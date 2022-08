EU setzt Visa-Erleichterungen für Russland aus

Die EU-Außenminister haben am Mittwoch bei ihrem Gipfel in Prag über die Visa-Vergabe an russische Staatsbürger beraten. Einige EU-Länder haben im Vorfeld gefordert, dass keine Touristen-Visa mehr an Russen vergeben werden.

Nun haben man entschieden, ein mit Russland bestehendes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende aus Russland vollständig auszusetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen an.

Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Abkommen zwischen der EU und Russland hatte bisher eine einfache und schnelle Visa-Vergabe für russische Reisende erlaubt.

Visa-Vergabe für Russ:innen kann jetzt Monate dauern

Bundesaußenminister Annalena Baerbock sagte, dass die Antragstellung für Russ:innen künftig im Zweifel Monate dauern könne. Gleichzeitig wird es nach ihren Angaben weiterhin möglich sein, zum Beispiel Studenten und Journalisten die Einreise zu ermöglichen.

So wird zum Beispiel die grundsätzliche Festschreibung der Visumgebühr auf 35 Euro wegfallen und auch die Regelbearbeitungszeit von zehn Kalendertagen nach Antragseingang soll nicht mehr gelten.

Vor allem Finnland und die baltischen Staaten haben sich in den letzten Wochen für den kompletten Visa-Stopp starkgemacht. "Wir müssen den Preis der Aggression für Putins Regime sofort erhöhen", sagte der estnische Außerminister Urmas Reinsalu vor dem Treffen.

Die deutsche Bundesregierung hatte sich gegen ein weitreichendes Einreiseverbot, aber für eine Aussetzung des europäischen Visa-Abkommens mit Russland ausgesprochen - und sich durchgesetzt.

Ein solches Vorgehen könne im EU-internen Streit über mögliche Einreisebeschränkungen für Russinnen und Russen eine "ganz gute Brücke" sein, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.

