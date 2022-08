Heiß, heißer - Europa! Der Kontinent ächzt unter historischer Hitze - und wie geht es weiter?

Die Europäer haben in diesem Sommer mit mehreren Hitzewellen zu kämpfen. In mehreren Regionen herrscht eine historische Dürre.

Wie sieht es in Europa im Vergleich zum Rest der Welt aus? Darüber haben wir mit Kai Kornhuber, Klimawissenschaftler am Lamont-Doherty Earth Observatory in Palisades, New York, gesprochen.

Kai Kornhuber: Hitzewellen nehmen weltweit zu, und zwar als direkte Folge der globalen Erwärmung durch die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Und in unserer jüngsten Studie haben wir festgestellt, dass Europa besonders betroffen ist, mit einem verstärkten Hitzewellen-Trend, der drei- bis viermal größer ist als in den übrigen mittleren Breiten.

Euronews: Warum gibt es in Europa mehr Hitzewellen als in anderen Gebieten der mittleren Breiten?

Kai Kornhuber: Wir haben festgestellt, dass ein bestimmter "Jetstream-Zustand" mit einem Großteil dieses verstärkten Trends zusammenhängt. Dieser "Jetstream-Zustand" wird als Doppeljet mit einem sehr starken Windband nördlich und südlich des eurasischen Kontinents beschrieben. Und dieser besondere Zustand ist mit sehr schwachen Winden in der Mitte verbunden, so dass die Wettersysteme dazu neigen, über Europa hartnäckiger zu sein, was dann zu einem höheren Risiko extremer Hitze führt.

Euronews: Sind die Hitzewellen in Europa in diesem Jahr überraschend?

Kai Kornhuber: Sie sind bis zu einem gewissen Grad das, was wir erwartet haben, und Wissenschaftler warnen schon seit Jahren vor extremen Hitzewellen, denn sie sind eines der deutlichsten Klimarisiken, das direkt auf Treibhausgasemissionen und menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Die gegenwärtigen Hitzewellen liegen in der Tat über den Prognosen der Klimamodelle und machen deutlich, dass es möglicherweise bestimmte Zusammenhänge und Modelle gibt, die unterschätzt werden, und sie sollten uns eine Warnung sein, dass es einige Risiken gibt, die in den Prognosen zum Klimawandel unterschätzt werden könnten.

Euronews: Sollten die Europäer besorgt sein?

Kai Kornhuber: Ja, ich denke, wir sollten wirklich besorgt sein. Ich verstehe, dass eine Studie oder ein Bewertungsbericht vielleicht nicht allzu beeindruckend sind, wenn man nur die Zahlen liest. Aber wenn man diese Hitzewelle erlebt, mehrere Hitzewellen, die Europa, insbesondere die mitteleuropäischen Mittelmeerregionen, in diesem Jahr heimgesucht haben, dann sollte uns das wirklich eine Warnung sein für das, was wir in Zukunft in höherem Maße zu erwarten haben. Wir werden tatsächlich mit noch extremeren Hitzewellen, mit noch häufigeren Hitzewellen rechnen müssen, wenn die Treibhausgase nicht eingedämmt werden.