Frankreichs linke Parteien hatten vor den Europawahlen Mühe, eine gemeinsame Basis zu finden, haben aber für die vorgezogenen Parlamentswahlen ein Bündnis geschlossen.

Die Neue Volksfront (NFP), das Bündnis linker Parteien, das sich im Vorfeld der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich gebildet hat, liegt weniger als eine Woche vor Beginn der ersten Wahlrunde auf dem zweiten Platz.

Laut der letzten Ipsos-Umfrage , die am Samstag veröffentlicht wurde , würde die Koalition, die sich aus der linksgerichteten Partei Frankreichs ohne Grenzen (LFI), der Kommunistischen Partei, der Sozialistischen Partei der Mitte und den Grünen zusammensetzt, voraussichtlich 29,5 % der Stimmen erhalten .

Das sind sechs Punkte weniger als das geschätzte Ergebnis der rechtsextremen Nationalen Versammlung (RN), aber 10 Punkte mehr als das, was Renaissance, die zentristische, liberale Partei von Präsident Emmanuel Macron, und ihre Verbündeten erhalten könnten.

Obwohl die Linke bei den Europawahlen im Juni gespalten schien, hat die NFP vergangene Woche ein gemeinsames Programm mit 150 Maßnahmen vorgelegt. Aber wo steht eine Koalition, die ein so breites Spektrum linker Ansichten abdeckt, bei einigen der wichtigsten Themen? Hat sie eine gemeinsame Position zur Einwanderung gefunden, eine einheitliche Haltung zum Krieg in der Ukraine und ist sie sich in der Klimapolitik einig?

Euronews schlüsselt die Vorschläge der Koalition auf.

Hilfe für Klimaflüchtlinge und Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Neue Volksfront will eine Rettungsagentur für Migranten ohne Papiere auf See und an Land einrichten. Außerdem will sie die Beantragung von Visa erleichtern.

Die Linke fordert auch, dass derEuropäische Migrationspakt, die bahnbrechende Reform des EU-Asylsystems, die im Mai nach mehr als zehnjährigen Verhandlungen grünes Licht erhalten hat, wieder verahndelt wird, bevor die Regeln im Jahr 2026 in Kraft treten sollen.

Das Bündnis möchte auch einen Status für "Klimaflüchtlinge" einführen .

Im Gegensatz zum rechtsextremen Rassemblement National will die Neue Volksfront den Zugang zu staatlicher medizinischer Versorgung (AME) für Migranten ohne Papiere sowie das "droit du sol" für in Frankreich geborene Kinder garantieren (das Recht auf die Staatsbürgerschaft eines Landes aufgrund der Geburt auf französischem Boden).

Auf der internationalen Bühne behauptet die Neue Volksfront, sie wolle "die Ukraine und den Frieden auf dem europäischen Kontinent verteidigen".

"Die Lieferung der notwendigen Waffen", die Streichung der ukrainischen Auslandsschulden", die Beschlagnahmung des Vermögens von Oligarchen, die zu den russischen Kriegsanstrengungen beitragen" und die Entsendung von Friedenstruppen zur Sicherung von Kernkraftwerken" gehören zu den skizzierten Maßnahmen.

Vermögenssteuer zur Bekämpfung der Lebenshaltungskostenkrise

Das linke Programm fordert auch eine Begrenzung der Preise für Grundnahrungsmittel wie Lebensmittel, Energie und Treibstoff.

Außerdem wird vorgeschlagen, Löhne und Renten an die Inflation zu koppeln. Das Bündnis will auch den Mindestlohn von 1.400 Euro auf 1.600 Euro nach Steuern anheben.

Das Programm der Linken lehnt auch "die Sparauflagen des Haushaltspakts" ab, d. h. das Regelwerk der EU, nach dem das Haushaltsdefizit eines Mitgliedstaats 3 % des BIP nicht überschreiten darf, da sonst Sanktionen drohen. Frankreichs öffentliches Defizit ( ) wird im Jahr 2023 voraussichtlich 5,5 % des BIP erreichen .

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sieht das Programm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer (ISF) vor, die durch eine Klimakomponente verstärkt wird.

Außerdem sollen "ineffiziente, ungerechte und umweltschädliche Steuernischen" abgeschafft und "die Erbschaftssteuer reformiert werden, um sie progressiver zu gestalten, indem die höchsten Vermögen ins Visier genommen und eine maximale Erbschaft eingeführt werden".

Europas Vorreiter bei erneuerbaren Energien

Umweltmaßnahmen sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Programms der Neuen Volksfront.

Zu den Maßnahmen gehört ein Moratorium für Mega-Becken, in denen Wasser für landwirtschaftliche Zwecke gespeichert werden soll. Die Gegner behaupten, dass diese Becken verheerende Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben und den lokalen Gemeinden den Zugang zu Wasser verwehren.

Das Programm fordert insbesondere "einen Klimaplan mit dem Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050" und "die vollständige Isolierung von Wohnungen mit verstärkter Unterstützung für alle Haushalte".

Ein weiteres Ziel ist betrifft die grünen Energien: Frankreich soll "mit Offshore-Windkraft und dem Ausbau der Wasserkraft zum europäischen Spitzenreiter bei den erneuerbaren Energien werden."