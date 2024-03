Werden die EU-Länder das Tabu der Verteidigungsanleihen brechen?

Bei ihrem Gipfel am Donnerstag werden die 27 Staats- und Regierungschefs über die höchst umstrittene Verwendung sogenannter Eurobonds zur Finanzierung der gemeinsamen Verteidigungskapazitäten streiten.

Es gilt als erster Versuch, die Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten zur gemeinsamen Ausgabe von Schuldtiteln zu testen, um die Verteidigungsindustrie der EU angesichts des Krieges an seiner Ostflanke zu stärken.

Obwohl die Meinungen geteilt sind, haben sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron als auch die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas diese Idee in der Vergangenheit unterstützt. Auf dem Gipfeltreffen im Februar schlug Kallas vor, dass sich die Anleihen auf insgesamt 100 Milliarden Euro belaufen sollten.

Gemeinsame EU-Schulden für rüstungswillige Mitgliedstaaten

Doch das Tabu, gemeinsame EU-Schulden für rüstungswillige Mitgliedstaaten auszugeben, wird sich nur schwer abschütteln lassen, da die eher sparsamen Hauptstädte diesem Schritt sehr skeptisch gegenüberstehen.

Ein hochrangiger Diplomat aus einem nördlichen EU-Land, der anonym bleiben wollte, sagte, dass man zögere, Verteidigungsanleihen in Betracht zu ziehen, und sprach sich für einen marktbasierten Ansatz und mehr private Investitionen aus.

Ein anderer hochrangiger EU-Diplomat sagte jedoch, dass es notwendig sei, die "Debatte über potenzielle Verteidigungsanleihen anzustoßen", und fügte hinzu, dass die EU angesichts der Tatsache, dass Russland eine Kriegswirtschaft betreibe, auch ernsthaft über ihre eigene Konfliktbereitschaft nachdenken müsse.

Charles Michel: "EU-Wirtschaft auf Kriegsfuß stellen"

In seiner Einladung an die Staats- und Regierungschefs fordert der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, "radikale und konkrete Schritte", um die EU-Wirtschaft "auf Kriegsfuß" zu stellen, und hat in der Vergangenheit europäische Verteidigungsanleihen gefordert, um die Militärausgaben der EU zu rationalisieren.

Dies ist Teil eines Vorstoßes, innovativere und kreativere Wege zu finden, um die Verteidigungsvorräte der EU wieder aufzufüllen, die seit Russlands groß angelegtem Einmarsch in der Ukraine, der die EU-Mitgliedsstaaten dazu veranlasste, Kiew Waffen und militärische Ausrüstung zu schicken, aufgebraucht sind.

Das Gipfeltreffen folgt auf eine Reihe von Durchbrüchen bei der EU-Unterstützung für die Ukraine in dieser Woche, darunter eine Einigung über einen 5-Milliarden-Euro-Waffenfonds für die Ukraine, die am Montag von den EU-Botschaftern erzielt wurde, und ein Vorschlag der Europäischen Kommission vom Mittwoch, unerwartete Gewinne aus russischen Vermögenswerten, die in EU-Staaten stillgelegt wurden, für die Bewaffnung der Ukraine zu verwenden.

Anleihe-Vorschlag ist schwer zu verkaufen

Die EU-Exekutive gab am Mittwoch außerdem bekannt, dass sie den ehemaligen finnischen Premierminister Sauli Niinistö beauftragt hat, einen Bericht über die zivile Verteidigungsbereitschaft der EU angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine zu erstellen.

Die so genannten "sparsamen Fünf" - Österreich, Dänemark, Finnland, die Niederlande und Schweden - haben sich in der Vergangenheit entschieden gegen die Ausgabe von EU-Staatsanleihen in Zeiten der Wirtschaftskrise ausgesprochen, weil sie befürchten, dass dadurch reichere Länder wie sie selbst benachteiligt werden.

Die COVID-19-Pandemie zwang die EU erstmals dazu, ihr Tabu in Bezug auf die Aufnahme gemeinsamer Schulden zu brechen. Die Kommission einigte sich darauf, das bahnbrechende 800-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Pandemie, bekannt als Next Generation EU, durch die Ausgabe von EU-Anleihen auf dem Kapitalmarkt zu finanzieren.

Der Plan wurde zwar als Erfolg und Sprung nach vorn in Bezug auf die finanzielle Solidarität der EU gefeiert, doch ein Anstieg der Kreditkosten hat dazu geführt, dass er die Gemeinschaft mehr kostet als erwartet. Diese Erfahrung könnte den Einsatz in zukünftigen Krisen beeinträchtigt.

Wenige Staaten haben Interesse an Eurobonds

Ein anderer hochrangiger Diplomat sagte, dass Michels Vorschlag für Anleihen "wahrscheinlich zu nichts führen wird", da so viele Mitgliedsstaaten kein Interesse an einer gemeinsamen Verschuldung haben.

Eine alternative Möglichkeit zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben wurde von 14 Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die eine Änderung des Mandats der Europäischen Investitionsbank fordern, um ihr die Finanzierung von Investitionen in militärische Ausrüstung und Infrastruktur zu ermöglichen.

"Wir müssen verschiedene Möglichkeiten prüfen, die es der EIB ermöglichen würden, über die bestehenden Projekte mit doppeltem Verwendungszweck hinaus in verteidigungsbezogene Aktivitäten zu investieren", heißt es in einem Schreiben der Länder, zu denen auch Frankreich und Deutschland gehören.

"Dies würde bedeuten, dass die derzeitigen Definitionen von Projekten mit doppeltem Verwendungszweck und die Liste der ausgeschlossenen Aktivitäten erörtert und neu bewertet sowie die Darlehenspolitik der EIB für die Verteidigungsindustrie und andere restriktive Elemente überdacht werden müssten".

Tschechische Munitions-Initiative

Eine weitere Initiative, die zur Diskussion steht, ist der Plan der Tschechischen Republik, den ukrainischen Streitkräften Zehntausende zusätzlicher Artilleriegranaten zu liefern, damit sie der russischen Offensive standhalten können.

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský sagte, sein Land habe 300.000 Granaten beschafft, die an die Front geschickt werden sollen, wobei die ersten Lieferungen noch vor Juni erfolgen sollen.

Aus hochrangigen diplomatischen Kreisen verlautete, dass sich bis zu 20 EU-Länder an der Initiative beteiligen könnten, die den Ankauf unbenutzter Munition von unbekannten westlichen Ländern vorsieht. Dänemark, Belgien, Deutschland, die Niederlande und Schweden haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

Während des zweitägigen Gipfels, der am Donnerstag beginnt, werden die Staats- und Regierungschefs auch entscheiden, ob sie die Empfehlung der Kommission zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Bosnien und Herzegowina annehmen und die Rahmenbedingungen für die Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldawien festlegen.

Diplomatischen Quellen zufolge ist es unwahrscheinlich, dass ein Land die Entscheidung über die Aufnahme von Gesprächen mit Bosnien und Herzegowina blockieren wird, obwohl das Land in der Vergangenheit auf Widerstand gestoßen ist.

Die Staats- und Regierungschefs werden auch versuchen, ihre Meinungsverschiedenheiten über die Krise im Gazastreifen beizulegen und sich darauf einigen, "eine sofortige humanitäre Pause zu fordern, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand" im belagerten Gazastreifen führt.