Wolodymyr Selenskyj: Überraschungsbesuch in Brüssel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereits am Dienstagabend zu einem Überraschungsbesuch in Brüssel eingetroffen.

Teilnahme an NATO-Treffen

Selenskyj führt an diesem Mittwoch Gespräche mit Mitgliedern der belgischen Regierung.

Er nimmt im Beisein von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und den Verteidigungsministern der NATO-Staaten ebenfalls an einer Besprechung der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe teil. „Wir haben konkrete Dinge und brauchen sie an konkreten geografischen Punkten. Langstreckenraketen oder Langstreckenwaffen sind wichtig. Es spielt keine Rolle, wie man sie nennt, das Problem ist, wie man sie bekommt.. Denn man braucht sie vor allem, um Russland aus unserem Land zu vertreiben", sagte Selenskyj in Brüssel.

Es handelt sich nicht um Selenskyjs ersten Brüssel-Besuch seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Am 9. und 10. Februar weilte er bereits dort. Er war damals von König Philippe empfangen worden.

Belgischen Medien zufolge wird erwartet, dass Selenskyj von dem Land die Zusage zur Lieferung mehrerer F16-Kampfflugzeuge erhält.