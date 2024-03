Nach der Androhung des Ausschlusses hat Israel zugestimmt, seinen umstrittenen Liedbeitrag zu ändern...

Nach der Ablehnung von zwei Songvorschlägen, die als zu politisch und damit als Verstoß gegen die Regeln der politischen Neutralität angesehen wurden, hat Israel einem Kompromiss zugestimmt, um im kommenden Mai an der Eurovision teilnehmen zu können.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den berühmten Wettbewerb organisiert, hatte zuvor angedeutet, dass sie Israels Kandidatin, die 20-jährige russisch-israelische Sängerin Eden Golan, wegen des "politischen" Charakters ihres Songs ablehnen könnte.

Das fragliche Lied, "October Rain", bezog sich auf die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober auf den Süden Israels und enthielt Textpassagen wie: "Es gibt keine Luft mehr zum Atmen / Es gibt keinen Platz für mich" und "Sie waren alle gute Kinder, jedes einzelne von ihnen".

In dem Lied ist auch von "Blumen" die Rede, die häufig als militärischer Code für Kriegsopfer verwendet werden.

Der israelische Rundfunk KAN hatte zunächst erklärt, dass er sich aus dem diesjährigen Wettbewerb zurückziehen werde, falls die Organisatoren der Veranstaltung versuchen sollten, seinen Beitrag zu zensieren. Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte, dass Israels Stimme auf der Eurovisionsbühne gehört werden müsse.

Seitdem hat er erklärt, dass "notwendige Anpassungen" an "October Rain" vorgenommen werden sollten, damit der Song in der Show zugelassen wird. Nun hat Israels öffentlich-rechtlicher Rundfunk einen Antrag auf Änderung des Liedtextes für seinen Beitrag gestellt.

Die KAN teilte mit, dass sie die Autoren von "October Rain" und dem zweitplatzierten "Dance Forever" gebeten hat, ihre Texte zu überarbeiten und dabei ihre künstlerische Freiheit zu wahren. Anschließend wird die KAN offiziell einen Song auswählen, den sie dem Eurovisionskomitee vorlegt.

Die israelische Rundfunkanstalt erklärte sich auf Anfrage von Isaac Herzog bereit, die Änderungen vorzunehmen.

"Der Präsident betonte, dass Israel gerade in dieser Zeit, in der diejenigen, die uns hassen, versuchen, den Staat Israel von jeder Bühne zu verdrängen und zu boykottieren, seine Stimme mit Stolz und erhobenem Haupt erheben und seine Flagge in jedem Weltforum hissen muss, insbesondere in diesem Jahr", so die KAN.

Der Song soll am 10. März vorgestellt werden.

Die Aufnahme Israels in die Liste hat viele Kontroversen ausgelöst.

Im Januar wurde ein offener Brief an die EBU gerichtet, der von mehr als 1.000 schwedischen Künstlern unterzeichnet wurde und in dem gefordert wurde, Israel von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen. Zu den anderen Eurovisionsländern, die wegen des Krieges in Gaza einen Ausschluss Israels gefordert haben, gehören Künstler aus Island, Finnland, Norwegen und Dänemark. Andernorts unterzeichneten Künstler wie Helen Mirren, Gene Simmons, Sharon Osbourne und Boy George einen offenen Brief, in dem sie die Eurovisionsorganisatoren aufforderten, Israel in diesem Jahr zum Wettbewerb zuzulassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die EBU nationale Vertreter dazu auffordert, ihre Texte zu ändern - das jüngste Beispiel war Georgien im Jahr 2009. Georgien zog sich von der Veranstaltung zurück, nachdem sein vorgeschlagener Beitrag - "We Don't Wanna Put In" - wegen seiner offensichtlichen Anspielung auf den russischen Präsidenten abgelehnt worden war.

Die EBU hat sich selbst als "unpolitische Mitgliedsorganisation" bezeichnet, die sich "der Wahrung der Werte des öffentlichen Dienstes verpflichtet" fühlt.

Die EBU wurde jedoch als Heuchler bezeichnet, da sie Russland aufgrund seiner umfassenden Invasion in der Ukraine und Weißrussland im Jahr zuvor von der Teilnahme am Wettbewerb 2022 ausschloss.

Der Eurovision Song Contest findet vom 7. bis 11. Mai in der schwedischen Stadt Malmö statt.