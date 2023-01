TikTok kämpft gegen Datenschutzbedenken und Spionageängste in Europa

Ruhm wurde oft als ein zweischneidiges Schwert beschrieben, mit einem heiklen Balanceakt von Vorteilen und Belastungen, Freuden und Leiden - Ruhm kann gleichermaßen betören und verwirren. Für TikTok erweist sich die Popularität als eine gewaltige Herausforderung, die das Unternehmen von seinem absoluten Höhepunkt zu stürzen droht.

Die Video-Sharing-App, die während der „Stay-at-home“-Zeiten der COVID-19-Pandemie weltweit berühmt wurde und sich seitdem zu einem mächtigen Technologiegiganten auf Augenhöhe mit den Titanen von Silicon Valley entwickelt hat, wird zunehmend von Gesetzgebern und Politikern und Journalisten auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen, die sich Sorgen um die unerwünschten Nebenwirkungen von TikToks erstaunlichem Aufstieg machen.

TikTok-CEO Shou Zi Chew flog diese Woche zu hochrangigen Treffen mit mehreren EU-Kommissaren in die belgische Hauptstadt, darunter Margrethe Vestager, die geschäftsführende Vizepräsidentin, die die digitale Agenda der EU überwacht, und Didier Reynders, der für das Justizressort zuständig ist.

Die Treffen, sagte ein Sprecher der EU-Kommission gegenüber Euronews, fanden „auf Wunsch des Unternehmens“ statt und konzentrierten sich auf die Verpflichtungen, die sich aus den brandneuen Zwillingsvorschriften der EU, dem Digital Services Act (DSA) und dem Digital Markets Act (DMA) ergeben werden.

Westliche Regulierungsbehörden vermuten, dass TikTok, dessen Muttergesellschaft ByteDance seinen Hauptsitz in Peking hat, das Potenzial hat, sensible Daten von Privatpersonen in die Hände der chinesischen Regierung zu bringen und seinen Algorithmus zur Inhaltsempfehlung zur Verbreitung kommunistischer Propaganda auszunutzen.

Obwohl das Unternehmen energisch versucht hat, diesen Behauptungen entgegenzuwirken, schürt eine unerbittliche Reihe von Medienenthüllungen die Kritik weiter und drängt TikTok in den Bereich der nationalen Sicherheit.

Von Washington bis Brüssel debattieren Politiker über den Umgang mit der allseits beliebten App, die im Westen vorerst weitgehend unbelastet operiert.

Während ihres Treffens am Dienstag diskutierten Vestager und Chew über Datenschutz und Datenübertragung „unter Bezugnahme auf die jüngsten Presseberichte über aggressives Sammeln und Überwachen von Daten“ in den USA.

„Wir sind uns der Bedenken im Zusammenhang mit der Nutzung von TikTok bewusst“, sagte der Sprecher.

„Null Anfragen“ aus China

Der Besuch in Brüssel erfolgt, während TikTok die Arbeit an einem Make-or-Break-Deal mit amerikanischen Regulierungsbehörden verstärkt, der beweisen kann, dass Benutzerdaten von chinesischer Einmischung befreit sind. Das Versäumnis, eine solche lebenswichtige Zusicherung zu geben, könnte die Regierung von Präsident Joe Biden dazu veranlassen, ein völliges Verbot zu verhängen oder eine Veräußerung von ByteDance anzuordnen.

Der US-Kongress billigte letzten Monat eine Maßnahme zum Ausschluss von TikTok von elektronischen Geräten, die von der Bundesregierung verwendet werden, während der republikanische Senator Marco Rubio einen überparteilichen Gesetzesentwurf vorschlug, um ein landesweites Verbot von TikTok einzuführen - ein radikaler Schritt, den Indien vor mehr als zwei Jahren tat unter Berufung auf Datensammlungen durch "Elemente, die der nationalen Sicherheit feindlich gesinnt sind".

Weder TikTok noch ByteDance haben auf Anfragen von Euronews nach Kommentaren geantwortet.

In früheren Erklärungen gegenüber den Medien hat TikTok seine Unabhängigkeit von der chinesischen Regierung verteidigt und darauf bestanden, dass seine Datenerfassungspraktiken den Industriestandards entsprechen.

