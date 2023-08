Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Die neuen Zahlen von Eurostat - Copyright Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Die neuen Zahlen von Eurostat - Copyright Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Von Euronews mit Eurostat

Anders als in der gesamten Eurozone ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland nicht gestiegen. Besonders gut lief es in der französischen Wirtschaft.