Am Dienstag, dem 14. Mai, beginnt die 77. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes. Hier finden Sie alles, was Sie über die Filme wissen müssen, die für die Goldene Palme nominiert sind und auf die wir uns freuen.

Die Filmfestspiele von Cannes beginnen an diesem Dienstag.

Abgesehen von diversen MeToo-Skandalen in Frankreich, die das Festival überschatten, und drohenden Streiks stehen zahlreiche herausragende Filme auf dem Programm.

Hier sind die 10 Filme, die um die diesjährige Goldene Palme konkurrieren und auf die wir uns besonders freuen.

The Apprentice

Kanada - Irland - Dänemark - Regie: Ali Abbasi

The Apprentice Cannes Film Festival

Nach seiner mit dem Silbernen Bären ausgezeichneten Rolle in A Different Man hat Sebastian Stan in Abbasis erstem englischsprachigen Spielfilm eine besondere Rolle.

Der Film "The Apprentice" folgt Donald Trump als jungem Immobilienmakler im New York der 1970er Jahre. Er lässt sich offenbar auf einen "Faust-Deal" oder Pakt mit dem Teufel mit dem rechtsgerichteten Anwalt Roy Cohn ein. Abgesehen von den aktuellen Schlagzeilen, die der Film macht, könnte Abbasi in Anbetracht von Trumps anhaltenden juristischen Problemen und dem sich abzeichnenden Déjà-vu der Präsidentschaftswahlen eine ernsthafte Chance auf die Goldene Palme haben.

Der Regisseur hat bereits 2018 den Un Certain Regard-Preis für seinen Fantasy-Film Border gewonnen.

Anora

USA - Regie: Sean Baker

Anora Cannes Film Festival

Baker ist an der Croisette kein Unbekannter, denn er hat 2017 The Florida Project in der Directors' Fortnight und 2021 Red Rocket im Wettbewerb uraufgeführt.

In seinem neuesten Film geht es um eine junge Sexarbeiterin aus Brooklyn, die ziemlich impulsiv den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet. Das Märchen stößt auf eine große Hürde, als seine Eltern in die USA fliegen, um eine Annullierung zu erzwingen. Wie bei der Autorin und Regisseurin üblich, ist die Besetzung relativ unbekannt, aber der Schauspieler Yuriy Borisov aus Compartment No. 6 ist dabei. Sieht sehr vielversprechend aus.

Caught by the Tides

China - Regie: Jia Zhangke

Caught By The Tides Cannes Film Festival

Der renommierte chinesische Regisseur Jia Zhangke ist mit Caught By The Tides zum sechsten Mal im Wettbewerb vertreten. Es handelt sich um ein romantisches Epos über eine Frau (Zhao Tao), die ihren Geliebten sucht, nachdem er sie ohne eine Erklärung verlassen hat.

Es ist der erste narrative Spielfilm des Regisseurs seit Ash Is Purest White von 2018 und er wurde über einen Zeitraum von 23 Jahren mit der gleichen Besetzung und Crew gedreht. Das macht uns neugierig.

Emilia Perez

Frankreich - Regie: Jacques Audiard

Emilia Perez Cannes Film Festival

Der französische Regisseur Jacques Audiard gehört zu den Stammgästen von Cannes. Nach den Wettbewerbstiteln Ein Prophet (2009), Rust And Bone (2012), Paris, 13. Bezirk (2021) und natürlich seinem Palme d'Or-Gewinner Dheepan von 2015 hat Audiard immer wieder bewiesen, dass er aus den richtigen Gründen ausgewählt wird.

Sein in Mexiko angesiedeltes Musical-Melodrama handelt von einem Kartellboss, der sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzieht, um sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, den Behörden zu entgehen und sein neues Geschlecht zu bestätigen. Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Édgar Ramírez und Selena Gomez spielen die Hauptrollen, und die Prämisse ist genauso wild wie die Besetzung. Melden Sie uns an.

The Shrouds

Kanada - Frankreich - Regie: David Cronenberg

The Shrouds Cannes Film Festival

Von Crash (1996) bis Crimes Of The Future(2022) hat der kanadische Meister des Horrors sage und schreibe sieben Filme in den Wettbewerb in Cannes gebracht - doch die Goldene Palme blieb ihm bisher verwehrt. Vielleicht nicht mehr lange...

Im neuen Film spielt Vincent Cassel einen trauernden Witwer, der eine umstrittene Technologie erfindet, die Menschen mit den Toten in Verbindung setzt.

Der Streifen wird als Cronenbergs bisher persönlichstes Werk bezeichnet, da der 81-jährige Filmemacher 2017 seine Frau verloren hat.

The Substance

UK-USA - Regie: Coralie Fargeat

The Substance Cannes Film Festival

Blut? Ja. Feministische Tendenzen? Richtig. Körperlicher Horror? Abgehakt.

Demi Moore, Margaret Qualley und Dennis Quaid spielen die Hauptrollen in einer blutigen Geschichte der französischen Regisseurin, die uns 2017 mit dem treffend betitelten Revenge eine bonbonfarbene Variante des blutigen Rachefilms bescherte.

Über die Details der Handlung ihres zweiten Films ist noch nicht viel bekannt, da sie aus Gründen der Effektivität unter Verschluss gehalten wurden.