„Seit Beginn der Transparenzberichterstattung im Jahr 2019 haben wir keine Datenanfragen von der chinesischen Regierung erhalten“, sagte ein TikTok-Sprecher dem Guardian.

Aber trotz einer Flut von Erklärungen, hochkarätigen Treffen, Öffentlichkeitsarbeit und intensiver Lobbyarbeit bestehen auf beiden Seiten des Atlantiks Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Spionage.

In einem Anfang November veröffentlichten Datenschutz-Update hat TikTok neue Anstrengungen zugesagt, um Datenflüsse außerhalb Europas zu minimieren und Daten lokal zu speichern. Daten von TikTok-Nutzern in Europa, das die EU, Norwegen, Island, die Schweiz und Großbritannien umfasst, werden derzeit in den USA und Singapur gespeichert.

In demselben Datenschutz-Update sagte TikTok jedoch, dass aufgrund der Notwendigkeit, eine „globale Plattform zum Teilen von fröhlichen Inhalten“ zu betreiben, bestimmten Unternehmensmitarbeitern in Ländern außerhalb des Kontinents „Fernzugriff“ auf europäische Benutzerdaten gewährt würde.

Die Liste der zehn Länder umfasste China.

Die Mitarbeiter werden diese Daten verwalten, erklärte das Unternehmen, „auf der Grundlage einer nachgewiesenen Notwendigkeit, ihre Arbeit zu erledigen, vorbehaltlich einer Reihe robuster Sicherheitskontrollen und Genehmigungsprotokolle“, sowie durch Methoden, die an der wegweisenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU ausgerichtet sind ).

Das aktenkundige Eingeständnis, dass in China ansässige Mitarbeiter auf europäische Daten zugreifen werden, sorgte für internationale Schlagzeilen und verstärkte langjährige Bedenken in Bezug auf ByteDance und die Kommunistische Partei Chinas.

„In Bezug auf die Datenverarbeitungspraktiken von TikTok erwarten wir natürlich von allen in der EU tätigen Unternehmen, dass sie die EU-Datenschutzvorschriften vollständig einhalten“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission gegenüber Euronews.

"Es wäre ein schwerer Fehler, es geschehen zu lassen"

Als Social-Media-Netzwerk sammelt TikTok alle möglichen Daten von seinen mehr als einer Milliarde Nutzern, die den Konsum von Inhalten, bevorzugte Kategorien, den ungefähren Standort und die IP-Adresse umfassen können. Diese Informationen sind unerlässlich, um den Algorithmus zu füttern, der die App antreibt und unzählige Videoempfehlungen bietet.

Inmitten einer geopolitischen Konfrontation zwischen dem Westen und China ist das Risiko, dass diese äußerst wertvollen und sensiblen Benutzerdaten in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas gelangen könnten, unweigerlich zu einer Quelle wachsender Besorgnis für Europäer und Amerikaner geworden.

Technologie ist einer der Hauptfaktoren, der seit Jahren diplomatische Spannungen geschürt hat: Huawei, der in Shenzhen ansässige Telekommunikationsriese, sah seine Marktchancen schwinden, nachdem westliche Länder begannen, tiefer in die Verbindungen des Unternehmens mit der chinesischen Regierung einzudringen.

Der Verdacht veranlasste Länder wie Schweden, Polen, Rumänien, Japan und Australien, das Unternehmen daran zu hindern, das 5G-Netz einzuführen und kritische Infrastruktur aufzubauen. Die USA untersagten sogar den Verkauf und Import neuer Kommunikationsgeräte, die von Huawei, ZTE und anderen drei chinesischen Unternehmen hergestellt wurden.

Ein ähnliches Misstrauensmuster zeigt sich bei TikTok, das bei der jungen Bevölkerung eine größere Anziehungskraft und emotionale Bindung hat als jedes andere chinesische Unternehmen.

Die Bedenken gehen auf das Jahr 2017 zurück, als die Regierung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem Kritiker vorwerfen, die autoritären Schrauben im Land angezogen zu haben, ein neues Gesetz erließ, das besagt, dass „alle Organisationen und Bürger die nationalen Geheimdienstbemühungen unterstützen und mit den Behörden zusammenarbeiten sollen“.

