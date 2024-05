Von Euronews mit AP

Auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes ist die Schauspielerin Cate Blanchett in einem besonderen Kleid erschienen.

Die Fotos der Schauspielerin Cate Blanchett in einem ganz besonderen Kleid auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes gehen in den sozialen Medien viral. Die 55-Jährige hatte sich in ihrer Rolle als UN-Goodwill-Botschafterin für Flüchtlinge im vergangenen November im Europaparlament für einen Waffenstillstand in Gaza ausgesprochen.

In Cannes sagte Cate Blanchett nichts zum Krieg im Nahen Osten, aber ihr Kleid in den Farben Schwarz, Weiß und Grün auf dem roten Teppich wird von vielen als eine Botschaft der Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern gesehen.

Cate Blanchett in Cannes Andreea Alexandru/2024 Invision

Später sprach Blanchett auf einer Pressekonferenz darüber, wie wichtig es ist, Filmemacherinnen und Filmemachern, die selbst Flüchtlinge sind, eine Plattform zu geben, um ihre Erfahrungen zu teilen.

Die Fotos des Auftritts der engagierten Künstlerin und Oscar-Gewinnerin mit einem australischen und einem US-Pass werden in den sozialen Medien massiv geteilt.

Cate Blanchett erschien in diesem besonderen Kleid zur Premiere des Films "The Apprentice" von Ali Abbasi über den jungen Donald Trump.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sind in Israels Krieg im Gazastreifen etwa 35.000 Menschen getötet worden - die meisten Opfer sind Kinder und Frauen.