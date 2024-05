Europawahl: "Wir müssen weiter für Rechtsstaatlichkeit kämpfen"

Von Euronews

Vor der Europawahl erklärt @moritzkoerner von der FDP, er wolle weiter für die Rechtsstaatlichkeit und gegen Autokraten in Europa kämpfen.

Wie steht es um die Rechtsstaatlichkeit in Europa?

"Justiz besser überwachen"

Dimitris Vervesos lebt in Athen, er ist Anwalt - spezialisiert auf Arbeitsrecht - und vertritt eine Vereinigung von Bar-Betreibern. Als Wähler ist seine Priorität vor der Europawahl am 9. Juni eine bessere Überwachung der Justiz.

"Ich würde die Einrichtung eines Justiz-Watchdogs in jedem Staat empfehlen, so dass das Europäische Parlament in der Lage wäre, die Justizverwaltung in den Mitgliedstaaten zu überwachen, sowohl in Bezug auf den Fortschritt als auch auf die Qualität und die Unabhängigkeit der Justiz." Vervesos meint, es sei notwendig "zu überwachen, ob die Justiz in jedem Mitgliedstaat völlig unabhängig sein kann oder ist."

"Kampf für die Rechtsstaatlichkeit in Europa"

Der FDP-Europa-Abgeordnete Moritz Körner will seinen Kampf für die Rechtsstaatlichkeit in Europa fortsetzen.

Er sagt: "Falls ich wiedergewählt werde, werde ich auch weiterhin für die Rechtsstaatlichkeit in Europa kämpfen. Wir müssen sicherstellen, dass es keinen Rabatt auf die Rechtsstaatlichkeit in Europa gibt, dass die Mitgliedsstaaten weiterhin Demokratien sind." Tatsächlich sieht Körner Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit, denn er erklärt auch: "Und wir müssen weiter gegen Autokraten und für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte in Europa kämpfen."