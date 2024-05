Krieg gegen die Ukraine: Selenskyj fordert schnellere Waffenlieferungen

Die Lage in Donezk ist weiterhin kritisch. Selenskyj fordert deshalb schnellere Waffenlieferungen von den westlichen Verbündeten.

WERBUNG

Aufgrund des Mangels an Munition und der verzögerten Waffenlieferungen aus dem Westen sah sich die Ukraine in den vergangenen Monaten gezwungen, sich schrittweise aus einigen Gebieten im Osten des Landes zurückzuziehen. Trotz eines vor einigen Wochen von den USA verabschiedeten Hilfspakets im Wert von 61 Milliarden Dollar reicht dies laut Angaben der ukrainischen Armee lediglich aus, um die Front zu stabilisieren und möglicherweise ein wenig Gebiet zurückzuerobern.

Den ukrainischen Streitkräften zufolge mussten diese die Munition rationieren, wobei geschätzt wird, dass das Verhältnis bei rund 2000 Schuss pro Tag für die Ukrainer und 7000 Schuss für die Russen liegt.

Nach Angaben der New York Times erhielt die Ukraine bereits eine Lieferung von Panzerabwehrraketen, Raketen und 155-Millimeter-Artilleriegranaten aus dem kürzlich verabschiedeten Militärhilfspaket der USA.

"Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass all diese Ausrüstung, die neue Munition, wahrscheinlich nur die Front halten wird"

Ed Arnold, Senior Fellow am Royal United Services Institute, äußerte sich dazu:

"Es ist schwieriger, den verlorenen Boden zurückzugewinnen. Man muss also um diesen Boden kämpfen. Aber ich denke auch, dass die Berechnung in Putins Kopf sich etwas geändert hat. Die Taktiken, die wir verwenden, sind brutal, ganz ehrlich, aber wir gewinnen an Boden. Putin befindet sich wahrscheinlich in einer etwas vorteilhafteren Position als noch vor sechs Monaten, weil es effektiv funktioniert und er in der Lage ist, in die Offensive zu gehen. Es jetzt wirklich sehr ernst für die Ukrainer. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass all diese Ausrüstung, die neue Munition, wahrscheinlich nur die Front halten wird."

Die Ukraine benötigt eine "erhebliche Beschleunigung" der Waffenlieferungen ihrer Partner, um ihre Truppen in die Lage zu versetzen, den vorrückenden russischen Truppen in mehreren Sektoren der Frontlinie zu begegnen, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Russland greift auf Taktik der "menschlichen Welle" zurück

In einigen Gefechten griff Russland auf die Taktik der "menschlichen Welle" zurück, bei der eine große Anzahl schlecht ausgebildeter Soldaten eingesetzt wird, um die Ukrainer dazu zu bringen, eine große Menge an Munition zu verbrauchen. Anschließend werden besser ausgebildete Truppen mit fortgeschrittenen Waffen und Ausbildung eingesetzt.

Oleksandr Matiash ist ein ukrainischer Offizier, der seit Beginn der seit dem 24. Februar an der Front ist. Er kämpfte in Butscha und im Osten. Sein Bataillon kämpfte in Awdijiwka.

Wir werden diesen Krieg gewinnen, aber die Verluste werden für die Ukraine entscheidend sein. Oleksandr Matiash

"Wir werden diesen Krieg gewinnen, aber die Verluste werden für die Ukraine entscheidend sein. Wir haben nicht genug Leute; zu Beginn des Krieges waren es 38 Millionen, aber zu viele Leute sind gegangen. Einige von ihnen wollen nicht kämpfen, andere können nicht kämpfen. Und wenn wir zu viele Menschen verlieren, können wir unser Land nicht mehr verteidigen, also brauchen wir Hilfe", sagte er.

Britischer Außenminister: Ukraine darf britische Waffen innerhalb Russlands einsetzen

Der britische Außenminister David Cameron hat betont, dass es in der Verantwortung der Ukraine liegt, über den Einsatz britischer Waffen zu entscheiden. Er hob zudem hervor, dass die Ukraine das Recht hat, Ziele auf russischem Gebiet anzugreifen, berichtete die BBC.

Während seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt versprach er, dass Großbritannien jährlich drei Milliarden Pfund zur Verfügung stellen werde, "solange es erforderlich sei".

Russland verurteilte diese Aussage als "eine weitere äußerst gefährliche Erklärung".