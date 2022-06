Kritik der Zensur: "Report der Magd" als unbrennbares Buch

Eine buchstäblich unbrennbare Ausgabe von Margaret Atwoods visionären und oft verbotenen Buches "The Handmaid's Tale", zu deutsch der Report der Magd, ist bei Sotheby's in New York City zu sehen.

Ich denke, das Projekt ist vor allem ein Symbol der Anti-Zensur. Atwoods Partnerschaft mit dem PEN unterstreicht das Ziel des PEN, Zensur zu bekämpfen, dass die freie Meinungsäußerung ein Menschenrecht ist." Kalika Sands Spezialistin für Bücher und Manuskripte bei Sotheby's

„Der Report der Magd“ wurde allein im letzten Jahr in drei Staaten der Vereinigten Staaten verboten. Das Buch ist Teil eines größeren Projekts, in dem über 1.500 Bücher vorgestellt werden, die im letzten Jahr in den Vereinigten Staaten verboten wurden.

Das Buch wurde mit einem Flammenwerfer getestet. Die für die Herstellung des Buches verwendeten Materialien werden üblicherweise in der Filmproduktion und in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt, was bedeutet, dass es weit über 500 Grad Celsius stabil ist. Kalika Sands Spezialistin für Bücher und Manuskripte bei Sotheby's

Das Buch wird in einer Online-Auktion, die noch bis zum 7. Juni läuft, mit einem Schätzwert von 50.000 bis 100.000 Dollar angeboten.