Der französische Präsident äußerte sich in einem Fernsehinterview nach den D-Day-Gedenkfeiern in der Normandie. Der liberale Staatschef wurde für seine Omnipräsenz im Wahlkampf kritisiert.

Kurz vor den Europawahlen hat der französische Präsident Emmanuel Macron im Anschluss an die Gedenkfeierlichkeiten zur Landung am D-Day in der Normandie ein Fernsehinterview gegeben.

In diesem Interview äußerte sich Macron auch zu den Europawahlen - ein Schritt, der von mehreren gegnerischen Parteien heftig kritisiert wurde. Sie sind der Meinung, dass der Staatschef während des Wahlkampfs omnipräsent war.

Wählen gehen, "um Frankreich zu schützen"

"Europa war noch nie so bedroht", warnte der französische Staatschef und bezog sich dabei auf den Aufstieg der extremen Rechten in Frankreich und auf dem gesamten europäischen Kontinent.

Macrons Partei Renaissance, die von Valérie Hayer angeführt wird, kämpft in den Umfragen mit einem Rückstand von mehr als 15 % auf Jordan Bardella, den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), so die jüngste Euronews-Umfrage.

"Ich sehe die hohe Wahlenthaltung (...) und rufe meine Landsleute auf, am 9. Juni zur Wahl zu gehen", sagte Emmanuel Macron und verwies auf die Brexit-Gegner, die beim britischen Referendum 2016 nicht zahlreich genug erschienen waren, um sich Gehör zu verschaffen.

"Wenn Frankreich morgen eine große rechtspopulistische Delegation entsendet und andere große Länder das Gleiche tun, könnte Europa zum Stillstand kommen", betonte Emmanuel Macron.

"Wir brauchen sie, um Frankreich zu schützen", plädierte er und warnte vor "einer Abstimmung, um unserer Wut Luft zu machen".

Innenpolitische Themen im Wahlkampf im Vordergrund

Bei den EU-Wahlen in Frankreich standen innenpolitische Themen im Vordergrund, wobei Einwanderung, Kaufkraft und Sicherheit als Hauptanliegen der Wähler galten.

Die Partei von Jordan Bardella (RN) hat ihren Wahlkampf als Referendum über die Zustimmung zu Macron, insbesondere zu diesen Themen, dargestellt.

Bardella sagte, er werde im Falle eines Sieges seiner Partei vorgezogene Parlamentswahlen fordern.

Auf die Frage nach der Möglichkeit, im Falle eines Sieges der Rechtspopulisten Parlamentswahlen einzuberufen, sagte Macron: "Ich werde wählen gehen, und am Sonntagabend werden wir die Ergebnisse sehen. Ich mag es, die Dinge in der richtigen Reihenfolge zu tun"..

Wie haben die anderen EU-Wahlkandidaten auf Macrons Interview reagiert?

Kurz nach dem Ende des Interviews reagierte Jordan Bardella auf die Worte des Präsidenten auf X (früher Twitter): "Emmanuel Macron bestätigt, dass die RN durch die Entsendung der größten Delegation von Abgeordneten in das Europäische Parlament in der Lage sein werden, die schädliche Politik der EU-Kommission zu blockieren, wie z.B. die Umweltstrafmaßnahmen gegen unsere Landwirte und die Flut von Migranten", bevor er die Wähler aufrief, am Sonntag wählen zu gehen.

François-Xavier Bellamy von der traditionellen Rechtspartei Les Républicains (LR) kritisierte das Interview und die Ankündigung des Präsidenten im französischen Fernsehsender BFM ebenfalls als unangemessen.

"Ich sehe in der Erklärung des Präsidenten nichts, was die Tatsache rechtfertigen würde, dass 24 Stunden vor dem Ende des offiziellen Wahlkampfes eine solche Dringlichkeit besteht, zum französischen Volk zu sprechen", sagte Bellamy.

Der Wahlkampf in Frankreich endet am Freitag um Mitternacht, danach dürfen sich die Kandidaten bis zu den ersten Nachwahlbefragungen am Sonntag um 20 Uhr nicht mehr öffentlich zur Wahl äußern.

Macrons Interview könnte von der Redezeit von Valérie Hayer abgezogen werden

Nachdem mehrere Parteien am Montag nach der Ankündigung des geplanten Interviews mit Macron Beschwerde eingelegt hatten, warnte die nationale Medienaufsichtsbehörde Arcom davor, das Interview von der Redezeit der Renaissance-EU-Kandidatin Valérie Hayer abzuziehen.

Der Grund? Im Wahlkampf wird in Frankreich die Sendezeit für einen bestimmten Kandidaten oder eine Partei nach strengen Regeln gezählt.

Die Redezeit einer Liste wird abgezogen, wenn der Parteivorsitzende spricht, aber auch wenn einer seiner Anhänger spricht oder wenn ein Gast seine Unterstützung für eine bestimmte Partei ankündigt. Diese Regel gilt auch für das Staatsoberhaupt.