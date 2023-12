Vom Schafskopf bis zum Vorläufer der Charcuterie: Wo liegen die Ursprünge der kulinarischen Weihnachtstraditionen in Europa?

WERBUNG

Egal, ob Sie Weihnachten als das Fest der Geburt Jesu Christi oder als eine moderne Variante der Wintersonnenwende betrachten, in einem Punkt sind wir uns alle einig: Weihnachten ist eine Zeit des Genießens!

Jedes Land hat seine eigene Interpretation des Weihnachtsessens: Die Briten haben ihren Truthahn, die Esten ihre Ente, und die Japaner haben dank eines absolut genialen Marketingtricks KFC.

Aber was sind die ungewöhnlichsten Weihnachtsessen da draußen?

Von Stockholm bis Stuttgart, jedes Land hat seine eigenen kulinarischen Traditionen. Werfen wir einen Blick auf die leckeren (und geschmacklosen) Gerichte, die auf den europäischen Weihnachtstischen stehen.

Smalahove, Norwegen

Schafskopf gefällig?

Der Smalahove, eine westnorwegische Delikatesse, die ursprünglich von armen Leuten während der Weihnachtszeit gegessen wurde, ist ein innovativ zubereitetes - und konsumiertes - skandinavisches Gericht.

Für die Zubereitung von Smalahove wird der Kopf eines Schafes zunächst in zwei Hälften geteilt und dann das Gehirn herausgenommen. Nachdem der Kopf zwei Tage lang in Wasser eingeweicht wurde, wird er gesalzen und geräuchert, bevor er gedünstet wird. Anschließend werden zuerst die Ohren und Augen verzehrt, die als die schmackhaftesten und luxuriösesten Teile gelten, bevor das Fleisch aus dem Schädel entfernt wird.

Heute ist Smalahove vor allem eine Neuheit für Touristen, während die einheimischen Norweger auf dieses Vergnügen verzichten - ich kann mir nicht vorstellen, warum!

Julbord, Schweden

Sie haben schon von einem Charcuterie-Brett und vielleicht sogar von einem Butterbrett gehört. Aber haben Sie schon einmal von einem Julbord gehört?

Smörgåsbord ist ein Wort, das in die englische Sprache eingegangen ist, aber eigentlich stammt es aus dem Schwedischen und bezeichnet eine Platte mit einer Reihe von köstlichen Speisen. Das Julbord ist eine weihnachtliche Neuinterpretation dieses köstlichen Leckerbissens, der oft aus skandinavischen Köstlichkeiten wie Rentierwurst und eingelegtem Hering sowie einer Auswahl an Wurst- und Käsesorten besteht, die alle um einen glasierten Schinken in der Mitte angeordnet sind.

Bûche de Noël, Frankreich

Der Weihnachtsbaum ist in vielen Ländern eine Tradition, die auf die heidnischen Ursprünge des Weihnachtsfestes zurückgeht, als man immergrüne Zweige ins Haus brachte, um die länger werdenden Tage zu feiern.

Aus dieser hölzernen Zeremonie, die von den Bauern auf dem Lande in Frankreich durchgeführt wurde, hat sich ein Dessert in Form der Bûche de Noël entwickelt: ein mit Buttercreme gefüllter und mit Marzipan umwickelter Schokoladenbiskuit, der wie ein Weihnachtsbaumstamm aussieht.

Fest der sieben Fische, Italien

Die Italiener feiern eine Fastenzeit im Advent. In diesem zutiefst katholischen Land hat das Adventsfasten eine köstliche Wendung genommen.

Traditionell ist die Adventszeit eine Zeit der Selbstverleugnung, der Besinnung und der religiösen Observanz; was liegt also näher, als ein Sieben-Gänge-Menü zu servieren? Bei dieser süditalienischen Tradition genießen die Einheimischen ein Sieben-Gänge-Menü mit bis zu 10 verschiedenen Fischgerichten.

Das Fest, das am Weihnachtsabend stattfindet, hat sich mit der italienischen Diaspora nach Amerika ausgebreitet und ist heute eine transkontinentale Tradition.

Polnischer Karpfen, Polen

In Polen ist - wie in vielen europäischen Ländern - der Heiligabend der große Tag mit einem traditionellen Essen, zu dem Rote-Bete-Suppe und Sauerkraut gehören.

Der Höhepunkt dieser Mahlzeit ist der polnische Karpfen, der traditionell lange vor Heiligabend gefangen und in einem großen Eimer oder einer Badewanne am Leben gehalten wird, bis die Zeit gekommen ist, ihn zu töten, zu schuppen und zu entgräten.

Vegetarischer Heiligabend , Bulgarien

Genau wie die Süditaliener haben es die Bulgaren geschafft, eine Fastenzeit in ein thematisches Fest zu verwandeln.

WERBUNG

In diesem orthodoxen Land sind die 40 Tage vor Weihnachten eine Zeit des Fastens - und so ist es nur natürlich, dass am Heiligabend (dem größten Tag der Festtage) ein besonderes Essen serviert wird. Natürlich ist alles fleischlos, um die Tradition des Verzichts zu ehren.

Das leckere Essen muss aus einer ungeraden Anzahl von Gerichten bestehen und wird von einer Walnuss begleitet, die die Gäste aufbrechen, um ihr Glück für das Jahr zu finden.

Größtes Lebkuchendorf aller Zeiten, Norwegen

Wir haben mit Norwegen angefangen, also enden wir auch dort.

Lebkuchenhäuser mögen für den Rest des Jahres einen negativen Beigeschmack in Bezug auf Hexen haben, aber zur Weihnachtszeit sind sie ein bezauberndes Vergnügen für die ganze Familie. Seit den 1990er Jahren veranstaltet die norwegische Küstenstadt Bergen jedes Jahr Lebkuchenwettbewerbe und das größte Lebkuchendorf der Welt.

Das ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was jeder isst, aber diese Attraktion ist auf jeden Fall sehr hübsch anzuschauen!