Wussten Sie, dass Walt Disney ein Spion für das FBI war?

Das FBI hat im 20. Jahrhundert für und gegen kulturelle Persönlichkeiten gearbeitet... Aber Sie wissen vielleicht nicht, dass Walt Disney ein Regierungsspion war...

Die Geschichte der Einmischung der US-Regierung in die Kunst ist lang und voller Geschichten. Da sind all die Musiker, die unter den Verdacht des Federal Bureau of Investigation geraten sind, das bekanntlich Akten über Rockstars wie John Lennon und Elvis Presley angelegt hatte. Ob es nun um Lennons Engagement gegen den Vietnamkrieg ging oder um Presleys Fähigkeit, die Fans in Aufregung zu versetzen - die oberste Behörde für innere Sicherheit war der Meinung, dass sie wichtige Personen waren, die es zu verfolgen galt.

Dann gibt es noch die lange Liste schwarzer Künstler, für die sich das FBI interessierte, von den Tagen, als FBI-Akten den LSD-Konsum von Jimi Hendrix katalogisierten, bis hin zu der landesweiten Kampagne, die N.W.A. daran hindern sollte, ihren Hit "Fuck Tha Police" zu spielen.

Es ist eine Sache, wenn die Regierung gegen Künstler vorgeht. Das ist mittlerweile fast schon normal. Es ist eine ganz andere Sache, wenn die Regierung mit ihnen zusammenarbeitet.

So wurde kürzlich nachgewiesen, dass die CIA in den 50er und 60er Jahren modernistische Künstler wie Jackson Pollock und Mark Rothko förderte, um zu beweisen, dass die USA künstlerisch freier waren als die UdSSR.

In der Zeit des Kalten Krieges finden sich die meisten Beispiele dafür, dass die US-Regierung seltsame Spiele mit der Kultur treibt.

Auf dem Höhepunkt der Roten Angst, als das House of Un-American Activities Committee von Senator Joseph McCarthy die Karrieren von Künstlern links, rechts und in der Mitte (vor allem aber links) ruinierte, waren Künstler oft gezwungen, ihre Kollegen zu verraten, um weiter arbeiten zu können.

Werkzeuge im Kampf gegen die UdSSR. Gemälde des abstrakten Expressionisten Jackson Pollock im Museum of Modern Art in New York. Mary Altaffer/AP2005

Nachdem der gefeierte Regisseur von A Streetcar Named Desire, Elia Kazan, 1952 Kollegen beim HCUA verpfiffen hatte, wurde er von vielen Mitgliedern seiner Branche, darunter Orson Welles, öffentlich gemieden.

Nach all diesen Vorbemerkungen ist es an der Zeit, sich einem der berühmtesten Namen in der gesamten Kultur zuzuwenden: Walt Disney.

Am 10. November 1940 wurde der Medienmogul vom FBI rekrutiert, um seine eigenen Mitarbeiter auszuspionieren.

Zum Vergleich: Zu diesem Zeitpunkt ritt Disney auf einer Erfolgswelle im goldenen Zeitalter der Zeichentrickfilme. Mickey Mouse war 1928 entwickelt worden, und Disney hatte bereits 1937 mit Schneewittchen und die sieben Zwerge und 1940 mit Pinocchio weitere Hits gelandet.

Walt Disney, zweiter von links, übergibt Generalmajor William Porter, rechts, am 8. Januar 1942 in Washington, D.C., seine Skizze einer Mickey Mouse-Gasmaske. AP/AP1942

Zu dieser Zeit war das FBI besorgt über kommunistische Agitatoren in den USA, da das Land zögerte, sich dem in Europa tobenden Krieg anzuschließen. Die Korrespondenz zwischen Disney und dem FBI können Sie auf der Website der Regierung nachlesen.

Disney arbeitete mit dem FBI zusammen und lieferte Informationen, um die Gewerkschaftsarbeit in seinem Unternehmen zu untergraben.

Bei einem Animatorenstreik im Jahr 1941 bezeichnete Disney viele der Animatoren vor der HCUA als Kommunisten. Disney erlaubte sogar dem FBI-Direktor J. Edgar Hoover (der in Killers of Flower Moon namentlich erwähnt wird), seine kreativen Ideen in einige Projekte einzubringen. Im Gegenzug durfte Disney auf dem Gelände des FBI filmen, was ihm auch weiterhin Schutz vor dem damaligen McCarthy-Staat gewährte.

Im Jahr 1954 wurde Disney zum "Special Agent in Charge Contact" ernannt. Er blieb bis zu seinem Tod 1966 ein Informant des FBI.

Als die Informationen über seine Arbeit freigegeben wurden, stellte sich heraus, dass ein großer Teil der Arbeit des Kulturtitanen mit der Regierung im Zusammenhang mit Propagandafilmen stand.