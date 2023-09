Diese Woche rettete ein Junge einen Ertrinkenden mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebungstechnik, die er beim Ansehen der Netflix-Hitserie Stranger Things gelernt hatte. Welche anderen wertvollen Lebenshilfen kann man aus der Welt des Fernsehens und der Filme lernen?

Glaube nicht alles, was du in Filmen und im Fernsehen siehst, heißt es.

WERBUNG

Nun, ihr Neinsager, es ist Zeit für eine große Portion Demut, denn manchmal kann man auf großen und kleinen Bildschirmen tatsächlich einige sehr wertvolle Lektionen fürs Leben lernen. Das beweist der 12-jährige Austen Macmillan.

Diese Woche rettete der Jugendliche im US-Bundesstaat Florida einen ertrinkenden Mann mithilfe einer HLW-Technik, die er in der Netflix-Hitserie Stranger Things gesehen hatte.

Austens registrierter Verhaltentherapeut, der 30-jährige Jason Piquette - der ihn in der Therapie der angewandten Verhaltensanalyse begleitete - schwamm im Rahmen ihrer gemeinsamen Arbeitsstunden im Schwimmbad von Macmillan. Als sie schwammen, hielt Piquette unter Wasser zu lange die Luft an und wurde bewusstlos. Austen war so geistesgegenwärtig, Piquette eine Herzdruckmassage zu verpassen, eine Technik, die er, wie er später verriet, beim Anschauen von Stranger Things aufgeschnappt hatte - die Szene, in der Jim Hopper und Joyce Byers (David Harbour und Winona Ryder) dem jungen Will Byers (Noah Schnapp) eine Herzdruckmassage verpassen.

Und es hat funktioniert. Piquette erlangte das Bewusstsein wieder und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, das ihn auf die Intensivstation aufnahm, wo er über Nacht mit Sauerstoff versorgt wurde.

Diese Geschichte hat mich dazu inspiriert, über all die Fähigkeiten nachzudenken, die man durch Fernsehsendungen und Kinobesuche erwerben kann.

Zugegeben, nicht alle Behauptungen auf dem Bildschirm sind zutreffend oder enthalten lebenswichtige Lektionen. Es ist eine Menge künstlerische Freiheit im Spiel, und einige Tipps sind nicht per se lebensrettend.

Immerhin lehrt uns Jurassic Park, dass ein Stromschlag keine große Sache ist; Der Exorzist rät zwar, nicht mit Ouija-Brettern herumzuspielen - aber so sehr ich mich im Laufe der Jahre auch bemüht habe, kein Captain Howdy hat sich zu erkennen gegeben; es gibt nicht viele Gelegenheiten, bei denen das Problem mit dem Wasserkrug in Stirb Langsam - Eine Heimsuchung nützlich sein wird; und während Matilda einer ganzen Generation von Kindern beigebracht hat, das Wort "Difficulty" nicht falsch zu schreiben (ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich das Wort "Mrs. D, Mrs. I, Mrs. FFI, Mrs. C, Mrs. U, Mrs. LTY!" zu machen), standen keine Leben auf dem Spiel.

Obwohl: Der Knüppelkuh ist furchteinflößend, lebenswichtige Organe könnten in Gefahr gewesen sein.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Lebenshilfen, die ich im Laufe der Jahre aus dem Fernsehen und aus Filmen gelernt habe - diejenigen, die funktionieren, einwandfrei sind und im täglichen Leben angewendet werden können, um wirklich etwas zu bewirken.

Wie man eine Herz-Lungen-Wiederbelebung richtig durchführt - zu sehen in: The Office und 'Titane'

Wenn man sich Filme oder Fernsehsendungen anschaut, scheint es so zu sein, dass die Herz-Lungen-Wiederbelebung immer funktioniert und Menschen recht schnell rettet. Das ist aber nicht immer der Fall, und man wacht nicht einfach auf und kann nach ein paar Herzdruckmassagen sein vorheriges Gespräch wieder aufnehmen. Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis sie wirkt.

Austen hat die Herz-Lungen-Wiederbelebung vielleicht aus Stranger Things gelernt, aber ältere Fernsehzuschauer erinnern sich vielleicht an die US-Version von The Office, in der ihnen beigebracht wurde, wie man jemanden wiederbelebt. Michael Scott (Steve Carell) singt 'Stayin' Alive' von den Bee Gees, während er an einer Puppe übt - und er macht es richtig.

