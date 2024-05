Der US-Regisseur nahm den Preis für den besten Film entgegen, auf den er "sein ganzes Leben lang hingearbeitet" hatte. "Anora" ehrt Sexarbeiterinnen in aller Welt.

WERBUNG

Die 77. Filmfestspiele von Cannes sind zu Ende und der US-amerikanische Film Anora von Sean Baker hat die Goldene Palme 2024 gewonnen.

Anora ist der diesjährige Publikumsliebling an der Croisette (und war unser Favorit für die Goldene Palme). Es ist Bakers neuester Film nach seinen in Cannes uraufgeführten Filmen The Florida Project und Red Rocket.

Die Jury unter dem Vorsitz der Schauspielerin und Regisseurin Greta Gerwig wählte Anora aus 22 Filmen aus, die dieses Jahr im Wettbewerb liefen. Ihre Vielfalt spiegelt sich in den diesjährigen Preisen wider.

Sean Baker widmet seine Goldene Palme "allen Sexarbeiterinnen - der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft". Es ist eine New Yorker Screwball-Komödie, die die chaotische Energie der Uncut Gems der Safdie-Brüder teilt - ein modernes Märchen in Anlehnung an Pretty Woman, das gleichzeitig eine herzzerreißende Tragödie über diejenigen ist, die von der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Scheitern verurteilt werden. Der Film hat die Aufmerksamkeit auf den Durchbruch des Schauspielers Mikey Madison gelenkt, und es ist ein verdienter Preis für einen fröhlichen und trügerisch düsteren Film.

Erwähnenswert ist auch, dass Anora von dem US-Studio NEON produziert wurde, das nach Parasite, Titane, Triangle of Sadness und Anatomy of a Fall nun fünfmal in Folge die Goldene Palme gewonnen hat. Wenn man bedenkt, dass die Verträge vor dem Festival abgeschlossen wurden, macht der Sieg von Anora sie einmal mehr zu den offiziellen Palme d'Or-Flüsterern.

Die vollständige Liste der Gewinner finden Sie weiter unten.

Der Grand Prix, der zweite Preis, ging an All We Imagine As Light, den fesselnden Film von Payal Kapadia. Der Film über die Beziehungen zwischen drei Frauen unterschiedlichen Alters aus Mumbai ist der erste indische Film im Wettbewerb von Cannes seit 30 Jahren - der letzte war Swaham von Shaji Karun im Jahr 1994.

Emilia Pérez - winner of the Jury Prize and Best Actress awards Cannes Film Festival

Der französische Regisseur Jacques Audiard war in diesem Jahr unter den Gewinnern: Sein Film Emilia Pérez erhielt gleich zwei Preise - eine Seltenheit in Cannes, da Filme normalerweise nur einen Preis gewinnen.

Emilia Pérez gewann sowohl den Preis der Jury als auch den Preis für die beste Darstellerin, was auf das Ensemble dieses spanischsprachigen Musicals zurückzuführen ist: Zoé Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez und andere Darsteller. Gascón ist die erste Transgender-Schauspielerin, die in Cannes einen Schauspielpreis erhält; sie widmete den Preis der Trans-Community.

Audiard hatte bereits 2015 die Goldene Palme für Dheepan gewonnen. In der Begründung der Jury, die von Lily Gladstone verkündet wurde, heißt es, der Film zeige "die Harmonie der Schwesternschaft".

Der Preis für die beste Regie, der von Wim Wenders überreicht wurde, ging an den portugiesischen Regisseur Miguel Gomes für seinen poetischen Fiebertraum Grand Tour über einen britischen Beamten, der vor seiner Verlobten flieht, indem er von einem asiatischen Land ins nächste zieht. Sie versucht, ihn aufzuspüren. Es ist schwer, sich auf Grand Tour einzulassen, aber die Geduld wird belohnt, denn der Film mischt Schwarz-Weiß-Szenen mit zeitgenössischen anthropologischen Szenen und gipfelt in einer überraschenden und bewegenden Weise.

