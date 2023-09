Das älteste Filmfestival der Türkei, das Antalya Golden Orange Film Festival, ist in Aufruhr. Jurymitglieder:innen sind zurückgetreten, Filmemacher:innen haben ihre Werke aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Hintergrund ist ein Werk über den Putschversuch von 2016.

Das älteste Filmfestival der Türkei, das Antalya Golden Orange Film Festival, ist in Aufruhr, nachdem Jurymitglieder zurückgetreten sind und Filmemacher ihre Werke wegen Zensurvorwürfen aus dem Wettbewerb zurückgezogen haben.

In einem beispiellosen Schritt kündigten die Produzenten und Regisseure von 27 Beiträgen für das Festival am Mittwoch ihren Rückzug an. Wenige Tage zuvor waren 20 Mitglieder der Festivaljury zurückgetreten. Grund war die Entfernung eines Dokumentarfilms durch die Organisatoren.

Kanun Hükmü(The Decree) von Nejla Demirci handelt von zwei Angestellten des öffentlichen Dienstes, einer Lehrerin und einem Arzt, die im Rahmen des Ausnahmezustands, der nach dem Putschversuch im Jahr 2016 in der Türkei verhängt wurde, entlassen worden waren.

Die türkische Regierung der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) leitete nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 eine massive Säuberung der staatlichen Institutionen ein. Mehr als 130.000 Staatsbedienstete wurden per Notstandsdekret aus dem Dienst entlassen. Die Behörden gaben an, dass sie ihre Arbeitsplätze aufgrund mutmaßlicher Verbindungen zu "terroristischen Organisationen" verloren hätten, Kritiker behaupten jedoch, dass generell gegen jeden vorgegangen wird, die oder der von der Regierung als Gegner angesehen wird.

Der Direktor des Festivals, Ahmet Boyacıoğlu, erklärte, der Dokumentarfilm sei aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens gegen einen der Darsteller aus der nationalen Dokumentarfilmkategorie entfernt worden. "Aus diesem Grund wurde beschlossen, den Film von der diesjährigen Auswahl auszuschließen, um das Gerichtsverfahren und die Unparteilichkeit nicht zu beeinträchtigen", so Boyacıoğlu.

Für die Regisseurin Demirci ist diese Reaktion jedoch eine "Ausrede" und "unverhohlene Zensur".

Filmposter für den Film "Kanun Hükmü" Ney Film

Die Filmemacher forderten die Achtung der Meinungsfreiheit. Die Free Art Assembly, die Künstlerinnen und Künstler aus vielen Bereichen vertritt, bezeichnete den Ausschluss des Films als "Angriff auf den künstlerischen Ausdruck und die Kreativität sowie als Versuch, die Zensur in allen künstlerischen Bereichen zu normalisieren", und nahm den Dokumentarfilm wieder in das Programm des Antalya Golden Orange Film Festival auf.

Das Ministerium gab auf seinem Social-Media-Account folgende Erklärung ab: "Das Ministerium für Kultur und Tourismus arbeitet mit der Vision, die kulturellen und künstlerischen Werte der Türkei zu bewahren, zu entwickeln und zu stärken." Im Einklang mit dieser Vision unterstütze man "Hunderte von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen", die sowohl im Land als auch im Ausland stattfinden würden.

"Eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich des türkischen Films, das 60. Antalya Golden Orange Film Festival, wird derzeit organisiert. In der Sektion des Dokumentarfilmwettbewerbs dieses Festivals wird der Dokumentarfilm 'Kanun Hükmü' gezeigt", heißt es weiter.

Es sei zutiefst bedauerlich, dass "bei einem so wichtigen Festival die Möglichkeit besteht, die Macht der Kunst zu nutzen, um unter dem Vorwand der Schikane die Propaganda der Terrororganisation FETÖ zu verbreiten". Das Ministerium werde sich nicht an den Bemühungen beteiligen, den "heldenhaften Kampf, den unsere Nation am 15. Juli geführt hat, zu diskreditieren oder die Kunst als Mittel der Provokation zu nutzen. Aus diesem Grund geben wir unseren Rückzug vom Antalya Golden Orange Film Festival bekannt", so der Wortlaut der Mitteilung.

Darüber hinaus gab der Bürgermeister der Stadt Antalya, Muhittin Böcek, folgende Erklärung ab: "In den vergangenen vier Jahren hat sich die Stadt Antalya nicht in die Bildung der Auswahlkommissionen, die Auswahl der Jurys, den Inhalt der Filme oder die Entscheidung, ob ein Film gewinnt oder nicht, eingemischt und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Die Kategorie des nationalen Wettbewerbs, die von der Vorgängerregierung aus dem Programm des Festivals gestrichen worden war, wurde während unserer Amtszeit mit großem Aufwand und in der Überzeugung wieder eingeführt, das Festival zu seinem Kern zurückzubringen. Diese Entscheidung ist der deutlichste Beweis für unsere Haltung gegen Zensur".

Das Festival, das seit 1963 in der Mittelmeerstadt Antalya veranstaltet wird, ist ein Höhepunkt im türkischen Kulturkalender. In diesem Jahr soll es vom 7. bis 14. Oktober stattfinden. Es ist noch nicht bekannt, ob das Festival wie geplant stattfinden wird oder ob die Filmemacher, die ihre Filme zurückgezogen haben, auch nach der Wiederzulassung von Kanun Hükmü teilnehmen werden.