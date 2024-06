Von kuscheligen Eisbären bis zu Lavadrachen: Die #Drone Photo Awards küren jedes Jahr die schönsten #Drohnenaufnahmen. Werfen Sie einen Blick auf die schönen Luftaufnahmen, die es 2024 ins Finale geschafft haben.

Siena Drone Photo Awards hat die Liste der außergewöhnlichen Luftaufnahmen veröffentlicht, die es in diesem Jahr in die Finale geschafft haben. 2024 nahmen über 2.000 Drohnenfotos aus 113 Ländern an dem weltweit renommiertesten Wettbewerb für Luftbildfotografie teil.

Die diesjährigen Finalisten reichen von einer bezaubernden Aufnahme zweier Eisbären, die sich aneinander kuscheln, bis hin zu den feurigen Umrissen eines Drachens, der von geschmolzener Lava geformt wurde und 2023 während des Ausbruchs des Vulkans Fagradalsfjall bei Litli-Hrútur in Island aufgenommen wurde.

Der Wettbewerb umfasst neun Kategorien (Menschen, Tiere, Natur, Stadt, Hochzeit, Sport, Abstraktes, Serien und Video), in denen jeweils fünf beeindruckende Bilder ausgewählt wurden.

Hier sind unsere Favoriten:

"Butscha, Stadt des Todes" von Carol Guzy, Kategorie "Menschen"

"Bucha, City of Death" von Carol Guzy (USA) Carol Guzy/Siena Drone Photo Awards 2024

"Im Weltraum treibend" von Gilad Topaz, Kategorie "Menschen"

“Drifting in space” von Gilad Topaz (ISRAEL) Gilad Topaz/Siena Drone Photo Awards 2024

"Bleib wo deine Hitze lächelt" von Silke Hullmann, Kategorie "Natur"

“Stay Where your Heat smiles” von Silke Hullmann (DEUTSCHLAND) Silke Hullmann/Siena Drone Photo Awards 2024

"Erdader" von Xiaoying Shi, Kategorie "Natur"

“Ground vein” von Xiaoying Shi (CHINA) Xiaoying Shi/Siena Drone Photo Awards 2024

"Weiße Pelikane" von Guillermo Soberón, Kategorie "Tiere"

“Pelicanos blancos” von Guillermo Soberón (MEXIKO) Guillermo Soberón/Siena Drone Photo Awards 2024

"Eine Polarromanze" von Florian Ledoux, Kategorie "Tiere"

“A Polar Romance” von Florian Ledoux (FRANKREICH) Florian Ledoux/Siena Drone Photo Awards 2024

"Elddreki / Feuerdrache" von Jeroen Van Nieuwenhove, Kategorie "Abstraktes"

“Elddreki / Fire Dragon” von Jeroen Van Nieuwenhove (BELGIEN) Jeroen Van Nieuwenhove/Siena Drone Photo Awards 2024

"Im Salzsumpf marschierend" von Raj Mohan, Kategorie "Abstraktes"

“Marching in the Salt Marsh” von Raj Mohan (INDIA) Raj Mohan/Siena Drone Photo Awards 2024

"Liebe von oben" von Joanna Zdancewicz, Kategorie "Hochzeit"

“Love from Above” von Joanna Zdancewicz (POLEN) Joanna Zdancewicz/Siena Drone Photo Awards 2024

"Apfeltraum" von Tim Demski, Kategorie "Hochzeit"

“Apple dream” von Tim Demski (POLEN) Tim Demski/Siena Drone Photo Awards 2024

"Dorf unter Schnee" von Hüseyin Karahan, Kategorie "Stadt"

“Village under snow” von Hüseyin Karahan (TÜRKEI) Hüseyin Karahan/Siena Drone Photo Awards 2024

"Jiashao-Brücke" von Sheng Jiang, Kategorie "Stadt"

"Jiashao Bridge" von Sheng Jiang (CHINA) Sheng Jiang/Siena Drone Photo Awards 2024

'Minimalistische Aktion' von Alex Berasategi, Kategorie "Sport"

"Minimalist action" von Alex Berasategi (ASERBAIDSCHAN) Alex Berasategi/Siena Drone Photo Awards 2024

"Boli Khela" von Sanchayan Chowdhury, Kategorie "Sport"

"Boli Khela" von Sanchayan Chowdhury (BANGLADESCH) Sanchayan Chowdhury/Siena Drone Photo Awards 2024

Die Gewinner werden am 28. September 2024 in Siena, Italien, bekannt gegeben.