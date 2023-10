73 Abgeordnete fordern Rücktritt von Várhelyi wegen Palästina-Fiasko

73 Mitglieder des Europäischen Parlaments haben den Rücktritt von EU-Kommissar Olivér Várhelyi gefordert, der letzte Woche fälschlicherweise die Aussetzung "aller Zahlungen" an die palästinensischen Behörden angekündigt hatte.

Várhelyis überraschender Schritt erfolgte in den ersten Tagen des Krieges zwischen Israel und Hamas und sorgte für internationale Schlagzeilen. Die Medien verbreiteten die Nachricht so, als ob die Europäische Union zu einer Zeit, in der das menschliche Leid im Gazastreifen zunimmt, jegliche ausländische Hilfe, einschließlich humanitärer Mittel, eingestellt hätte.

"Es kann kein business as usual geben", schrieb Várhelyi auf X, früher Twitter.

Es dauerte mehrere Stunden, bis die Europäische Kommission klarstellte, dass die humanitären Gelder weiter fließen würden, während eine "dringende Überprüfung" der Entwicklungshilfe stattfinde, die zwar vorgesehen, aber noch nicht ausgezahlt worden sei.

Die Kommission räumte später ein, dass Várhelyi auf eigene Initiative gehandelt und vor der Veröffentlichung der Nachrichten im Internet nicht den Segen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeholt habe.

"Der Ankündigung von Kommissar Várhelyi sind keine Konsultationen mit einem Mitglied des Kollegiums vorausgegangen, OK? Das muss absolut klar sein", sagte Eric Mamer, der Hauptsprecher der Kommission.

Die Exekutive erklärte, dass Várhelyi trotz der durch das PR-Fiasko ausgelösten Gegenreaktion nicht offiziell gerügt oder sein Zugang zu den sozialen Medien eingeschränkt werde.

Einige Abgeordnete haben eine ganz andere Meinung.

Eine parteiübergreifende Koalition aus 73 Abgeordneten der sozialdemokratischen, liberalen, grünen und linken Fraktionen hat am Dienstagnachmittag einen Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen geschickt, in dem sie das Vorgehen Várhelyis anprangert und seine sofortige Absetzung fordert.

"Kommissar Várhelyi hatte keine Befugnis, dies einseitig zu entscheiden, noch dies offiziell auf seinen Social-Media-Konten zu kommunizieren, ohne dass diese Entscheidung nach einem ordnungsgemäßen Verfahren getroffen wurde", schrieben sie.

Um ihren Unmut zu unterstreichen, erinnerten die Abgeordneten an die kontroverse Episode von Mitte Februar, als Várhelyi während einer Fragestunde mit Gesetzgebern über den Westbalkan fragte: "Wie viele Idioten sind noch übrig?

"Wir dulden die Beleidigungen von Herrn Várhelyi gegenüber den EU-Institutionen und ihrem demokratischen Funktionieren nicht länger. Wir fordern daher Kommissar Várhelyi auf, zurückzutreten oder von seinen Aufgaben entbunden zu werden", so die Abgeordneten in ihrem Brief.

"Sehr geehrte Frau Präsidentin, die Kommission muss in ihrer demokratischen Funktionsweise vorbildlich sein. Das Verhalten von Kommissar Várhelyi untergräbt nicht nur das Image unserer Institutionen, sondern auch das Vertrauen, das die EU-Bürger in die Kommission setzen."

Nathalie Loiseau, ein prominentes Mitglied der liberalen Renaissance-Partei, die das Schreiben mitunterzeichnet hat, sagte, dass Várhelyis Beiträge in den sozialen Medien Verwirrung über die Position des Blocks "zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt" gestiftet hätten.

"Seit geraumer Zeit sind wir besorgt über die Art und Weise, wie Kommissar Várhelyi seinen Auftrag und sein Mandat versteht", sagte Loiseau gegenüber Euronews: "Oft habe ich das Gefühl, dass er eher die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten (Viktor Orbán) macht als die Politik der Europäischen Union."

Ihr irischer Kollege Barry Andrews sagte, Várhelyi habe seine rechtlichen Kompetenzen "weit überschritten" und sein Ansehen in Brüssel sei "nicht mehr haltbar", weil er "den Ruf der EU in den Schmutz gezogen" habe.

"Jeder muss aus seinen eigenen Fehlern lernen. Wir alle machen Fehler. Es ist gut, dass wir sie aussprechen. Aber es tut mir leid, es war ein schlechter Zug, es war keine gute Idee", sagte der sozialistische Europaabgeordnete Juan Fernando López Aguilar, ein weiterer Unterzeichner.

Bemerkenswert ist, dass nur eine Vertreterin der Mitte-Rechts-Partei (EVP), der größten Fraktion im Parlament, ihren Namen zu dem Text hinzugefügt hat: Maria Walsh.

Ein Sprecher der EVP lehnte den Brief als Initiative "einiger Abgeordneter" ab und sagte, man solle sich stattdessen darauf konzentrieren, dass "keine Gelder in die Hände der Organisation fließen, die für das Massaker an Hunderten von israelischen Zivilisten verantwortlich ist" - gemeint ist die Hamas, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird.

"Dies wäre das Beste, was die Kommission tun könnte, um das Vertrauen der europäischen Bürger zu gewinnen", so der Sprecher in einer Erklärung.

Auf die Frage nach dem Brief, der vor einer Dringlichkeitssitzung der EU-Staats- und Regierungschefs verschickt wurde, betonte die Kommission, Präsidentin von der Leyen habe "Vertrauen in das Kollegium und konzentriere sich auf die ernste Situation vor Ort".