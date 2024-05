EU-Wahl in Griechenland: Junge Wählerinnen sorgen sich um Europa

In Griechenland sind Wählerinnen und Wähler am 9. Juni aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Darunter sind dieses Mal auch junge Menschen ab 17 Jahren. Und deren Interesse an der Europawahl ist groß.

In Griechenland dürfen bei den Europawahlen im Juni zum ersten Mal auch 17-Jährige abstimmen. Euronews sprach mit drei Schülerinnen aus Athen, die über ihre Sorgen und Hoffnungen für Europa berichten.

Es sei eine sehr gute Gelegenheit für die jungen Leute, "mit unserer Stimme Europa neu zu gestalten und neue Leute in das Europäische Parlament zu wählen", sagt Simela. "Die unsere Ideen, unseren Willen – oder mit anderen Worten – das Europa, das wir in der Zukunft sehen wollen, besser vertreten werden. Ich mache mir Sorgen um die Bildung und um die Umwelt. Ein kontroverses Thema, das wir auf jeden Fall angehen müssen, um den Frieden in Europa zu erhalten."

Wie halten sich die Schülerinnen auf dem Laufenden?

"In der Schule haben wir verschiedene Projekte gemacht, aber ich frage auch meine Familie", sagt Foteini. Die Schülerin erklärt, sie nutze auch das Internet, um sich zu informieren. Denn das sei "ein großer Teil meines Lebens und das aller meiner Mitschüler"

Auch Ilia sagt, dass sie "natürlich" wählen gehen werde. "Ich glaube, dass es keinen jungen Menschen gibt, der die Fehler in unserer Gesellschaft nicht sieht. Meiner Meinung nach fühlen sich die meisten von uns machtlos. Doch mit der Möglichkeit, die wir haben, kann unsere eigene Stimme in europäischen Dimensionen gehört werden."

Griechenland wählt am 9. Juni

Man könne Vertreter wählen, "die dieselben Ansichten haben, wie wir und die in der Lage sind, unsere Ideen nach Europa zu tragen. Ich glaube, dass nicht die EU schuld ist, sondern wir selbst, die wir nicht vollständig über die EU und die Europawahlen im Allgemeinen informiert sind. Ich glaube, dass die meisten jungen Leute, es als eine Last empfinden, wählen zu gehen."

Sowohl die EU als auch die politischen Parteien versuchen bei diesen Europawahlen, so viele junge Menschen wie möglich an die Wahlurnen zu bringen. Am 9. Juni haben junge Menschen in Griechenland ab 17 Jahren zum ersten Mal das Recht, zu wählen. Ihrer Meinung nach beschäftigen sie grundlegende Themen, wie etwa die öffentliche Gesundheit, das Bildungssystem, Arbeitsplätze, die Umwelt sowie der Technologiesektor.