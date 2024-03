Vor dem Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) hat sich die französische Delegation entschieden gegen die Wiederwahl von Ursula von der Leyen ausgesprochen und sie als "Kandidatin von Herrn Macron und nicht der Rechten" bezeichnet.

Es wird erwartet, dass von der Leyen auf einem zweitägigen Kongress in Bukarest, der am Mittwoch beginnt, per Akklamation zur Spitzenkandidatin der EVP für die Wahlen zum Europäischen Parlament gewählt wird. Die Nominierung macht von der Leyen zur unangefochteten Spitzenkandidatin für den Vorsitz der Europäischen Kommission für weitere fünf Jahre.

Die französische EVP-Delegation der Partei Les Républicains ("Die Republikaner") veröffentlichte jedoch in einem bewusst getimten Schreiben einen vernichtenden Brief, in dem sie von der Leyens politisches Vermächtnis anprangert und keinen Zweifel daran lässt, dass sie gegen ihre Wiederwahl ist.

Les Républicains sind in der französischen Nationalversammlung in der Opposition und unterstützen nur von Fall zu Fall die liberale Regierung von Präsident Emmanuel Macron.

"Viel zu lange hat sich die Union von den Menschen in Europa distanziert und ihr Misstrauen genährt, indem sie in technokratischen Reflexen Mauern errichtet hat. Wir dürfen uns mit dieser Vertrauenskrise nicht abfinden", schreibt Eric Ciotti, Präsident von Les Républicains, in dem Brief.

"Um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern, braucht Europa Klarheit. Europa braucht tiefgreifende Veränderungen und eine Erneuerung an der Spitze der Europäischen Kommission. Die scheidende Kommissionspräsidentin kann diese Kandidatin nicht sein, denn sie verkörpert genau diese technokratische Tendenz."

Ciotti wirft von der Leyen auch vor, dass sie nicht als Spitzenkandidatin im Rahmen des sogenannten Spitzenkandidatensystems 2019 antrat und stattdessen von Macron als konservative Figur ausgewählt wurde, die moderat und flexibel genug war, um auch von der progressiven Fraktion des Europäischen Rates goutiert zu werden.

Von der Leyens überraschende Ernennung erzürnte damals das Europäische Parlament, das ihre Kandidatur nur mit einer hauchdünnen Mehrheit bestätigte. Später bemühte sie sich, den schwachen Start wett zu machen, indem sie eine ehrgeizige, weitreichende Agenda vorlegte, die den Europäischen Green Deal, einen 750-Milliarden-Euro-Konjunkturfonds, die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen, 13 Sanktionsrunden gegen Russland, die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine, eine umfassende Reform der Migrations- und Asylpolitik sowie bahnbrechende Rechtsvorschriften zur Eindämmung von KI und Big Tech umfasste.

Ciotti geht auf einige dieser Initiativen ein, um von der Leyens Mandat als zu fortschrittlich und im Widerspruch zu konservativen Werten stehend anzuprangern, und macht sie direkt für die Bauernproteste verantwortlich, die in jüngster Zeit in ganz Europa ausgebrochen sind. Die Gegenreaktion hat von der Leyen in eine unangenehme Lage gebracht, in der sie zwischen ihrer standhaften Verteidigung des Green Deal und dem rechten Druck ihrer politischen Familie steckt.

"Als Kandidatin von Herrn Macron und nicht der Rechten hat sie die europäische Mehrheit ständig nach links driften lassen", sagt Ciotti.

"Das war vor allem bei Umwelt- und Agrarthemen der Fall, aber auch bei der Bewältigung der Migrationskrise. Dieses Abdriften hat die Wut geschürt, die nun auf dem ganzen Kontinent zu hören ist, insbesondere bei unseren Landwirten und Fischern."

Ciotti fährt fort, von der Leyen dafür zu kritisieren, dass sie seiner Meinung nach "Anti-Atom-Dogmen" und "eine von der Linken geförderte Politik der Wachstumsverhinderung" übernommen und es versäumt habe, "der Masseneinwanderung entgegenzutreten und die Außengrenzen zu sichern", eine offensichtliche Anspielung auf den stetigen Anstieg der Asylanträge nach der Pandemie. Im Jahr 2023 wurden in der EU 1,14 Millionen Anträge auf internationalen Schutz gestellt, ein Siebenjahreshoch.

Ciotti rügt von der Leyen auch dafür, dass sie im Oktober an einer Veranstaltung von Renaissance, Macrons Partei, teilgenommen hat, was für ihn ein Zeichen mangelnder Parteiloyalität ist.

"Indem sie den europäischen Bürgern den Eindruck vermitteln, dass Europa ohne sie oder sogar gegen sie aufgebaut wird, riskieren Frau von der Leyen und Herr Macron eine dramatische und gefährliche Schwächung des europäischen Projekts", so Ciotti.

Der Brief ist an den EVP-Vorsitzenden Manfred Weber gerichtet und auf den 5. März datiert, auch wenn er am Tag darauf in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. In Anbetracht der Tatsache, dass Les Républicains nur sieben Sitze in der 177 Mitglieder zählenden Fraktion innehaben, ist nicht zu erwarten, dass die harte Anklage von der Leyens Wahlchancen schmälern wird.

Der Text verdeutlicht jedoch die ideologische Spaltung der Parteienfamilie, die durch fünf Jahre Transformationspolitik verursacht wurde, und die die größte Fraktion im Europäischen Parlament in das Dilemma geführt hat, ihre konservativen Wurzeln zu bewahren und gleichzeitig von der Leyens Vision voranzutreiben.

Vor dem Kongress sprach Thanasis Bakolas, der Generalsekretär der EVP, mit Euronews über seine Unterstützung für die Amtsinhaberin.

"Wir haben einen Kandidaten für dieses Amt. Es handelt sich um die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, eine Person mit Erfahrung, deren Engagement für Europa unbestreitbar ist", sagte Bakolas.

"Wir freuen uns sehr darauf, dass Frau von der Leyen unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl sein wird. Und natürlich freuen wir uns auf ihre zweite Amtszeit."

Angesprochen auf die Proteste der Landwirte und den Druck, der auf die EVP ausgeübt wurde, vom Green Deal abzurücken, sagte Bakolas, die Partei sei offen dafür, deren Forderungen zu berücksichtigen.

"Wir haben viel Kritik einstecken müssen, als wir den Landwirten zuhörten, als sie die Gesellschaft als Ganzes und uns als EVP aufforderten, auf ihre Bedürfnisse zu hören. Aber die Landwirte sind die Hüter des Landes", sagte er. "Sie sorgen für das Land."