wort gibt, das man sich merken sollte, wenn man mit einem Briten ausgeht, dann ist es "banter", sagt Iakovleva - "banter" ist der britische Slang für neckische Bemerkungen, die unter Freunden leichtfertig fallen.

"Wenn Sie sich fragen, wie Sie ein britisches Mädchen ansprechen können, vergessen Sie die Komplimente und setzen Sie auf den Humor. Wenn sich ein Brite über Sie lustig macht, könnte das daran liegen, dass er Sie mag. Verspieltheit, Sarkasmus und Humor dienen dazu, eine Beziehung und eine Verbindung zwischen Menschen herzustellen.

Der Deutsche ist bodenständig und ein bisschen kompliziert Canva

Deutschland

Keine Liebesspiele

"Die Deutschen sind pragmatisch-praktisch und wägen lieber ab, statt sich von ihren Gefühlen mitreißen zu lassen. Sie reden weniger um den heißen Brei herum, sondern sind lieber ehrlich und direkt mit ihren Absichten."

Grenzen respektieren

"Die Deutschen nehmen sich lieber Zeit, um eine Beziehung aufzubauen, als etwas zu überstürzen. Denken Sie daran, dass die Deutschen ihre Privatsphäre und ihren persönlichen Freiraum sehr schätzen und daher nicht so offen über ihr Privatleben und ihre Gefühle sprechen wie andere Länder.

Finnland

Schüchterne Typen

"Wenn Sie sich mit einem Finnen verabreden (vor allem mit einem finnischen Mann), sollten Sie sich auf viel Schweigen einstellen. Die Stille ist nur für Sie unangenehm, nicht aber für den Finnen, denn er kann sie bequem ertragen", sagt Iakovleva.

"Da Finnen und Schweden keine natürlichen Gesprächspartner sind, müssen Sie möglicherweise viel mehr initiieren, als Sie es gewohnt sind. Entweder Sie stellen Fragen oder Sie erzählen von sich selbst und hoffen, dass Ihr Date sich öffnet.

Frauenpower

"In Finnland herrscht Gleichberechtigung, und es gibt kaum Geschlechterrollen. Oft sind es die Frauen, die hier das Sagen haben - sie sprechen den Mann vielleicht zuerst an und schreiben ihm eine SMS, und finnische Männer bevorzugen dieses Durchsetzungsvermögen."

Portugiesen gehen es langsam an Canva

Portugal

Es langsam angehen lassen

"Portugal ist heute ein beliebtes Zentrum für digitale Nomaden, aber im Grunde ist es immer noch ein sehr traditionelles Land.

Ich habe fast zwei Jahre dort gelebt, und als ich das erste Mal ankam und anfing, die Leute nach der Dating-Szene zu fragen, erzählten mir die portugiesischen Männer, dass die Dating-Szene ziemlich schwierig ist, weil das Land immer noch so konservativ ist.

In Lissabon zum Beispiel herrscht immer noch eine dörfliche Mentalität. Die Leute reden, und die portugiesischen Frauen haben Angst, ihr Gesicht zu verlieren oder dass ihre Freunde über sie tratschen, also machen sie es den Männern wirklich schwer, sich ihnen zu nähern, und lassen sie durch Reifen springen.

Im Allgemeinen gehen die Menschen die Dinge jedoch langsam an und es kann länger dauern, bis es ernst wird (das hängt natürlich davon ab, ob es sich um eine größere Stadt oder ein Dorf handelt).

Spanien

Mehr Leidenschaft!

"Die Spanier sind sexuell sehr freizügig und haben keine Angst, zwanglos zu sein und zwanglosen Sex zu genießen. Leidenschaft, körperliche Zuneigung, ein hohes Maß an Geselligkeit und Ausgehen (bis spät in die Nacht!) sind ein wichtiger Teil der Kultur.

Die meisten Spanier haben kein Problem damit, ihre Meinung ungefiltert zu sagen, und spanische Frauen sind sehr unabhängig."

Erst Sex dann Beziehung Canva

Skandinavier (Schweden, Norweger und Dänen)

Erst der Sex, dann die Beziehung

"Die Skandinavier sind sehr liberal, wenn es um Sex geht. Sie sprechen von Kindesbeinen an offen darüber, sie werden ermutigt, auszugehen und ein gesundes Sexualleben zu führen, und in allen drei Ländern ist die Kontaktszene riesig."

Antiquierte Geschlechterrollen, weg damit

"Wenn Sie es gewohnt sind, den Frauen, die Ihnen gefallen, an der Bar einen Drink zu spendieren, könnte das in Skandinavien nicht so gut ankommen. Wie bereits erwähnt, schulden skandinavische Frauen weder gerne etwas, noch wollen sie gekauft werden. Sie nehmen nur dann einen Drink an, wenn sie Sie mögen, und würden Ihnen höchstwahrscheinlich anbieten, Ihnen einen zurückzugeben, wenn sie Sie mögen.

Skandinavische Männer finden auch Unabhängigkeit und Selbstständigkeit heißer. Sie wollen kein Liebesritter in glänzender Rüstung sein - sie wollen Teamkollegen sein."

Seien Sie demütig

"Prahlerei ist in allen nordischen Ländern ein großes Tabu. Bleiben Sie realistisch und übertreiben Sie es nicht. Übertreiben Sie es nicht mit den Komplimenten und den Gesten und machen Sie nicht den "Macho" (das gilt auch für die Niederlande und Deutschland)."