Aber mehr brauchen wir auch nicht zu wissen. Cannes-Chef Thierry Frémaux verglich den Film mit Julia Ducournaus kürzlich mit der Goldenen Palme ausgezeichnetem Film Titane. Das klingt nach einem verdammt vielversprechenden Omen, oder?

Bird

UK - Regie: Andrea Arnold

Bird Cannes Film Festival

Die außergewöhnliche Filmemacherin Andrea Arnold_(Fish Tank, American Honey, Cow_) ist die diesjährige Preisträgerin des Carrosse d'Or in Cannes, mit dem die Karriere innovativer Filmemacher ausgezeichnet wird.

Wie wäre es, wenn sie einen doppelten Sieg erringen würde? Sie tut sich mit dem allgegenwärtigen Duo Barry Keoghan und Franz Rogowski zusammen, um die Geschichte von Menschen zu erzählen, die am Rande der britischen Gesellschaft leben.

Die Geschichte ist geheimnisvoll, aber man erwartet abwesende (und tätowierte) Väter, die mit ihren Töchtern aneinandergeraten. Die Newcomerin Nykiya Adams spielt eine Jugendliche an der Schwelle zur Pubertät.

Kinds Of Kindness

UK - USA - Regie: Yórgos Lanthimos

Kinds Of Kindness Cannes Film Festival

Es ist keine Überraschung, dass dieser Film auf der Cannes-Liste steht. Die Erwartungen an Lanthimos' Rückkehr an die Croisette mit seiner Lieblingskollegin Emma Stone nach The Favourite und dem letztjährigen Goldenen Löwen-Gewinner (und vierfachen Oscar-Gewinner) Poor Things sind hoch.

Mit von der Partie sind auch Jesse Plemons, Willem Dafoe, Joe Alwyn, Hong Chau und Margaret Qualley.

Folgendes wissen wir (hauptsächlich aus den Trailern): Es handelt sich um einen Anthologie-Film, der als "Triptychon-Fabel" bezeichnet wird; es wird getanzt; Leichen werden durch die Gänge geschleift; ein Polizist ist beunruhigt, weil seine verschwundene Frau zurückkehrt und eine andere Person zu sein scheint; und jemand sehnt sich danach, ein spiritueller Chef zu sein. Machen Sie aus all diesem glorreichen Durcheinander, was Sie wollen. Eines ist sicher: Eine weitere unkonventionelle, surreale schwarze Komödie des unbestrittenen Meisters der griechischen Weird Wave, der sich wieder mit dem Autor Efthimis Filippou zusammengetan hat.

Megalopolis

USA - Regie: Francis Ford Coppola

Megalopolis Cannes Film Festival

Ein weiterer heißer Kandidat, dieser Film. Der zweifache Palme d'Or-Preisträger Francis Ford Coppola_(The Conversation; Apocalypse Now_) kehrt mit einem selbstfinanzierten 120-Millionen-Dollar-Epos in den Wettbewerb zurück.

In der Hauptrolle: Adam Driver als Architekt mit einem Masterplan zum Wiederaufbau von New York City nach einer dystopischen Katastrophe.

Zu den weiteren Darstellern gehören Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Talia Shire, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Shia LaBeouf und Dustin Hoffman.

Offenbar beeinflusst von H.G. Wells und den Verschwörungen des Römischen Reiches, hat der Regisseur von Der Pate, der seit dem desaströsen Twixt von 2011 nicht mehr hinter der Kamera stand, an diesem 135 Minuten langen Projekt über zwei Jahrzehnte gearbeitet. Dieser Film könnte das Epos sein, das wir jetzt brauchen, oder ein überheblicher Fehlschlag. Wie auch immer es ausgeht, wir sind auf jeden Fall voller Vorfreude.

The Seed Of The Sacred Fig (Die Saat der heiligen Feige)

Iran - Frankreich - Regie: Mohammad Rasoulof

The Seed Of The Sacred Fig Cannes Film Festival

Ein weiterer Titel, über den viel gesprochen wird, aber leider aus ganz besonderen Gründen. Der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnete Rasoulof ist zum ersten Mal im Wettbewerb von Cannes vertreten, nachdem er zuvor bereits in Un Certain Regard ausgezeichnet wurde.

Der Regisseur wird jedoch nicht anwesend sein, da er im Iran wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit zu acht Jahren Gefängnis und Auspeitschung verurteilt wurde.

Der Filmemacher ist seit Jahren im Visier des Regimes in Teheran, und der Zeitpunkt dieser Verurteilung scheint ein Versuch zu sein, den Film ganz vom Festival zu entfernen. Bleibt zu hoffen, dass sie dabei bleiben, denn Rasoulofs Stimme muss gehört werden, ebenso wie seine Kritik an der Unterdrückung durch die Islamische Republik. Gerüchte besagen, dass es in The Seed of the Sacred Fig um einen Richter am Revolutionsgericht in Teheran geht, der mit den Auswirkungen der landesweiten Proteste zu kämpfen hat und paranoid wird, als seine Waffe verschwindet.

Die 77. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes läuft von Dienstag, 14. Mai, bis Samstag, 25. Mai 2024. Bleiben Sie dran mit Euronews Kultur für unsere Berichterstattung, Kritiken und Updates während des Festivals.