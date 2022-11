EU-Spitzen jetten zur COP27 während Kohle länger genutzt wird

Staats- und Regierungschefs aus der gesamten Europäischen Union bereiten sich auf die COP27 vor, die UN-Klimakonferenz, die darauf abzielt, den Klimawandel zu bremsen und die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen - ein theoretisches Ziel, das sich zunehmend von der Realität vor Ort entfernt hat .

Es gibt „keinen glaubwürdigen Weg zu 1,5 °C“, so ein im letzten Monat abgeschlossener UN-Umweltbericht.

Die EU gilt seit langem als verlässlicher Fürsprecher der grünen Wende, der weitreichende politische Maßnahmen verfolgt und sein Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzlich verankert. Die EU ist zu einer Art Versuchslabor für Klimagesetzgebung geworden, in dem andere Länder versuchen zu sehen, was funktioniert und was nicht.

Auf der letztjährigen Konferenz führte die EU Anstrengungen zur Senkung der Methanemissionen, zum Schutz der Tropenwälder und zur Unterstützung der Dekarbonisierung Südafrikas an. Aber die Dinge haben sich seit Glasgow geändert.

Europäische Staats- und Regierungschefs reisen inmitten einer schweren Energiekrise ins ägyptische nach Sharm El-Sheikh, die droht, Industrien zum Erliegen und Haushalte in finanzielle Not zu bringen.

Angesichts der Aussicht auf weit verbreitete Stromausfälle und Rationierungen haben die Länder die Versorgungssicherheit zu ihrer obersten Priorität gemacht, auch wenn dies mit einem hohen wirtschaftlichen und ökologischen Preis verbunden ist.

Als billiges russisches Gas über Nacht verschwand, waren einige Mitgliedsstaaten gezwungen, auf Kohle zurückzugreifen, den umweltschädlichsten fossilen Brennstoff.

Deutschland, Italien, die Niederlande, Griechenland und Ungarn haben alle Pläne angekündigt, die Lebensdauer von Kohlekraftwerken zu verlängern, geschlossene wieder zu öffnen oder die Obergrenze für die Kohleverbrennungsstunden aufzuheben.

Österreich, das 2020 die Schließung seines letzten Kohlekraftwerks feierte, schlug ebenfalls vor, sein System zu reaktivieren, um Notsituationen zu begegnen. Die Idee wurde im Sommer von der Opposition blockiert.

Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass der Kohleverbrauch der EU in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 um zehn Prozent gestiegen ist, was hauptsächlich auf die Stromnachfrage zurückzuführen ist. Und sie wird weiter steigen, wenn der Winter näher rückt.

„Wir gehen davon aus, dass der Kohleverbrauch auch in der zweiten Jahreshälfte steigen wird, was durch die Notwendigkeit, angesichts der Unsicherheit über die russischen Gaslieferungen, für den Winter zu sparen, in die Höhe getrieben wird“, sagte die Agentur in ihrem Juli-Marktupdate, das vor der unbefristeten Abschaltung der Nord-Stream-1-Pipeline veröffentlicht wurde. „Deutschland wird den größten Mehrverbrauch haben“, hieß es.

Weltweit prognostiziert die IEA einen Kohleverbrauch von acht Milliarden Tonnen, was einen Abwärtstrend umkehrt und das Allzeithoch von 2013 erreicht. Auf Europa werden etwa fünf Prozent dieser Verbrennung entfallen.

'Wir müssen aufholen'

Dieser unerwartete Anstieg der Kohleverbrennung scheint den erklärten Prioritäten der EU für die COP27 zu widersprechen, zu denen die Aufforderung an andere Länder auf der ganzen Welt gehört, „das Buch über unverminderte Kohle durch einen schrittweisen Abbau zu schließen und ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe zu beenden“.

Entwicklungsländer werfen dem Westen oft Heuchelei und Egoismus vor, wenn es um grüne Maßnahmen geht, und argumentieren, dass wohlhabende Länder angesichts ihrer historischen Verantwortung bei der Freisetzung von Treibhausgasemissionen und der Erwärmung des Planeten während vergangener industrieller Revolutionen eine größere Rolle gespielt hätten.

Das heikle Thema der Klimareparationen, der finanziellen Kompensation irreversibler Schäden durch den Klimawandel, wurzelt in eben dieser Diskrepanz.

Die Europäische Kommission, die weit reichende Klimagesetze vorangetrieben hat, macht Russlands Einsatz der Energieversorgung als Waffe für die Situation verantwortlich und schätzt, dass die Umstellung von Gas auf Kohle bis zu drei Winter dauern könnte.

Dies wird kurzfristig zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionen führen, der jedoch durch einen beschleunigten Einsatz von einheimischer grüner Energie wie Sonnenkollektoren und Windparks ausgeglichen wird, sagt die Exekutive.

Die EU ist immer noch gesetzlich verpflichtet, die Emissionen bis zum Ende des Jahrzehnts um mindestens 55 Prozent zu senken.

„Das bedeutet, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts alle Auswirkungen aufholen müssen, die die nächsten Winter auf unsere Emissionen haben - falls vorhanden durch den zusätzlichen Kohleverbrauch, den wir kurzfristig als Grundlage benötigen", sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Donnerstag als Antwort auf eine Frage von Euronews.

„Aber ich denke, das ist eine Situation, die die Mehrheit unserer internationalen Partner versteht. Sie schätzen die Situation, in die wir uns derzeit befinden, und sie verstehen, dass Europa in Bezug auf den Kohleausstieg weltweit führend bleiben wird, um Ambitionen zu wecken."

Die Europäische Kommission hat einen neuen Plan namens REPower EU vorgestellt, der darauf abzielt, bis zu 300 Milliarden Euro an Darlehen und Zuschüssen zu mobilisieren, um vor Ende des Jahrzehnts die vollständige Unabhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu erreichen.

Die Pläne beabsichtigen auch, den berüchtigten bürokratischen Aufwand für grüne Technologien abzubauen und die EU-Ziele für erneuerbare Energien für 2030 von 40 auf 45 Prozent der gesamten erzeugten Energie zu erweitern.

REPower EU wird noch diskutiert, und es wurden noch keine Gelder freigegeben.