Ikonische Michael-Jackson-Jacke wird für 286.000 Euro versteigert

Jacksons Jacke, Musik-Memorabilien und Amy Winehouse' Haarteil... Hier sehen Sie, wie viel bei der Auktion im Propstore London ausgegeben wurde.

Eine ikonische schwarz-weiße Lederjacke, die Michael Jackson 1984 in einem Pepsi-Werbespot trug, wurde für 250.000 £ (286.000 €) versteigert.

Es wurde erwartet, dass die Jacke bei der Auktion von Propstore London zwischen 200.000 und 400.000 Pfund einbringen würde. Die Pepsi-Werbespots, in denen Jackson seinen Hit "Billie Jean" neu interpretierte, sind vor allem wegen eines Vorfalls in Erinnerung geblieben, bei dem Jacksons Haare während eines Drehs Feuer fingen und er sich schwere Verbrennungen zuzog. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine andere Jacke.

Erinnerungsstücke aus Jacksons Besitz wurden bereits für Tausende von Euro versteigert, darunter ein schwarzer Filzhut, den er trug, kurz bevor er 1983 zum ersten Mal seinen berühmten Moonwalk tanzte. Dieser Hut wurde im September bei einer Auktion in Paris für 77.640 Euro versteigert.

Jacksons Jacke gehörte zu den mehr als 200 verkauften Musik- und Filmerinnerungsstücken, neben einer Jacke von George Michael und einem Haarteil, das Amy Winehouse gehörte.

Die Jacke von La Rocka!, die der verstorbene Sänger von Wham! in dem Musikvideo "I Knew You Were Waiting (For Me)" an der Seite von Aretha Franklin trug, wurde für 93.750 Pfund (107.400 Euro) verkauft.

Winehouse' Bienenstock-Haarteil, das sie 2007 im Musikvideo zu 'You Know I'm No Good' aus 'Back to Black' trug, wurde für 18.750 Pfund (21.500 Euro) verkauft.

Eine Gibson-Gitarre, die Angus Young von AC/DC gehörte, blieb ebenso unverkauft wie eine limitierte Auflage der Beatles-Jukebox Yellow Submarine.

Mark Hochman, Direktor für Musik und Poster bei Propstore, erklärte im Vorfeld der Auktion, dass viele der Gegenstände zum ersten Mal öffentlich angeboten wurden.