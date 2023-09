Gute Laune am frühen Morgen: Der Lachkrampf von Susanne Daubner (62)

Von Euronews mit ARD, X

🤣 Sie ist zu jeder Tag- und Nachtzeit im Einsatz: ARD-Nachrichtensprecherin Susanne Daubner hat im Morgenmagazin einen enormen Lachanfall bekommen - und in den sozialen Medien für einen Hype gesorgt.

Das Video haben an diesem Mittwoch sehr viele Nutzer und Nutzerinnen der sozialen Medien geteilt. ARD-Sprecherin Susanne Daubner, die zu (fast) jeder Tag- und Nachtzeit professionelle die Nachrichten präsentiert, hat am frühen Morgen einen Lachanfall bekommen, als sie den Chemiegipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz melden sollte.

Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig leitet aus Berlin zu Susanne Daubner in Hamburg über, doch die ansonsten stets professionelle 62-Jährige fängt an zu lachen - und kann damit gar nicht aufhören. Sie setzt mehrmals zur Meldung an - und wird vom eigenen Lachen unterbrochen.

"Lachflash am Morgen"

Das Video, das der "Wählerwille des Grauens" gepostet hat, wird mehr als 500.000 Mal angeschaut und Tausende Male geliked.

Tatsächlich hat Susanne Daubner viele Zuschauende überzeugt, die ihr Lachen sehr sympathisch finden.

"Wenn Du alles lustig findest"

Die Tagesschau schreibt dann auf X: "Wenn Du morgens noch nicht ganz wach bist und alles lustig findest! Im ARD-Morgenmagazin wollte Susanne Daubner eigentlich die tagesschau-Nachrichten zum „Chemiegipfel“ im Kanzleramt verlesen. Eigentlich – denn was Sven Lorig dann sagte, löste einen Lachflash bei ihr aus ..."