🍆 Nur ungesunde Ernährung? Einer neuen Studie zufolge können junge Leute zwischen 15 und 24 Jahren in Frankreich eine Zucchini auf einem Foto nicht erkennen.

Bekanntlich sind Franzosen und Französinnen ja sehr stolz auf ihre Esskultur. Doch gehen die kulinarischen Kenntnisse langsam verloren? Die französische Regierung ist Berichten zufolge beunruhigt, nachdem eine neue Studie besagt, dass jeder fünfte Jugendliche kein Alltagsgemüse erkennen kann.

Eine Umfrage von Harris Interactive Study mit dem Titel "Die Franzosen und die tägliche Ernährung" zeigt die Unterschiede im Essverhalten verschiedener Altersgruppen der Bevölkerung in Frankreich auf.

Die 15- bis 24-Jährigen, die 20 % der Bevölkerung ausmachen, können eine Zucchini - die auf Französisch "courgette" genannt wird - nicht von einer Gurke unterscheiden.

Vor dem Bild einer Zucchini meinten 18 % der jungen Leute, es wäre eine Gurke, während 2 % meinten, es wäre eine Aubergine zu sehen.

Bei den über 24-Jährigen, die anhand der gleichen Bilder befragt wurden, waren die Ergebnisse ebenfalls nicht zufriedenstellend: 11 % können die Zucchini nicht erkennen und 10 % verwechseln sie mit Gurken.

Obst liegt im Auge des Betrachters

Bei anderen Lebensmitteln ist der Prozentsatz der Personen, die Obst und Gemüse nicht erkennen können, geringer: 16 % der Franzosen und Französinnen verwechseln Grapefruit mit Blutorange. Die jungen Leuten unter 25 Jahren kennen sich diesmal besser aus: 12 % von ihnen machen den gleichen Fehler.

Blumenkohl erfreut sich besserer Bekanntheit als Zucchini: nur 4 % der Befragten im Alter von 15 bis 24 Jahren wussten nicht, wie Blumenkohl heißt, gegenüber knapp 1 % in der Gesamtbevölkerung.

Olivia Grégoire, Ministerin für kleinere Unternehmen und Verbraucherschutz, erklärte, dass die Regierung eine solidere Ernährungserziehung fördern wolle und dass diese sowohl "eine wichtige Frage der öffentlichen Gesundheit" als auch "eine Frage der Kaufkraft" sei.

Um die junge Generation zu ermutigen, sich besser zu ernähren, zu kochen und frische Produkte zu konsumieren, sind 83 % der Jugendlichen der Meinung, dass es in den Schulen eine bessere Information und Aufklärung über Lebensmittel geben sollte.

"Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist".

Obwohl die hervorragende französische Küche und die Restaurants seit langem ein wichtiger Teil der kulturellen Identität des Landes sind, zeigen diese überraschenden Ergebnisse, dass die jungen Leute zu Hause wohl keine Ratatouille zubereiten.

Die Studie belegt, dass junge Menschen seltener frisches Obst und Gemüse essen, sondern eher auf Fertiggerichte zurückgreifen (44 % gegenüber 23 %).

Tatsächlich bevorzugen 89 % der 15- bis 24-Jährigen stärkehaltige Lebensmittel (Nudeln, Reis, Kartoffeln) und 40 % essen Produkte aus Konserven und Gläsern.

Und wie oft essen junge Leute Fast Food?

Mehr als die Hälfte der 15- bis 24-Jährigen, nämlich 59 %, isst mindestens einmal pro Monat in einem Fastfood-Restaurant, verglichen mit 37 % der Gesamtbevölkerung.

45 % geben an, dass sie mindestens einmal pro Monat in die Pizzeria, Crêperie oder in ein Spezialitäten-Restaurant gehen.

Unterdessen sagen nur 46 % der Befragten, dass sie täglich oder fast täglich frische Produkte wie Zucchini und Gurken zubereiten. Die Begeisterung für frisches Obst und Gemüse nimmt offenbar unter den jungen Leuten ab - und das besorgt Frankreichs Regierung.