Kultur Re-View: Wer war der Heilige Valentin?

Anlässlich dieses berühmten Tages in der Geschichte haben wir die Ursprünge des Heiligen Valentin nachgezeichnet und herausgefunden, wie sein Name mit dem romantischen Feiertag in Verbindung gebracht wurde, den wir heute kennen - und lieben oder hassen.

Ah, der Valentinstag!

Der Feiertag der Herzen, Rosen, Pralinen und Romantik, der jedes Jahr am 14. Februar im Namen des Heiligen Valentin gefeiert wird.

Aber haben Sie sich jemals gefragt, woher diese Tradition stammt? Und wer dieser geheimnisvolle Heilige war?

Nun, sagen wir einfach, die Entstehungsgeschichte ist ein wenig verworren und es gibt verschiedene Theorien darüber, wer er wirklich war.

Obwohl er von der römisch-katholischen Kirche offiziell anerkannt ist und man sich weitgehend einig ist, dass es sich um eine reale Person handelt, die im dritten Jahrhundert n. Chr. lebte, weiß man über den Heiligen Valentin nur seinen Namen und dass er am 14. Februar in den Außenbezirken Roms den Märtyrertod starb und begraben wurde.

Schätzungen zufolge gibt es mehr als 10 800 Heilige, darunter mehr als 30 Valentins und sogar einige Valentinas.

Aber es gibt zwei Valentins, die als wahrscheinliche Kandidaten für die Ursprünge der heutigen Liebestradition hervorstechen.

Aufgrund der vielen Ähnlichkeiten haben einige Forscher spekuliert, ob es sich bei den beiden Valentins möglicherweise um ein und dieselbe Person handelt.

Schauen wir uns das mal an.

Ein Priester aus Rom oder ein Bischof aus Terni?

Heiliger Valentin. Radierung auf Stoff. Wellcome Collection

Einige glauben, dass der Heilige Valentin ein römischer Priester war, der um das Jahr 270 n. Chr. lebte. Andere glauben, dass er ein christlicher Bischof war, der in einer kleinen Stadt namens Terni in Italien lebte.

In beiden Geschichten geht es um Kaiser Claudius II., der zu jener Zeit ein Dekret zum Verbot von Eheschließungen erließ, da er der Meinung war, dass verheiratete Männer aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihren Familien und Angehörigen schlechte Soldaten abgeben.

Dem Volksglauben zufolge widersetzte sich Valentin jedoch dem Befehl des Kaisers und führte weiterhin heimlich Eheschließungen für junge Paare durch, wurde aber schließlich gefasst, inhaftiert und zum Tode verurteilt.

Im Gefängnis verliebte sich Valentin in die Tochter des Kerkermeisters, mit der er sich angefreundet hatte und die er von ihrer Blindheit geheilt hatte (buchstäblich Liebe auf den ersten Blick!). Bevor er am 14. Februar hingerichtet wurde, schrieb er ihr einen Brief mit der Unterschrift "von deinem Valentin".

Mit diesem Liebesbeweis soll die Tradition des Versendens von Valentinstagskarten begründet worden sein.

Anderen Theorien zufolge wurde Valentin möglicherweise hingerichtet, weil er versuchte, den Christen zu helfen, den brutalen Bedingungen in den römischen Gefängnissen zu entkommen, wo sie häufig körperlich misshandelt und gequält wurden.

Die Basilika des Heiligen Valentin in Terni, Italien Valerio Clementi/Wikimedia Commons

Heute feiert die Stadt Terni den Heiligen Valentin als ihren Schutzpatron, und es wird angenommen, dass seine Reliquien in der Basilika des Heiligen Valentin, einer Kirche in der Stadt, aufbewahrt werden.

Die Kirche ist ein beliebter Wallfahrtsort für Verliebte und Paare, die hier um die Fürsprache des Heiligen Valentin für ihre Beziehungen beten.

In der Basilika Santa Maria in Cosmedin in Rom ist der angebliche Schädel des heiligen Valentin ausgestellt, der mit Blumen geschmückt ist.

Eine Reliquie des Heiligen Valentin in der Kirche Santa Maria in Cosmedin, Rom Wikimedia Commons

Seit wann wird der Valentinstag auf der ganzen Welt gefeiert?

Die Ursprünge des Valentinstags sind umstritten. Einige glauben, dass er zum Gedenken an den Tod des Heiligen Valentin Mitte Februar begangen wurde, während andere behaupten, dass er von der christlichen Kirche in die Mitte des Februars gelegt wurde, um das heidnische Fest Lupercalia zu ersetzen.

Lupercalia wurde am 15. Februar gefeiert und war ein Fruchtbarkeitsfest, bei dem eine Ziege und ein Hund geopfert wurden, deren Häute dazu verwendet wurden, Frauen und Feldfrüchte sanft zu schlagen, weil man glaubte, dass dies die Fruchtbarkeit steigern würde.

Später zogen die Junggesellen den Namen einer Frau aus einer Urne, die Paare wurden für das Jahr gepaart, und heirateten oft.

Lupercalia war ein Fest, das am 15. Februar in Rom gefeiert wurde. Lupercalia war ein blutiges, gewalttätiges und sexuell aufgeladenes Fest mit Tieropfern, willkürlichen Eheschließungen und Kuppeleien in der Hoffnung, böse Geister und Unfruchtbarkeit zu vertreiben.

Einigen Theorien zufolge wurde das Lupercalia-Fest von Papst Gelasius während seiner Regierungszeit in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts gestoppt. Daraufhin erklärte die katholische Kirche den 14. Februar zum Festtag, der auch als "Valentinstag" bekannt ist.

Jack B. Oruch, Professor an der Universität von Kansas, glaubt, dass es der englische Dichter Geoffrey Chaucer war, der in seinem Gedicht "The Parlement of Foules" den Valentinstag erstmals mit Romantik in Verbindung brachte.

In dem Gedicht schreibt er: "Denn dies wurde am Tag von Seynt Valentyne geschickt, / Wenn jeder Foul hierher kommt, um seine Gefährtin zu wählen."

Dies könnte aber auch darauf hindeuten, dass der Valentinstag bereits mit der Idee der Partnerwahl verbunden war und Chaucer in seinem Gedicht einfach auf diese Tradition aufbaute.

Offensichtlich sind die Ursprünge des Valentinstags nach wie vor äußerst verworren und verwirrend.

Aber eines ist klar: Egal, ob man Single, vergeben oder irgendwo dazwischen ist, der Valentinstag ist eine gute Ausrede, um Unmengen an Schokolade zu essen.