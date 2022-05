Europa-Tag: Was ist er? Wer feiert ihn? Warum?

Jeden 9. Mai feiern die Europäer den Europatag, eine Gedenkveranstaltung, die den Ausgangspunkt der politischen und wirtschaftlichen Integration des Kontinents und den Frieden ehrt, der als Ergebnis der jahrzehntelangen gemeinsamen Bemühungen erreicht wurde.

Die Feier geht auf das Jahr 1950 zurück, als der damalige französische Außenminister Robert Schuman, seine wegweisende Erklärung abgab, in der er vorschlug, dass Frankreich und Deutschland – zwei Nationen mit einer langen und blutigen Geschichte – ihre Kohle- und Stahlproduktion vereinen.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigte Schuman, die Modernisierung beider Länder nach der wirtschaftlichen Verwüstung und dem menschlichen Gemetzel des Zweiten Weltkriegs zu beschleunigen und einen möglichen Wettlauf unlauteren Wettbewerbs zu vermeiden.

Indem er solche kritischen Industrien so untrennbar miteinander verflochten hat, hatte der französische Minister ein höheres Ziel: einen neuen Krieg materiell undurchführbar zu machen.

„Die so hergestellte Solidarität in der Produktion wird deutlich machen, dass jeder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich wird“, sagte Schuman bei der Verlesung seiner Erklärung im Salon de l’Horloge am Quai d’Orsay in Paris am 9. Mai 1950.

Bemerkenswerterweise ließ Schuman die Tür für andere Länder offen, um an Bord zu kommen und ein wirklich vereintes Europa zu erreichen – ein Ziel, das in der Zwischenkriegszeit verfolgt wurde und unter dem Gewicht nationaler Interessen zusammenbrach.

Schumans Vorschlag erwies sich als erfolgreich. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer sagte fast augenblicklich Ja.

Die Idee des vereinten Europas entwickelt sich zur Europäischen Union

Ein Jahr später, am 18. April 1951, unterzeichneten Vertreter aus Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg den Vertrag von Paris und gründeten die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), eine wegweisende Organisation, die auf dem Prinzip des Supranationalismus basierte.

Unter der EGKS begannen die Nationalstaaten, ihre eifersüchtig gehüteten souveränen Kompetenzen zu bündeln und sie einer Reihe europäischer Institutionen zu übertragen: einer unabhängigen Hohen Behörde, einer Gemeinsamen Versammlung nationaler Parlamentarier, einem Sonderrat nationaler Minister und einem Gerichtshof.

Schumans enger Mitarbeiter Jean Monnet, der heute als Drahtzieher hinter der wegweisenden Erklärung gilt, wurde zum ersten Präsidenten der Hohen Behörde ernannt.

Die wirtschaftlichen Vorteile der EGKS, wie der zollfreie Markt für Kohle und Stahl, überzeugten die Mitgliedsstaaten, weiter zu gehen und mehr Sektoren und Politikbereiche unter das supranationale Mandat zu stellen.

Die EGKS entwickelte sich schrittweise, zunächst zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und später zur Europäischen Union.

Aus den ursprünglichen vier Institutionen wurden schließlich die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der Europäische Rat und der Europäische Gerichtshof, wie wir sie heute kennen.

Robert Schuman gilt als einer der Gründerväter der EU - rechts: Jean Monnet AP Photo

Die stetige Weiterentwicklung eines politischen Projekts, wie es die Menschheit noch nie zuvor gesehen hatte, zementierte den Status der Schuman-Erklärung als wahren Ursprung der europäischen Integration.

„Europa wird nicht auf einmal oder nach einem einzigen Plan gemacht. Es wird durch konkrete Errungenschaften aufgebaut, die erst eine faktische Solidarität schaffen“, sagte der französische Staatsmann in seiner Rede.

Bei ihrem Treffen 1985 in Mailand beschlossen die Staats- und Regierungschefs, den 9. Mai offiziell zum Europatag zu erklären, um Frieden und Einheit auf dem Kontinent zu feiern.

Der Anlass wurde neben der Zwölf-Sterne-Fahne, dem Slogan In varietate concordia – „In Vielfalt geeint“ – und der Hymne, die auf Beethovens „Ode an die Freude“ basiert, zu einem der wichtigsten Symbole der Europäischen Union.

Der Vertrag von 2004 über eine Verfassung für Europa sollte die Symbole in offizielle Embleme umwandeln, aber die Bestimmung wurde fallen gelassen, nachdem der Ratifizierungsprozess gescheitert war.

Interessanterweise haben nur zwei Länder, Luxemburg – wo Schuman 1886 geboren wurde – und Kosovo – ein Nicht-EU-Staat mit lang gehegten EU-Ambitionen – den Europatag als nationalen Feiertag eingeführt. In Rumänien fällt er mit dem Unabhängigkeitstag zusammen, während Kroatien und Litauen den Tag gesetzlich anerkannt haben, ohne ihn jedoch zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen.

Die anderen Mitgliedstaaten begehen den Europatag in Gedenken, indem sie Fahnen hissen und Veranstaltungen organisieren. In Brüssel bieten die EU-Institutionen einen Tag der offenen Tür an, der zwei Jahre in Folge wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurde. Bedienstete der EU-Institutionen erhalten einen arbeitsfreien Tag.

In diesem Jahr findet am Europatag die Abschlusszeremonie der Konferenz zur Zukunft Europas statt, einer einjährigen Veranstaltung, die Bürger und politische Entscheidungsträger zusammengebracht hat, um die politische Struktur des Blocks zu reformieren.

Zwei Feiern Europas und zwei Siegestage

Der Europatag ist nicht der einzige Feiertag, der am 9. Mai gefeiert wird, und inmitten des Krieges in der Ukraine werden alle Feiertage, die auf diesen Tag fallen, eine neue Bedeutung bekommen.

„Die Invasion des Kreml erinnert uns daran, warum wir den Europatag feiern. Der Tag, an dem unser friedliches, wohlhabendes und geeintes Europa geboren wurde“, sagte Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in einer Erklärung vor diesem Anlass. „72 Jahre später ist Europa stärker und vereinter denn je.“

Neben der europäischen Integration wird der 9. Mai in anderen Teilen Europas aus einem anderen Grund gefeiert: dem Sieg der Sowjetunion über Nazideutschland im Jahr 1945.

Der Tag des Sieges wird heute als Nationalfeiertag in Ländern wie Russland, Weißrussland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan sowie Israel begangen. In Moldawien neigt die Pro-EU-Fraktion dazu, stattdessen den Europatag zu feiern.

Im übrigen Europa wird der Tag des Sieges in Europa einen Tag vorher, am 8. Mai, gefeiert.

Der Grund, warum die beiden Teile des Kontinents denselben Feiertag an zwei unterschiedlichen Tagen feiern, liegt jedoch darin, dass Nazi-Deutschland seine zweite und letzte formelle Kapitulation am späten 8. Mai 1945 unterzeichnete, als es in Moskau bereits der 9. Mai war.

Und obendrein ist der Europatag der EU nicht der einzige Europatag.

Der Europarat, eine internationale Organisation mit begrenzter Macht, deren Mandat sich auf die Wahrung der Menschenrechte und der Demokratie konzentriert, feiert vier Tage zuvor, am 5. Mai, anlässlich der Gründung des Rates seinen eigenen Europatag.

Diese Institution umfasst alle europäischen Nationen mit Ausnahme von Weißrussland, Russland, dem Vatikan und dem Kosovo.