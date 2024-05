Opposition in Ungarn: Péter Magyar sagt Viktor Orbán den Kampf an

Von Dimitri Korczak

Péter Magyar stammt aus dem Umfeld von Viktor Orbáns regierender Fidesz-Partei. Der 43-jährige Anwalt und Politik-Newcomer hat sich zu einer markanten Figur in Ungarn entwickelt. Muss Ministerpräsident Orbán um seine Macht fürchten?

WERBUNG

Viktor Orbán und die Fidesz-Partei sind seit 14 Jahren an der Macht und scheinen unantastbar. Doch seit einigen Monaten macht ein gewisser Péter Magyar immer wieder von sich reden: Er mobilisiert einen Teil der ungarischen Bevölkerung, die vom derzeitigen Regime desillusioniert ist.

Perfektes Timing

Nach einem Skandal um eine Begnadigung durch Staatspräsidentin Katalin Novak in einem Fall von Pädokriminalität kam Magyar ins Spiel. Er trat von seinen Positionen in staatlichen Unternehmen zurück (er hat als Manager und Aufsichtsratsmitglied bei mehreren staatlichen Unternehmen gearbeitet und war zuvor als Diplomat in Brüssel tätig) und verließ die Fidesz-Partei, die er als autoritär und korrupt bezeichnete. Seitdem veröffentlicht Magyar eine Enthüllung nach der anderen über die Partei und steigert seinen Bekanntheitsgrad von Kundgebung zu Kundgebung. Im April dieses Jahres versammelte er fast 100.000 Menschen auf den Straßen Budapests.

Er verkörpert eine dynamische Opposition und lehnt die Links-Rechts-Spaltung ab, die die klassische Opposition zerreißt. Ohne sein politisches Programm vollständig zu enthüllen, erwarten er und seine Partei Tisza (was "Respekt und Freiheit" bedeutet) 17 bis 25 Prozent der Stimmen bei den Europawahlen.

"Das ist zu viel für das ungarische Volk. Es ist zu viel für das ganze Land in wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher und ethischer Hinsicht. Es ist zu viel", sagte Magyar in der Fidesz-Hochburg Debrecen, vor mehreren tausend Menschen.

Ungewisse Zukunft der Regierungspartei Fidesz

Die Europawahlen scheinen nur eine Etappe zu sein, Magyar blickt bereits auf die Parlamentswahlen im April 2026. Doch vor ihm scheint der Fidesz-Berg unüberwindbar. Die politische Maschinerie, die Orbán in Gang gesetzt hat, zielt darauf ab, die Partei bei den Wahlen zu begünstigen. Zudem hat Fidesz zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht, die die Rechtsstaatlichkeit im Land schwächen, was der Partei mehrere Verwarnungen der Europäischen Union und sogar das teilweise Einfrieren von Parteigeldern eingebracht hat.

"Es wird eine Herausforderung für ihn sein, diesen Erfolg über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Fidesz wird alles tun, um ihn in den sozialen Netzwerken zu diskreditieren. Und Fidesz hat unbegrenzte Ressourcen, um das zu tun", sagt Melani Barlai, Politologin und Mitbegründerin von Unhack Democracy, einer NGO, die die Einhaltung von Wahlprozessen in Europa überwacht.

Die Europawahlen finden am 9. Juni statt und bestimmen die 21 ungarischen Abgeordneten im Europäischen Parlament. Am selben Tag finden in Ungarn auch Kommunalwahlen statt, ein erster Schritt auf nationaler Ebene in diesem neuen Oppositionskontext.