WERBUNG

Die richtige Art der Herz-Lungen-Wiederbelebung besteht in 30 Herzdruckmassagen, gefolgt von zwei Atemzügen - alles bei 100-120 Kompressionen / Schlägen pro Minute. Lieder wie 'Stayin' Alive" passen dazu, ebenso wie Los Del Rios "Macarena", das in Julia Ducournaus umwerfend brillantem Cannes-Gewinner "Titane" zu sehen ist.

Vincent Lindons Feuerwehrmann (der ebenfalls Vincent heißt) bringt seinem "Sohn" Adrien (Agathe Rousselle) bei, jemanden zu den Klängen des Rumba-Flamenco-Tanzes von 1993 wiederzubeleben.

Seitdem kann ich bei dem Siong nicht mehr über die Tanzschritte nachdenken - ich führe imaginäre Herzdruckmassagen durch.

Wie man sich im Falle eines Angriffs verteidigt - zu sehen in: 'Miss Congeniality'

Sandra Bullock testet S.I.N.G. Warner Bros.

Lachen Sie nur, aber Sandra Bullocks Undercover-FBI-Agentin Grace Hart hat einige Fähigkeiten, die es wert sind, sich einzuprägen. Sie hat sogar ein praktisches Akronym für eine präzise Taktik, wenn sie angegriffen wird: S.I.N.G.

Das steht für: Solarplexus, Spann, Nase, Leiste.

WERBUNG

Und zwar in dieser Reihenfolge.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, erhöhen Sie Ihre Chancen, einem Angreifer unversehrt zu entkommen.

Wie man eine Klage vermeidet - 'Spider-Man'

Lachen über die FACTS Columbia TriStar Film Distributors

In Sam Raimis "Spider-Man" aus dem Jahr 2002 lässt Verlagschef und Peter Parkers Boss J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) einige Erkenntnisse fallen.

"Verleumdung wird gesprochen. In gedruckter Form ist es der Tatbestand der Verleumdung."

Wahrscheinlich kennt er sich mit beidem aus, aber das hindert ihn nicht daran, Recht zu haben.

WERBUNG

Wie man die perfekte Pasta-Sauce macht - Teil 1 - 'Goodfellas'

Sicherlich gibt es bessere Ratgeber als inhaftierte Mafiabosse, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht ab und zu etwas Vernünftiges sagen. Vor allem, wenn es darum geht, Ratschläge für die perfekte Pastasoße zu erteilen.

Ohne Küchenmesser - die im Gefängnis zu Recht als Schmuggelware gelten - gelingt es Pauli (Paul Sorvino), den Knoblauch mit einer Rasierklinge so dünn wie möglich zu schneiden. Der Trick ist, die aromastrotzenden Scheiben deshalb dünn zu mache, damit sie sich in der mit Öl gefüllten Pfanne verflüssigen.

Ich persönlich bin ein Fan von dickeren Scheiben, aber nachdem ich diese Methode getestet habe (ohne Rasierklinge, wie ich zu meiner Schande sagen muss), muss ich gestehen: es funktioniert und schmeckt großartig. Aber mein Motto ist ohnehing: je mehr Knoblauch, desto besser.

Wie man die perfekte Pasta-Sauce macht - Teil 2 - 'Der Pate'

You'll never want to go without sugar Paramount Pictures

Bleiben wir beim italienischen Verbrechen... Und auf dieses Rezept schwöre ich.

Wenn du einmal den Life Hack aus Der Pate entdeckt hast, wirst du nicht mehr zurückwollen.

Clemenza (Richard Castellano) zeigt Michael Corleone, wie man eine richtige Spaghetti-Soße herstellt: "He, komm her, Junge, lern was. Man weiß ja nie, vielleicht musst du eines Tages für 20 Leute kochen. Siehst du, du fängst mit ein bisschen Öl an. Dann brätst du etwas Knoblauch an. Dann wirfst du ein paar Tomaten hinein, Tomatenmark, brätst es an; pass auf, dass es nicht klebt. Dann kocht man das Ganze auf, gibt die Wurst und die Fleischbällchen hinein und ein bisschen Wein. Und ein bisschen Zucker, und das ist mein Trick."

Eine viertel Tasse sollte ausreichen, und die zusätzliche Prise Zucker macht den großen Unterschied aus.

Oh, und wenn wir schon bei Pasta sind: Wenn ich etwas über Essen im Film gelernt habe, dann, dass Spaghetti entgegen der landläufigen Meinung das Flirten erleichtern. Ja, es ist manchmal ein etwas chaotisches Lebensmittel, aber wenn es bei Susie und Strolch funktioniert hat, was braucht man dann noch mehr Beweise?