Iranischer Filmemacher Rasoulof mit Spezialpreis ausgezeichnet

The Seed of the Sacred Fig - winner of the Special Jury Prize Cannes Film Festival

Die Jury hat in diesem Jahr einen Sonderpreis - den Spezialpreis der Jury - geschaffen, um Mohammad Rasoulof für seinen Film The Seed of the Sacred Fig zu ehren. Der iranische Film wurde als einer der Favoriten für die Goldene Palme gehandelt und erntete die enthusiastischsten Reaktionen der Anwesenden - und mit 15 Minuten auch den längsten Applaus. Am Ende erhielt Rasoulof diesen Sonderpreis. Sein Sieg wurde mit stehenden Ovationen im Theatre Lumière gefeiert, wo der Regisseur seine Darsteller und Mitarbeiter erwähnte, die im Iran inhaftiert sind, die "unter dem wachsamen Auge des totalitären iranischen Regimes bleiben, das mein Volk als Geisel hält".

Der Regisseur erwähnte auch den Musiker Toomaj Salehi, der im Iran zum Tode verurteilt wurde, weil er die landesweiten Proteste unterstützt hat, die durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst wurden.

Jesse Plemons wurde für seine Dreifachrolle in Yorgos Lánthimos' Anthologie-Film Kinds of Kindness als bester Darsteller ausgezeichnet. Leider war der Schauspieler nicht anwesend.

Die Darsteller sind durchweg brillant, wobei Plemons vor allem in den ersten beiden Teilen die Show stiehlt. Er wird mit jedem Kapitel merklich dünner und bringt Pathos, Unsicherheit und Bedrohung auf den Punkt und lässt alles wie einen Spaziergang aussehen. Es ist, als hätte er sein ganzes Leben lang mit Lánthimos zusammengearbeitet - und das wird er vielleicht auch noch, denn sowohl er als auch Stone sind für die Hauptrolle in Lánthimos' nächstem Film, Bugonia, bestätigt worden.

The Substance - winner of the Screenplay Prize Cannes Film Festival

Das beste Drehbuch, präsentiert vom französischen Schauspieler Laurent Lafitte (der einen ChatGPT-Gag auf Kosten der KI-Plattform machte, um das Handwerk des Drehbuchschreibens besser zu würdigen), wurde dem "kühnen, wunderbar verrückten" The Substance der französischen Regisseurin Coralie Fargeat verliehen. Die Regisseurin dankte der Hauptdarstellerin Demi Moore und betonte, wie stolz sie auf das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit sei.

Der Film, dem viele bei der Preisverleihung einen größeren Preis vorausgesagt hatten, ist ein herausragendes Beispiel für den diesjährigen Wettbewerb, eine wilde und blutige Fahrt.

Indem er zeigt, wie die Unterhaltungsindustrie Frauen zum Äußersten treibt, um beschäftigungsfähig zu bleiben, erforscht Frageat die Schönheitsstandards der Gesellschaft, wie bestimmte medizinische Industrien ihre Fetischisierung der Jugend aus Profitgründen als Waffe einsetzen, sowie den verinnerlichten Hass, der aus der systemischen Frauenfeindlichkeit resultiert. Es mag nicht besonders tief gehen, aber die wilde Form spiegelt den Inhalt nachdrücklich wider; die Gewalt, in den Augen der Gesellschaft zu verschwinden, und der Selbsthass, der durch die Verinnerlichung dieses äußeren Traumas entsteht, können nur auf eine ebenso bösartige Weise ausgedrückt werden.

WERBUNG

Eine Reihe von Gewinnern mit wenigen Überraschungen und stehenden Ovationen für George Lucas, der dieses Jahr mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet wurde - die ihm von Francis Ford Coppola verliehen wurde.

George Lucas (left) receives an honorary Palme d'Or and a hug from Francis Ford Coppola Andreea Alexandru/2024 Invision

Die vollständige Liste der Gewinner:

- Goldene Palme: Anora (Sean Baker)

- Großer Preis: Alles, was wir uns als Licht vorstellen (Payal Kapadia)

- Preis der Jury: Emilia Pérez (Jacques Audiard)

WERBUNG

- Spezialpreis der Jury: Die Saat der heiligen Feige (Mohammad Rasoulof)

- Beste Regie: Miguel Gomes (Grand Tour)

- Beste Schauspielerin: Ensemble für Emilia Pérez (Zoé Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez und Darsteller)

- Bester Darsteller: Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

- Bestes Drehbuch: Die Substanz (Coralie Fargeat)

WERBUNG

Weitere Preise:

- Camera d'Or: Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

- Camera d'Or Besondere Erwähnung: Mongrel (Chiang Wei Liang und You Qiao Yin)

- Kurzfilm Palme d'Or: Der Mann, der nicht schweigen konnte (Nebojša Slijepcevic)

- Besondere Erwähnung für Kurzfilme: Bad For A Moment (Daniel Soares)