Schwedischer Diplomat in iranischer Haft - seine Familie schlägt Alarm

Von Meabh McMahon, Aida Sanchez Alonso

Der schwedische Diplomat Johan Floderus befindet sich seit mehr als 650 Tagen in einem iranischen Gefängnis. Floderus, der für den diplomatischen Dienst der EU arbeitet, wurde auf dem Flughafen von Teheran nach einem touristischen Besuch des Landes festgenommen. Seine Familie ist besorgt.

Die EU ist der Ansicht, dass er "unrechtmäßig festgehalten" wird und ein Opfer der zunehmenden willkürlichen Inhaftierungen von EU-Bürgern ist, die auch als "Geiseldiplomatie" bezeichnet werden.

Seine Familie versuchte, mit einer Veranstaltung in Brüssel auf die Situation aufmerksam zu machen.

"Ich kann jetzt auf den Bildern von seinem Prozess sehen, dass er ganz anders aussieht als der Bruder, den ich kenne", sagte seine Schwester Ingrid.

"Ich sehe, dass er nicht ganz so hell in den Augen ist. Er sieht viel dünner aus, sehr blass, natürlich, weil er im Grunde nie rausgeht und ich weiß, dass er nicht so viel zu essen bekommt. Und nicht zu vergessen die Schmerzen. Es muss ein inneres Gefühl sein, dort zu stehen. Und jetzt wird er für etwas angeklagt, wofür sie ihm vielleicht die Todesstrafe geben wollen. Und auch die Tatsache, dass er allein ist, denn wir haben im Moment nicht einmal einen schwedischen Botschafter im Iran."

Floderus hat 300 Tage in Isolation verbracht und wird als Geisel in einer 24-Stunden-Lichtzelle gehalten.

In den ersten zehn Monaten konnte er seine Familie nicht kontaktieren.

Nach mehreren Hungerstreiks kann er jetzt nur noch sehr eingeschränkt telefonieren, und in diesen fast zwei Jahren hat er nur zwei Videogespräche geführt.

Er ist gezwungen, sie auf Englisch zu führen.

"Wie Sie hören können, ist mein Englisch nicht fließend, weil ich schwedischer Muttersprachler bin, aber wir müssen bei diesen Anrufen auf Englisch sprechen. Das ist eine Forderung der anderen Seite", sagte Ingrid Floderus.

"Außerdem wissen wir, dass er überwacht wird und dass sie das Telefonat abbrechen, wenn etwas gesagt wird, was sie nicht wollen. Es ist also schwer für uns zu wissen, was wirklich von meinem Bruder kommt und was vielleicht erzwungen ist. Aber ja, ich weiß es nicht."

Der Iran beschuldigt Floderus der "Korruption auf Erden" und glaubt, dass er für Israel spioniert hat. Darauf steht die Todesstrafe.

"Er ist unschuldig. Das ist auch die Tatsache, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand wirklich annimmt, dass mein Bruder diese Verbrechen begangen hat, derer er beschuldigt wird", sagte Ingrid Floderus.

"Es geht hier also um ein großes politisches Spiel, bei dem mein Bruder als Schachfigur benutzt wird. Und das ist für mich wirklich etwas, das ich nicht akzeptieren kann. Ich denke nicht, dass wir als Nation oder als Europäische Union das akzeptieren sollten."

Floderus' Prozess ging am vergangenen Sonntag zu Ende. Die Urteilsverkündung ist noch unklar.