Wie man bei einem feinen Essen nicht ungehobelt wirkt - 'Titanic'

Gott segne dich, Molly Brown Twentieth Century Fox

Um beim Thema Essen zu bleiben, kommen wir zu den Tischmanieren. Das kann ein komplexes Thema sein - vor allem, wenn man bei einem schicken Essen oder einem formellen Dinner ist.

Danken Sie den Sternen für Kathy Bates in Titanic.

Als Jack (Leonardo DiCaprio) bei seiner ersten Erfahrung in der ersten Klasse verwirrt über die Anordnung des Tafelsilbers ist und nicht weiß, welche Gabel er benutzen soll, gibt ihm Molly Brown (Bates) hilfreiche Tipps, damit er vor den hochnäsigen Gästen keinen Fauxpas begeht.

Sie bringt die Gabel-Etikette auf den Punkt und weist ihn auf die Lächerlichkeit einer unnötig komplizierten Präsentation hin: "Fangen Sie einfach von außen an und arbeiten Sie sich nach innen vor".

Wie man sein Gesicht nicht mit Aftershave austrocknet - 'American Psycho'

Psycho oder nicht, er hat ein paar Tipps für die Hautpflege Lions Gate Films

Auch hier gibt es bessere Vorbilder, aber man bekommt gute Ratschläge, die man durchaus beherzigen kann.

Bevor der titelgebende Psychopath Patrick Bateman (Christian Bale) zu einem blutigen Amoklauf ansetzt (oder vielleicht nicht?), werden wir zu Beginn des Films Zeuge seines täglichen Workouts und seiner Pflegeroutine.

Während seiner Hautpflegeroutine vermittelt er uns ein ziemlich wichtiges Wissen: Halten Sie Ihr Gesicht frisch, indem Sie ein alkoholfreies Rasierwasser verwenden, denn Alkohol trocknet die Haut aus und ist nicht so gut für Ihre Poren. Das sollte man im Hinterkopf behalten... Das und eine gute Feuchtigkeitscreme, wenn Sie Ihren Lieblingsduft ohne Alkohol nicht finden können.

Wie man Familie und Freunde mit seinen Kenntnissen des gregorianischen Kalenders beeindruckt - 'RENT'

In der Verfilmung des Musicals RENT ist auch der Hit "Seasons of Love" zu hören, ein Gassenhauer, der Ihnen beibringt, dass ein Jahr 525.600 Minuten hat.

Eine gute Information, die sich als nützlich erweisen sollte, wenn Sie jemandem Ihre Liebe erklären und ihm sagen wollen, wie sehr Sie an ihn denken... Oder wenn Sie jemanden psychologisch niedermachen wollen, indem Sie ihm sagen, dass ein (nicht Schalt-) Kalenderjahr 525.600 Minuten hat und dass Sie keine einzige kostbare Minute für eine Unterhaltung mit ihm verschwenden wollen.

Ihre Wahl.

Wie man mit dem Nötigsten Feuer macht - 'Orange Is The New Black'

Wenn Sie mal Feuer brauchen... Netflix

Sie brauchen Feuer, möglicherweise sogar du verzweifelt und in beengter Umgebung?

Wer die Netflix-Gefängnis-Comedy nach den Memoiren von Piper Kerman gesehen hat, weiß, dass man nur eine Kaugummiverpackung und eine Batterie brauchst.

Es ist das sogenannte Litchfield-Feuerzeug.

Man nimmt eine Batterie und ein gefaltetes Kaugummipapier, das in der Mitte geknickt ist. Dann berührt man die Enden des Papiers an den Enden der Batterie. Die Folienseite entzündet die Papierseite und schon hat man eine Flamme.

Wissenschaft, B*tches!

Wie man Tintenflecken loswird - 'Full House'

Wisdom from Full House Warner Bros. Television

Die amerikanische Sitcom Full House aus den 80er und 90er Jahren war im Wesentlichen eine aktualisierte Version von The Brady Bunch und nie ein großer Erfolg bei den Kritikern.

In der 4. Staffel lernt Danny (Bob Saget) Cindy (Debra Sandlund) kennen, die ihm einen Trick beibringt, der jedem hilft, der mit Tintenflecken zu kämpfen hat: Haarspray entfernt Tintenflecken.

Das ist ein toller Trick für alle Möchtegern-Haushaltsgötter und -göttinnen, und er funktioniert tatsächlich.

