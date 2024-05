Die besten zehn Schnappschüsse zeigen die 77. Filmfestspiele in Cannes, in Südfrankreich. Allerdings wurde der Glamour auf dem roten Teppich von zwei Skandalen etwas überschattet.

Die 77. Filmfestspiele von Cannes sind zu Ende gegangen. Sean Bakers Anora – eine komödiantische und zugleich ergreifende Geschichte aus Brooklyn über eine Sexarbeiterin, die den Sohn eines reichen russischen Oligarchen heiratet – wurde mit der prestigeträchtigen Goldenen Palme ausgezeichnet.

In den vergangenen zwei Wochen herrschte an der Côte d'Azur Hochbetrieb: Dutzende von mit Spannung erwarteten Filmpremieren, nächtliche Paraden der Haute Couture auf dem roten Teppich und sogar ein Besuch des olympischen Feuers im Vorfeld der Sommerspiele in Paris.

Für diejenigen, die den Glanz und Glamour verpasst haben, hier zehn der denkwürdigsten Momente auf dem roten Teppich und die Höhepunkte dieser filmischen Extravaganz.

Anya Taylor-Joy posiert bei der Premiere des Films "Furiosa: A Mad Max Saga“ bei den 77. internationalen Filmfestspielen in Cannes für Fotografen. Credit: Daniel Cole/2024 Invision

Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Adam Driver, Regisseur Francis Ford Coppola, Nathalie Emmanuel und Giancarlo Esposito bei der Premiere von "Megalopolis". Credit: Andreea Alexandru/2024 Invision

Meryl Streep posiert bei der Preisverleihung und der Premiere von "The Second Act“ während der 77. Filmfestspiele von Cannes in Südfrankreich am 14. Mai 2024. Credit: Daniel Cole/2024 Invision

Emma Stone posiert für Fotografen bei der Ankunft zur Premiere des Films "Kinds of Kindness“ bei den 77. Internationalen Filmfestspielen in Cannes am 17. Mai 2024. Scott A Garfitt/2024 Invision

Messi, der Hund, posiert für die Fotografen bei der Preisverleihung und Premiere des Films "The Second Act" Credit: Andreea Alexandru/2024 Invision

Sean Baker, Gewinner der Goldenen Palme für "Anora“, posiert beim Fototermin nach der Preisverleihung bei den 77. Filmfestspielen von Cannes. Credit: Vianney Le Caer/2024 Invision

Francis Ford Coppola und George Lucas während der Preisverleihung bei den 77. Filmfestspielen von Cannes in Südfrankreich am 25. Mai 2024. Andreea Alexandru/2024 Invision

Winnie Harlow posiert bei der Premiere von "The Apprentice“ während der 77. Filmfestspiele von Cannes in Südfrankreich am 20. Mai 2024. Credit: Andreea Alexandru/2024 Invision

"Me Too“-Regisseurin Judith Godreche, Mitte, bedeckt ihren Mund mit ihren Händen bei der Premiere des Films "Furiosa: A Mad Max Saga“. Andreea Alexandru/2024 Invision

Alexis Hanquinquant (rechts) posiert für die Fotografen mit dem olympischen Feuer bei der Premiere des Films "Marcello Mio“. Millie Turner/2024 Invision

Zwei Skandale überschatten das Glitzern auf dem roten Teppich

Zu Beginn der Filmfestspiele hatte die Schauspielerin Cate Blanchett mit ihrem Kleid schon für Aufmerksamkeit gesorgt – zusammen mit dem roten Teppich ergaben die Farben die der Flagge Palästinas.

Und auch später soll es noch zu einem weiteren Skandal gekommen sein: Wie Videos auf X zeigen, soll eine Frau vom Sicherheitsdienst drei Schauspielerinnen auf der berühmten roten Treppe vom Posieren abgehalten und weggeschickt haben.

Die Destiny's Child-Sängerin und nun Schauspielerin sagte gegenüber AP Entertainment zu dem Vorfall: "Die Frau weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist. Es gibt eine Grenze und zu dieser stehe ich – das war's. Es waren auch andere Frauen auf dem Teppich, die nicht ganz so aussahen wie ich, und sie wurden nicht beschimpft oder weggeschubst oder zum Verschwinden aufgefordert."

Die Sängerin und Schauspielerin Kelly Rowland äußert sich zu einme vermeintlich rassisistischen Vorfall beim Cannes Fillmfestival 2024. Scott A Garfitt/2024 Invision

Nur einige Tage später soll auch die dominikanische Schauspielerin Massiel Taveras äußerte sich auf Instagram zu dem Skandal, denn auch sie soll von der gleichen Sicherheitsfrau davon abgehalten worden sein, auf der berühmten rote Treppe zu posieren. Ein auf Twitter viral gegangenes Video zeigt wie die Sicherheitsfrau immer wieder den Arm vor die 39-jährige Schauspielerin hielt und diese wiederum deutlich ihre Unwohlsein äußerte. Auf Instagram schrieb Taveras dazu: "BLACK WOMAN MATTERS - we are not going to be in silence on situations like that, we need respect, it’s enough." (Auf Deutsch: "Schwarze Frauen sind von Bedeutung –wir werden zu solchen Situationen nicht schweigen, wir brauchen Respekt, es reicht."

Die gleiche Sicherheitsfrau soll Medienberichten zufolge auch die südkoreanische Schauspielerin und Sängerin YoonA vom Posieren abgehalten haben.

