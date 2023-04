Pink Floyd haben ein einzigartiges Event angekündigt, um den 50. Jahrestag ihres kultigen achten Albums "**The Dark Side Of The Moon**" von 1973 zu feiern. Die Band veranstaltet eine besondere Hörparty in Westaustralien - und nicht irgendeine Hörparty. Sie untermalen damit die bevorstehende totale Sonnenfinsternis.

Das "einmalige" Ereignis findet am Donnerstag, den 20. April, im Ningaloo Marine Park (Nyinggulu), der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, in Exmouth, einem Ferienort etwa 1200 km nördlich von Perth, statt. An diesem Morgen wird ein Schatten des Mondes über Westaustralien streifen, während er die Sonne passiert.

Das Ereignis ist so geplant, dass der Moment der totalen Finsternis mit dem Text von "Eclipse", dem Schlusstitel von "The Dark Side of the Moon", synchronisiert ist, wenn Roger Waters singt: "Aber die Sonne wird vom Mond verfinstert."

Die Veranstaltung wird von Pink Floyds langjährigem kreativen Berater Aubrey Powell überwacht, dem Mitbegründer des Kunstkollektivs Hipgnosis, das viele der zeitlosen Albumcover der Band entworfen hat.

In einer Presseerklärung sagte Powell: "Seit seiner Veröffentlichung vor 50 Jahren wurde 'The Dark Side Of The Moon' von mehreren Generationen auf der ganzen Welt umarmt, weil es universelle Themen wie Gier, Sterblichkeit, die dunklen und hellen Seiten der menschlichen Psyche und natürlich unseren Platz im Kosmos untersucht. Ich könnte mir keine passendere Art und Weise vorstellen, die Veröffentlichung des Albums zu feiern, als mit diesem seltenen und wunderschönen Phänomen, das visuell so viel von dem symbolisiert, was das Album erforscht."

Tickets für dieses einzigartige Ereignis sind nicht öffentlich erhältlich, sondern werden nur den acht Gewinnern eines Wettbewerbs zur Verfügung gestellt. Fans müssen hier ein 30-sekündiges Video einreichen, in dem sie erklären, warum sie es verdienen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Einsendeschluss ist am kommenden Freitag (7. April) um 23:59 Uhr. Die Gewinner, die den Namen Astronomy Domine 8 tragen (eine Anspielung auf den Eröffnungssong von Pink Floyds Debütalbum "The Piper at the Gates of Dawn" von 1967), werden die Sonnenfinsternis miterleben können, während das Album gespielt wird.

Zurück in den Charts (trotz ein paar Idioten)

Anfang des Jahres kündigte die Band eine spezielle Neuauflage ihres legendären Albums zum 50. Jahrestag an, das mit mehr als 50 Millionen verkauften Exemplaren weltweit zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten wurde. Das im letzten Monat erschienene Box-Set enthält einen Live-Mitschnitt des Konzerts der Band in Wembley von 1974, der zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht wurde, sowie ein Buch und neue Musikvideos.

Die Wiederveröffentlichung hat das Album zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wieder in die britischen Top 20 gebracht und dem Originalalbum zu einem Sprung von Platz 120 auf Platz 17 der offiziellen Albumcharts verholfen. Zuletzt war es im Oktober 2011 in den Top 20 vertreten.

Pink Floyd haben Anfang des Jahres die dunkle Seite ihrer Fangemeinde kennengelernt, als sie die 50-jährige Jubiläumsausgabe ihres Albums ankündigten.

Die Ankündigung wurde von der Band auf ihren Social-Media-Accounts gemacht und enthielt ein aktualisiertes Foto des kultigen Prismen- und Regenbogen-Albumcovers der Band.

Gelehrte Fans begrüßten die Nachricht mit Begeisterung, aber einige riefen die Band mit Behauptungen über "Wokeness" aus. Warum muss es einen verdammten "Woke"-Regenbogen geben?", sagte ein Twitter-Nutzer, der nicht ganz begriffen hat, dass man bei einer Frage nach grammatikalischer Tradition ein Fragezeichen statt eines Ausrufezeichens verwenden sollte.

Heller Bursche.

Ein Twitter-Nutzer hat einige der "besten" Beschwerden zusammengestellt, darunter Perlen wie "Von diesem Moment an höre ich mir diese Band nicht mehr an" (auch hier wieder großartiger Satzbau) und "Wollt ihr mit Regenbögen aufwachen, gibt es eine Hetero-Flagge, ich will eine gleichberechtigte Vertretung...":