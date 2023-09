Kolumbien: Künstler Fernando Botero tot

Von Euronews mit AFP

Der für seine üppigen Figuren bekannte Künstler Fernando Botero aus Kolumbien ist tot.

Der kolumbianische Künstler Fernando Botero, der für seine üppig geformten Menschen- und Tierbilder und seine überproportionalen Skulpturen bekannt wurde, ist tot. Das teilte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro am Freitag mit. Botero wurde 91 Jahre alt.

"Fernando Botero, der Maler unserer Traditionen und unserer Fehler, der Maler unserer Tugenden, ist tot", gab das Staatsoberhaupt über das Netzwerk X, ehemals Twitter, bekannt.

Er machte keine weiteren Angaben zu seinem Todesort. Fernando Botero wurde 1932 in Medellín in Zentralkolumbien geboren und gilt als einer der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. In Europa und Mexiko studierte er Kunst.

Seine Ausstellungen waren meist gut besucht: seine Werkschau im Palast der Schönen Künste in Mexiko-Stadt bewunderten rund 300.000 Gäste.

Einen Großteil seines Lebens verbrachte in Monte Carlo und im norditalienischen Pietrasanta. Im Mai war seine dritte Frau, die griechische Künstlerin Sophia Vari, gestorben.