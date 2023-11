EU-Klimakommissar Hoekstra zur COP28: "Wir müssen ehrgeizig sein"

Joshua A. Bickel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Grégoire Lory Von Stefan Grobe

Die internationale Gemeinschaft trifft sich ab Donnerstag in Dubai zur UN-Klimakonferenz. Die Europäische Union will sich auf der COP28 mit einer einfachen Botschaft an ihre Partner Gehör verschaffen: "Wir müssen ehrgeizig sein", meint EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra im Euronews-Interview.