Die EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments hat der politischen Bewegung von Péter Magyar, der Orbán ein Dorn im Auge ist und voraussichtlich von Budapest nach Brüssel wechseln wird, ihre Arme geöffnet.

Die Partei von Viktor Orbáns schärfstem politischen Rivalen Péter Magyar ist der europäischen Parlamentsfraktion beigetreten, die die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten bis vor drei Jahren zu ihren Mitgliedern zählte.

Die Fraktion der christdemokratischen Europäische Volkspartei (EVP) - die bis 2021 Orbáns Fidesz-Partei beherbergte - öffnete am Dienstag in einer Abstimmung in Brüssel ihre Türen für Magyars Partei Respekt und Freiheit (TISZA), was bedeutet, dass die sieben TISZA-Abgeordneten, die bei den Europawahlen im Juni gewählt wurden, in der größten Fraktion des Parlaments sitzen werden.

Magyar, ein ehemaliger Insider in Orbáns rechtsradikaler Regierung, schockierte die ungarische Nation Anfang des Jahres, als er den von ihm als "Mafia-Staat" bezeichneten Staat anprangerte und seine persönlichen Erfahrungen mit der Korruptions- und Propagandamaschine der Regierung enthüllte.

Im Vorfeld der Wahlen im Juni führte er die TISZA-Kampagne an, die in Ungarn einen noch nie dagewesenen Stimmenanteil von 30 Prozent erreichte und Orbáns Fidesz einen Schlag versetzte. Obwohl die Fidesz weiterhin die stärkste Partei ist, erreichte sie zum ersten Mal seit Orbáns Rückkehr an die Macht im Jahr 2010 weniger als die Hälfte der Stimmen (44,8 %) bei einer EU-Wahl.

Magyar hatte zuvor erklärt, er werde sein Mandat als Mitglied des Europäischen Parlaments nicht antreten, ruderte aber am Montag zurück, als er die Entscheidung auf seinem Facebook-Profil öffentlich zur Abstimmung stellte.

Laut Magyar sprach sich eine Mehrheit von 100 000 Wählern dafür aus, dass er Budapest mit Brüssel tauschen sollte. Er weigerte sich am Dienstagnachmittag zunächst zu bestätigen, ob die Entscheidung getroffen wurde. Bor seinen Anhängern in einem YouTube-Livestream um 19.45 Uhr MESZ verkündete er dann aber, dass er seinen Sitz im Parlament einnehmen werde, "wenn auch nicht unbedingt für [die ganezen] fünf Jahre".

Unabhängig von seiner Entscheidung gelobte Magyar, Orbáns Machterhalt weiterhin in Frage zu stellen: "Ich werde für den Wandel in Ungarn arbeiten", sagte er.

"Der Wandel hat begonnen, und dies ist der Anfang vom Ende der Fidesz-Partei", sagte Magyar gegenüber Reportern.

"Ich bin stolz darauf, dass wir zur EVP geführt wurden, zur größten Fraktion im Europäischen Parlament, wo wir wirklich die Interessen der ungarischen Bürger vertreten können. Er (Orbán) hat nicht so viel Glück", sagte Magyar und fügte hinzu, dass seine TISZA-Abgeordneten nach Machtpositionen in den parlamentarischen Ausschüssen streben würden, um die EU-Gesetzgebung in Bereichen wie Industrie und Umwelt zu gestalten.

Orbáns Fidesz ist derzeit im Europäischen Parlament politisch heimatlos und ihre Abgeordneten haben daher nur einen geringen Einfluss.

Vor allem aber versprach Magyar, den Kampf für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in seinem Land aufzunehmen, wo die demokratischen Rückschritte seit Orbáns Machtantritt gut dokumentiert sind.

"Brüssel hat die Situation in Ungarn nicht wirklich verstanden. Brüssel und das Europäische Parlament haben Ministerpräsident Orbán geholfen, dieses Spiel in Ungarn zu spielen und das Verfahren nach Artikel 7 und das Rechtsstaatlichkeitsverfahren für seine eigenen politischen Zwecke zu nutzen", sagte er in einem kaum versteckten Seitenhieb auf Brüssel.

