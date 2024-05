Rechtsruck in Nordmazedonien: Erste Präsidentin gewählt

Gordana Siljanovska Davkova, Präsidentschaftskandidatin der konservativen Oppositionspartei VMRO-DPMNE, spricht während einer Pressekonferenz in Skopje, Nordmazedonien. - Copyright Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Copyright Boris Grdanoski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved