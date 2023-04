Von euronews

Die Beatles-Statue in Liverpool hat gerade ein neues Gesicht bekommen. Die Fab Four wurden im Vorfeld der Eurovision in traditionelle ukrainische Kleidung gekleidet. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr trugen weiße Wyschewankas am Pier Head.

Die bestickten Hemden, die zur Nationaltracht gehören, stammen aus dem kriegszerstörten Land. Am ukrainischen Feiertag Wyschewanka-Tag, der in der Regel in der dritten Maiwoche stattfindet, bekennen sich die Einwohner des Landes zu ihrer Volksgeschichte und tragen traditionelle Kostüme.

Die Beatles-Figuren werden in der BBC-Berichterstattung über das Ereignis im nächsten Monat eine Rolle spielen, da Liverpool als Gastgeber der Eurovision ausgewählt wurde, da das Vereinigte Königreich im letzten Jahr den zweiten Platz belegte und die Gewinner-Ukraine weiterhin mit der russischen Invasion zu kämpfen hat.

Die BBC sagte, die Ukraine werde sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung ziehen, und die Farben der ukrainischen Flagge waren in Liverpool zu sehen, auch auf der Superlambanana-Skulptur.

Die Superlambanana-Skulptur in Liverpool PA MEDIA

Die Eurovision 2023 findet in der M&S Bank Arena Liverpool statt. Die Halbfinale finden am 9. und 11. Mai statt, das große Finale am 13. Mai, das auch in den Kinos übertragen wird.