EVP-Chef: EU und Tunesien müssen illegale Migration unter Wahrung von Menschenrechten eindämmen

Die EU müsse mit Tunesien zusammenarbeiten, um die Zahl der illegalen Migranten zu verringern und gleichzeitig deren Recht auf Menschenwürde zu respektieren, sagte der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, gegenüber Euronews.

"Unser Ansatz ist klar. Wir müssen die Menschenrechte respektieren. Wir müssen die Menschenwürde eines jeden Migranten respektieren. Andererseits müssen wir die illegale Migration bekämpfen", sagte Weber am Freitag in einem Interview, wenige Tage nachdem er Tunesien besucht hatte, um mit Präsident Saied und den Außen- und Innenministern des Landes über Migrationsfragen zu sprechen.

Im Juli schloss die EU mit Tunesien ein umstrittenes Abkommen im Wert von über 700 Millionen Euro, um die Wirtschaft des Landes zu stützen und die illegale Migration nach Europa einzudämmen.

Davon sind 105 Millionen Euro für Maßnahmen zur Migrationskontrolle wie die Bekämpfung des Menschenschmuggels, den Grenzschutz und die Rückführung von Asylbewerbern bestimmt. Tunesien ist ein Ausgangspunkt für Tausende von Migranten, die das Mittelmeer nach Europa überqueren, und die Vereinbarung könnte als EU-Vorlage für Abkommen mit anderen nordafrikanischen Ländern dienen.

Die Vereinbarung wurde jedoch von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MdEP) kritisiert, weil sie die zunehmenden Beweise für die missbräuchliche Behandlung von Migranten aus Subsahara-Staaten durch die tunesischen Behörden nicht anerkennt, darunter illegale Zurückschiebungen, Rassenhass und Menschenrechtsverletzungen.

Anfang August wurden 27 Migranten auf libyschem Gebiet nahe der tunesischen Grenze tot aufgefunden, nachdem Innenminister Kamel Fekih zugegeben hatte, dass kleine Gruppen von Migranten in die Wüstenregion an der Grenze zu Libyen und Algerien zurückgedrängt wurden.

Präsident Saied hat in der Vergangenheit auch rechtsextreme Verschwörungen unterstützt, wonach Migranten die demografische Zusammensetzung des Landes verändern wollen.

Humanitär, aber streng

Auf die fragwürdige Menschenrechtsbilanz der tunesischen Behörden angesprochen, sagte Weber: "Die europäische Migrationspolitik basiert immer auf einem humanitären Geist, um die einzelnen Menschen zu respektieren. Aber auf der anderen Seite müssen die Grenzen streng kontrolliert werden."

Weber, der 2017 den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für den Bau einer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko kritisierte, schlägt nun vor, dass Europa solche Mechanismen zum Schutz seiner Grenzen braucht.

"Für mich ist es klar, dass wir unsere Grenzen schützen müssen. Und wenn wir dafür alle technischen Maßnahmen brauchen, wie wir es an der türkisch-griechischen Grenze getan haben, dann ist das notwendig", sagte er.

"Ich möchte sicherstellen, dass unsere europäischen Bürger wissen, dass die Staaten kontrollieren, wer ankommt, und nicht die Schmuggler", fügte er hinzu, "sonst können wir die Unterstützung unserer Bürger für die legale Migration nicht sicherstellen, wie zum Beispiel die Ukrainer, die derzeit nach Europa kommen."

Weber sagte auch, dass die EU sicherstellen müsse, dass es für diejenigen, die vor Krieg und Konflikten fliehen, sichere und legale Wege in die EU gibt.

"Wir müssen sicherstellen, dass es sich bei denjenigen, die zu uns kommen, um echte Flüchtlinge und Asylbewerber handelt, die wirklich einen Schutzstatus haben", sagte er.

"Es geht nicht nur um EU-Interessen"

Zu den Bedingungen der neuen Zusammenarbeit mit Tunesien sagte Weber, dass die Beziehung auf gegenseitigem Respekt beruhen müsse.

"Es geht nicht nur um unsere Interessen, um Migration, es geht auch um ihre Interessen, um Investitionen, um Arbeitsmöglichkeiten für die Zukunft", sagte er: "Wir müssen ein respektvolles Verhältnis zu unseren Nachbarn dort praktizieren. Sonst können wir die Probleme nicht lösen."

"Tunesien hat ein Interesse daran, mehr Investitionen von europäischen Unternehmen zu erhalten, um gute Arbeitsmöglichkeiten für die junge Generation zu schaffen, so dass es keinen Grund mehr gibt, das Land zu verlassen", fügte er hinzu, "und wir haben ein Interesse daran, die Zahl der illegalen Einwanderer zu reduzieren, insbesondere in Italien."

Der Generaldirektor für Nachbarschaftspolitik der Europäischen Kommission, Gert Jan Koopman, erklärte jedoch am Donnerstag vor dem Europäischen Parlament, dass die von der EU in der Vereinbarung vom Juli zugesagten Mittel derzeit blockiert seien und die erste Zahlung, die ursprünglich für Juli vorgesehen war, noch nicht erfolgt sei.

Ein wichtiges Wahlkampfthema

Nach seiner Reise wurde Weber von linken Fraktionen im Europäischen Parlament kritisiert, er habe das Thema Migration für politische Zwecke missbraucht, was er zurückweist.

"Migration ist für viele Bürger in Europa eines der wichtigsten Themen", sagte Weber, "wir stehen vor einem Referendum in Polen. Die niederländische Regierung ist an der Migration gescheitert. Viele Menschen sind darüber besorgt."

Weber behauptete, die EVP vertrete in der Migrationsfrage eine gemäßigte und pragmatische Haltung im Vergleich zu ihren linken und rechtsextremen Gegenspielern.

"Die EVP kümmert sich um die Interessen unserer Bürger und deshalb wollen wir Probleme lösen", sagte er, "wir wollen es nicht wie die Rechtsextremen nutzen, um den Menschen Angst zu machen, und wir sind keine Moralisten wie die Linken, die uns nur sagen, was wir von einem moralischen Standpunkt aus tun sollten."

"Wir lösen die Probleme praktisch mit der Idee eines humanitären Ansatzes, aber mit strengen Grenzkontrollen", fügte er hinzu.

Bei den Europawahlen im kommenden Juni dürfte das Thema Migration bei vielen Wählern ganz oben auf der Agenda stehen.