Entscheidend ist, dass das Nationale Geheimdienstgesetz chinesische Unternehmen und ihre Tochtergesellschaften, die „im In- und Ausland“ tätig sind, dazu zwingen kann, Daten an die chinesische Regierung zu übergeben, wenn sie dazu aufgefordert werden.

Nachdem sich TikTok als mehr als eine vorübergehende Modeerscheinung erwiesen hatte, fiel das politische Interesse auf die wachsende Menge an persönlichen Daten und den drohenden Schatten der kommunistischen Partei.

Im September 2021 übermittelte die irische Datenschutzkommission (DPC) eine Untersuchung über die übermittelten personenbezogenen Daten durch TikTok von Europa nach China und die Einhaltung der DSGVO ein.

Wie viele andere Technologieunternehmen hat TikTok seinen europäischen Hauptsitz in Dublin eingerichtet, wodurch die irische Stelle für die Durchsetzung der DSGVO-Bestimmungen zuständig ist. Die DSGVO ermächtigt nationale Behörden, bei Nichteinhaltung hohe Bußgelder zu verhängen und Änderungen der Unternehmenspolitik vorzuschreiben

Ein endgültiger Abschluss sei in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu erwarten, sagte ein irischer Sprecher gegenüber Euronews.

„In China ist alles zu sehen“

Während TikTok auf die Ergebnisse sowohl der europäischen als auch der amerikanischen Regulierungsbehörden wartet, hat eine Reihe von Medienberichten der politischen Debatte ein neues Gefühl der Dringlichkeit verliehen.

Im Juni 2022 enthüllte BuzzFeed durchgesickerte Audiodaten von internen Meetings, die zeigten, dass in China ansässige Mitarbeiter von ByteDance „wiederholt“ auf nicht öffentliche Daten amerikanischer Benutzer zugegriffen hatten, was einer eidesstattlichen Aussage eines TikTok-Managers vor dem US-Senat widersprach.

„Alles wird in China gesehen“, wird ein Mitarbeiter der Trust and Safety-Abteilung von TikTok zitiert.

Nach dem BuzzFeed-Bericht schickte eine Gruppe von fünf Mitgliedern des Europäischen Parlaments einen Brief an die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in dem sie ihre Befürchtungen zum Ausdruck brachten, dass eine „gigantische“ Menge an Daten von EU-Bürgern von den chinesischen Behörden erfasst werden könnte.

„Es wäre ein schwerer Fehler, dies in einer Zeit der geopolitischen Neupositionierung der Europäischen Union und ihrer westlichen Verbündeten geschehen zu lassen“, schrieben die fünf rechtsextremen Abgeordneten.

In ihrer schriftlichen Antwort sagte von der Leyen, dass nach der DSGVO jedes in der EU ansässige Unternehmen "sicherstellen muss, dass das in der EU gewährte Datenschutzniveau nicht durch Datenübertragungen in Länder außerhalb der 27-köpfigen EU untergraben wird". Diese Bestimmung, so die Kommissionschefin, gelte auch für den Datenzugriff „durch Behörden im Bestimmungsland“.

Wochen später berichtete Forbes, dass TiKTok mehrere Journalisten ausspioniert habe, die über ByteDance berichteten, indem sie ihre Standortinformationen mit denen von Arbeitern verglichen, die verdächtigt wurden, als vertrauliche Quellen zu fungieren. Der Hackerangriff, der auf den Autor des BuzzFeed-Berichts abzielte, brachte keine konkreten Ergebnisse.

Das Unternehmen verurteilte die Übertretung und gab zu, dass vier ByteDance-Mitarbeiter, zwei in den USA und zwei in China, auf persönliche Daten und IP-Adressen zugegriffen hatten, die später nach Durchführung einer internen Untersuchung entlassen wurden.

„Das öffentliche Vertrauen, das wir mit enormen Anstrengungen aufgebaut haben, wird durch das Fehlverhalten einiger weniger Personen erheblich untergraben“, schrieb Rubo Liang, CEO von ByteDance, in einer E-Mail an die Mitarbeiter.

"Ich glaube, diese Situation wird uns allen eine Lehre sein."