EU-Parlament: Keine Schlüsselpositionen an die rechtsextreme PfE

Nah der Gründung der rechtsextremen Fraktion Patrioten für Europa hatten sich deren Abgeordnete auf wichtige Posten im Europäischen Parlament gefreut. Doch sie scheiterten an der errichteten Brandmauer.

Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments haben am Dienstag in ihren konstituierenden Sitzungen einen Vorsitzenden und vier stellvertretende Vorsitzende gewählt und damit das Präsidium des Ausschusses gebildet. Rechtsextremen Parteien wurde jedoch die Teilnahme verweigert.

Die Ausschüsse sind das Herzstück der parlamentarischen Arbeit. Sie bereiten die Änderungsanträge zu den Legislativvorschlägen der Kommission vor, bevor sie dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt werden.

Wie erwartet, wurden Positionen, die informell der rechtsextremen Fraktion Patrioten für Europa (PfE) auf einer proportionalen Basis entsprechend der drittgrößten Fraktion in der Kammer zugewiesen worden waren, von der Pro-EU-Mehrheit abgelehnt.

Stattdessen hielten sich die EU-freundlichen Fraktionen an die sogenannte "Brandmauer", die darauf abzielt, rechtsextreme Randgruppen von wichtigen institutionellen Funktionen auszuschließen.

In der Vergangenheit hat diese Praxis dazu geführt, dass Abgeordnete rechtsextremer Parteien wie der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen, Viktor Orbáns Fidesz und Matteo Salvinis Lega von Schlüsselpositionen im Parlament ausgeschlossen wurden.

Nach den Proporzregeln des Parlaments hatten die Patrioten den Vorsitz im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) und im Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) sowie den stellvertretenden Vorsitz im Ausschuss für Landwirtschaft (AGRI), im Ausschuss für Entwicklung (DEVE), im Umweltausschuss (ENVI), im Rechtsausschuss (JURI), im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten und Inneres (LIBE) und im Haushaltskontrollausschuss (CONT) beansprucht.

Nachdem die Rechtsextremen in der vergangenen Woche in Straßburg zwei Vizepräsidentschaften im Europäischen Parlament verloren hatten, wurden sie erneut daran gehindert, die verbleibenden Schlüsselpositionen in den Ausschüssen zu besetzen, die nun an andere Fraktionen vergeben wurden.

Für die TRAN-Präsidentschaft nominierte die PfE Roman Haider von der österreichischen FPÖ, der gegen die griechische EVP-Kandidatin Elissavet Vozemberg-Vrionidi unterlag. Haider akzeptierte das Ergebnis, ohne der neuen Vorsitzenden zu gratulieren. "Sie verweigern uns demokratische Rechte, die Sie für sich selbst beanspruchen", sagte er nach der Abstimmung. "Jede schlechte Tat verursacht schlechtes Karma, ich bin mir sicher, dass es Sie in den nächsten fünf Jahren verfolgen wird", fügte Haider hinzu, bevor er den Raum verließ.

Eine ähnliche Situation spielte sich in der konstituierenden Sitzung des Kulturausschusses ab, in der die PfE um den Vorsitz eines Gremiums kämpfte, das sich mit Fragen der Medienfreiheit und Bildung befasst.

Die Koordinatorin der CULT-Patrioten, Catherine Griset, schlug Malika Sorel vor, die sie als französische Intellektuelle algerischer Herkunft vorstellte, ausgezeichnet mit dem Orden der Ehrenlegion. Trotz Grisets Aufruf, die strenge proportionale Zuteilung zu respektieren, stimmte die Mehrheit für die deutsche Kandidatin der Grünen, Nela Riehl, als Vorsitzende.

Im ENVI-Ausschuss verlor der PfE-Kandidat der spanischen Partei Vox, Jorge Buxadé, seine Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten gegen den Kandidaten der EVP. Buxadé drückte seine Verachtung aus und erklärte, es sei ihm eine Ehre, nicht von einem Parlament gewählt zu werden, das die Meinungsfreiheit nicht respektiere.

Für Fabrice Leggeri, ehemaliger Exekutivdirektor der EU-Grenzschutzagentur Frontex und mittlerweile einer der prominentesten Abgeordneten der PfE-Nationalversammlung, sagte, "dass der Geist der Demokratie nicht in allen Fraktionen in unserem Europäischen Parlament vorhanden ist." Man wolle in der Demokratie mitspielen, "wir sind von mehr als 20 Millionen Menschen in der Europäischen Union gewählt worden und haben daher die Legitimität, ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen", so Leggeri.

Gleichzeitig schien die Brandmauer für die andere rechtsextreme Fraktion, die Europäischen Konservativen (EKR), kaum mehr zu existieren, denn Bogdan Rzońca übernahm als erstes Mitglied der umstrittenen polnischen PiS-Partei den Vorsitz eines Ausschusses des Europäischen Parlaments, nachdem er eine Kampfabstimmung gewann.