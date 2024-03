Thierry Breton, das für den Binnenmarkt zuständige Mitglied der Europäischen Kommission, hat sich in die Nesseln gesetzt, nachdem er in einem Posting die Europäische Volkspartei (EVP) kritisiert und damit vor den Wahlen ethische Fragen aufgeworfen hatte.

In einer kurzen, aber brisanten Botschaft warf Breton der Mitte-Rechts-Parteienfamilie vor, Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin nicht mit überwältigender Mehrheit unterstützt zu haben.

Zum Abschluss des EVP-Kongresses in Bukarest am Donnerstag erhielt von der Leyen 400 Ja-Stimmen und 89 Nein-Stimmen. Insgesamt waren nach Angaben der Partei 737 Delegierte stimmberechtigt und 591 hatten sich zur Wahl angemeldet. (In der von Breton hervorgehobenen Meldung wurde die Zahl der Wahlberechtigten fälschlicherweise mit 801 angegeben, was von der Leyens Siegesvorsprung kleiner erscheinen lässt.)

"Trotz ihrer Qualitäten wurde Ursula von der Leyen von ihrer eigenen Partei überstimmt", sagte Breton in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

"Die eigentliche Frage ist nun: 'Ist es möglich, der EVP die Verwaltung Europas für weitere 5 Jahre, also 25 Jahre in Folge anzuvertrauen?' Die EVP selbst scheint nicht an ihre Kandidatin zu glauben", schrieb er weiter.

Der kritische Beitrag, der nichts mit Bretons Ressort zu tun hat, warf sofort ethische Fragen auf, da er im Widerspruch zu den Mitte Januar angenommenen internen Leitlinien der Kommission für die Teilnahme an den Wahlen zu stehen scheint.

Die aktualisierten Regeln erlauben es Kommissaren, sich an Kampagnen für die Wahlen im Juni zu beteiligen, ohne unbezahlten Urlaub zu nehmen, wie es Präsidentin von der Leyen und Kommissar Nicolas Schmit für die EVP bzw. die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) tun.

Das Handbuch legt jedoch strenge Grenzen fest, um eine klare Grenze zwischen der Tätigkeit einer Person als Kommissar:in, die eine politisch unabhängige ist, und der Tätigkeit als Kandidat:in oder Wahlkämpfer:in, die von Natur aus parteiisch ist, zu ziehen.

Dazu gehört die Verpflichtung, "einen separaten Social-Media-Account für die Kampagne einzurichten", wie es von der Leyen und Schmit bereits getan haben, "und für jede Interventionserklärung im Namen einer Partei oder eines Kandidaten".

Eine weitere Bestimmung hindert die Kommissare daran, die "personellen und materiellen Ressourcen der Exekutive für Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Wahlkampf zu nutzen."

Auf die Frage nach einem möglichen Verstoß gegen die Verhaltensregeln sagte ein Sprecher der Kommission, dass alle Mitglieder der Organe bei der Anwendung der Regeln "Urteilsvermögen beweisen" müssten, weigerte sich aber, eine detaillierte Bewertung von Bretons Äußerungen abzugeben.

"Es ist klar, dass dieser Kommentar eine persönliche Bemerkung ist und nicht in seiner Eigenschaft als Kommissar gemacht wurde", sagte ein Sprecher am Freitagnachmittag.

"Der Generalsekretär wird alle Kommissare an die Richtlinien erinnern, die für die Zeit des Wahlkampfes festgelegt wurden und die jedes Mitglied des Kollegiums anwenden muss."

Thierry Breton, ein Franzose mit einem CEO-Hintergrund, wurde von Präsident Emmanuel Macron nominiert, dessen Partei Renaissance mit Renew Europe, der liberalen Formation im Europäischen Parlament, zusammenarbeitet. Auf der offiziellen Website von Renew Europe wird Breton als Mitglied "unserer Familie in Europa" bezeichnet, zusammen mit anderen Kommissaren wie Margrethe Vestager, Věra Jourová und Didier Reynders.

Renew Europe steht somit in direktem Wettbewerb mit der EVP und der SPE um den größten Anteil an Sitzen im Parlament. Die Liberalen werden ihr 10-Punkte-Manifest und ihre Spitzenkandidaten am 20. März vorstellen.

Obwohl Breton nicht ins Rennen gegangen ist - zumindest nicht offiziell - hat er keinen Hehl daraus gemacht, dass er in der nächsten Kommission bleiben möchte. Sein Name ist als Kommissar für Verteidigung im Gespräch, ein Ressort, das von der Leyen im Falle ihrer Wiederwahl zu schaffen gelobt hat.

Aber die Zuweisung von Aufgaben hängt von der Vision des Präsidenten ab und wird oft von persönlichen Dynamiken und politischen Erwägungen beeinflusst.

In einer bissigen Antwort dankte Thanasis Bakolas, der Generalsekretär der EVP, Breton für sein Interesse an der Partei und wies auf die düsteren Aussichten der Liberalen hin, die voraussichtlich vom dritten auf den fünften Platz fallen werden.

"Ich weiß, dass die Liberalen besorgt über die bevorstehenden Europawahlen sind - sie haben keinen Weitblick, keine Botschaft, keine Relevanz", sagte Bakolas auf X, vormals Twitter.

"Und ich weiß, dass es für Renaissance in Frankreich besonders schwierig ist, da sie von den Extremen bedrängt werden, denen sie zu ihrem Wachstum verholfen haben, indem sie die traditionelle linke Mitte und die rechte Mitte geschwächt haben", fuhr er fort.

"Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Wahlkampf!"