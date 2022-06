Die russische Blockade von Getreideexporten aus der Ukraine ist ein “echtes Kriegsverbrechen”,

so der Chefdiplomat der EU gegenüber der Presse im Vorfeld eines EU-Außenministertreffens.

“Es ist unfassbar, es läßt sich nicht vorstellen, dass Millionen Tonnen Weizen in der Ukraine blockiert sind, während in der übrigen Welt Menschen Hunger leiden”, so Borrell. Er forderte Russland auf, die Häfen frei zu geben.

“Das ist ein echtes Kriegsverbrechen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch länger anhalten wird.”

Borell warnte vor der “Gefahr einer großen Hungersnot” weltweit, aber insbesondere in Afrika.

“Der Krieg verursacht Preiserhöhungen und Engpässe bei Nahrungsmitteln und Energie”, so Borrell weiter.

Er unterstrich, dass die Sanktionen der EU die Krise nicht verursachten, weil Nahrungs- und Düngemittle nicht davon betroffen sind.

Die EU unterstützt die Bemühungen der Vereinten Nationen um eine Lösung, wie die Häfen wieder operabel gemacht werden können, die seit dem Beginn der russischen Invasion Ende Februar blockiert werden.