Jahrelang hat die EU-Exekutive der Regierung in Budapest als Vergeltung für anhaltende Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit Gelder vorenthalten, was es Orbán ermöglicht hat, eine heftige Anti-EU-Kampagne im eigenen Land zu führen.

Magyar behauptete auch, dies habe Ungarn wirtschaftlich zurückgeworfen.

"Wir sind jetzt das zweitärmste Mitgliedsland in Europa und offiziell das korrupteste", sagte er. "Die Menschen haben die Nase voll von der Korruption, den Lügen und der Propaganda.

Vor dem Treffen sagte der EVP-Vorsitzende Manfred Weber: "Es ist großartig, dass eine Partei, die in Ungarn die notwendigen Fragen stellt, der EVP beitritt."

"Dies ist eine klare Botschaft der ungarischen Bevölkerung, dass sie eine andere politische Perspektive will", fügte Weber hinzu und verwies auf das gute Abschneiden der TISZA bei den Europawahlen im Juni.

Magyar klärt Position zur Ukraine

Magyar, der derzeit der glaubwürdigste politische Herausforderer in Ungarn ist, ist selbst zutiefst konservativ und hat sich als alternative Oppositionsfigur zu den zentristischen und linksgerichteten Parteien entwickelt, die versucht haben, Orbáns Herrschaft in Frage zu stellen.

Das bedeutet, dass er die Haltung des ungarischen Premiers zum Krieg in der Ukraine zum Teil teilt.

"Putin ist ein Aggressor. Die Ukraine ist ein Opfer. Und das ukrainische Volk hat sein eigenes Recht, sein eigenes Territorium zu verteidigen", erklärte er. "Aber wir teilen die Position der Regierung. Wir werden keine Truppen oder Waffen aus Ungarn in die Ukraine schicken."

Die EVP hat wiederholt erklärt, dass alle Partner, geschweige denn Fraktionsmitglieder, unerschütterlich "pro-ukrainisch" sein müssen.

Ein weiterer Stolperstein, der gelöst werden muss, ist die EVP-Fraktionsmitgliedschaft eines Gesetzgebers, der der ungarischen Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP) angehört - die der Junior-Koalitionspartner von Fidesz ist und einen Sitz im Europäischen Parlament einnehmen soll.

Magyar hatte zuvor erklärt, dass er der EVP nur beitreten würde, wenn die KDNP die Partei verlässt oder aus ihr ausgeschlossen wird.

Der KDNP-Vorsitzende Zsolt Semjén hat versprochen, dass seine Partei die EVP-Fraktion verlassen wird, wenn Magyars TISZA gewählt wird. Dies ist Teil eines Manövers des EVP-Vorsitzenden Manfred Weber, der am vergangenen Freitag Budapest besuchte, um sich sowohl mit Magyar als auch mit Semjén zu treffen.

Auf der Sitzung am Dienstag konnte die EVP-Fraktion insgesamt vierzehn neue Mitglieder begrüßen, darunter sieben Abgeordnete von Magyars TISZA sowie weitere Vertreter der niederländischen Bauern-Bürger-Bewegung ( BBB) und des Neuen Sozialen Vertrags (NSC), der Dänischen Liberalen Allianz, der Familienpartei Deutschlands und der tschechischen Partei der Bürgermeister und Unabhängigen.

Sie festigt ihren Status als größte Gruppierung im Europäischen Parlament. Auch wenn diese Parteien der Fraktion beitreten, werden sie nicht zwangsläufig Mitglieder der gesamteuropäischen politischen Partei der EVP.

Der Einzug von TISZA in das Europäische Parlament erfolgt nur drei Jahre, nachdem die EVP die Abgeordneten der rechtsextremen Fidesz-Partei von Viktor Orbán aus ihrer Fraktion ausgeschlossen hat, und zwar inmitten einer Kontroverse über die demokratischen Rückschritte in Ungarn - einem Land, das in einer Entschließung des Europäischen Parlaments als "Wahlautokratie" bezeichnet wurde.