Wie man eine kaputte Uhr repariert - 'Alice im Wunderland'

Der verrückte Hutmacher lehrt uns, wie man eine kaputte Uhr repariert Disney

Butter.

Benutze Butter.

Und wenn das nicht klappt, versuche es mit Tee.

Als nächstes kommt Marmelade.

Nimm bloß keinen Senf - "Das ist doch albern!"

Andere nette Tipps aus Disney-/Pixar-Filmen: Seesterne halten Ihre Brustwarzen schön feucht_(Die kleine Meerjungfrau_); hüten Sie sich vor zwielichtigen Onkeln_(Der König der Löwen_); Nagetiere sind wunderbare Sous-Chefs - und sparen Sie nicht an Kräutern_(Ratatouille_); und Marie Kondo kann mich mal - Unordnung ist genial_(Wall-E_).

Wie Sie Ihre geistige Gesundheit verbessern können - Unzählige Filme

Die weisen Herren Cooper und Perlman ABC - Sony Pictures Classics

Filme und Fernsehsendungen, so haben wir gelernt, unterhalten nicht nur, sondern lehren auch.

Es gibt einige inspirierende Zitate aus verschiedenen Filmen, die wirklich die Augen öffnen und bei alltäglichen Problemen helfen können. Mehr noch, es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass einige Weisheiten aus dem Kino lebensverändernd sein können, die Art und Weise, wie man das Leben und sich selbst sieht, verändern und tatsächlich bei der psychischen Gesundheit helfen.

Von The Breakfast Club ("Verbringe etwas mehr Zeit damit, etwas aus dir zu machen, und etwas weniger Zeit damit, andere zu beeindrucken") über Dead Poet's Society ("Carpe Diem. Nutze den Tag. Mach dein Leben außergewöhnlich") bis hin zu The Perks of Being a Wallflower ("Wir akzeptieren die Liebe, von der wir glauben, dass wir sie verdient haben") - einige Zeilen können einen Nerv treffen.

Die folgenden drei sind für mich besonders hervorzuheben.

Die erste ist eine wichtige Lektion für all diejenigen, die versuchen, in der heutigen Wirtschaft zu bestehen: "Wenn du etwas gut kannst, mach es nie umsonst", sagt der Joker in Christopher Nolans The Dark Knight.

Manchmal haben auch anarchieliebende Schurken Wertvolles zu vermitteln - vor allem, wenn man es mit skrupellosen und geizigen Chefs zu tun hat.

Der zweite ist weniger prosaisch, aber ebenso weise. Außerdem treibt er mir jedes Mal, wenn ich ihn höre oder lese, Tränen in die Augen:

"Wir reißen so viel aus uns heraus, um schneller geheilt zu werden, als wir sollten, dass wir mit dreißig Jahren bankrott sind und jedes Mal weniger zu bieten haben, wenn wir mit jemandem neu anfangen. Aber sich selbst nichts fühlen zu lassen, um nichts zu fühlen, was für eine Verschwendung! (...) Unser Herz und unser Körper werden uns nur einmal geschenkt. Und ehe man sich versieht, ist das Herz erschöpft, und was den Körper betrifft, kommt der Punkt, an dem ihn niemand mehr anschaut, geschweige denn sich ihm nähern will. In diesem Moment gibt es Kummer und Schmerz. Töte ihn nicht, und damit auch nicht die Freude, die du empfunden hast."

Wunderschöne Worte von Elios Vater (Michael Stuhlbarg), der in Call Me By Your Name - Luca Guadagninos atemberaubendem Film nach dem ebenso bewegenden Roman von André Aciman - zu seinem Sohn darüber spricht, wie wichtig es ist, den gegenwärtigen Schmerz nicht zu verdrängen.

Und der dritte Film stammt aus David Lynchs und Mark Frosts bahnbrechender Fernsehserie Twin Peaks, in der Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) einen Satz sagt, der für die Ewigkeit steht: "Schenke dir selbst jeden Tag, einmal am Tag, ein Geschenk. Plane es nicht. Warte nicht darauf. Lass es einfach geschehen. Das kann ein neues Hemd im Herrenausstatter sein, ein Nickerchen in deinem Bürostuhl oder zwei Tassen guter, heißer schwarzer Kaffee."

Klingt albern, aber denken Sie einmal darüber nach, wie viel Selbstfürsorge wir uns täglich verweigern.

Und dann nennen Einige das Fernsehen die "Idiotenbox"...