Nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico "bleibende gesundheitliche Schäden" nach dem Attentat im Mai.

Der stellvertretende slowakische Ministerpräsident Robert Kaliňák hat erklärt, dass der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nach einem Schussangriff im Mai dauerhafte gesundheitliche Probleme haben wird.

Fico hat Schussverletzungen im Bauch erlitten und wird deswegen wahrscheinlich Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Sein Zustand verbessere sich aber allmählich, so Kaliňák.

"Sein Gesundheitszustand ist immer noch alles andere als ideal. Nach einer Schussverletzung im Bauch funktionieren die Organe nicht mehr so wie mit 17 oder 30 Jahren. Er ist immer noch sehr sprunghaft. Im Rahmen seiner regulären Reha tun die Ärzte alles, was sie können, um sicherzustellen, dass er seinen Job mit vollem Einsatz machen kann, und wir kommen dem schon sehr nahe."

Kaliňák sagte, er rechne damit, dass Fico in den kommenden Tagen erneut öffentlich auftreten werde. Es ist aber nicht klar, ob dies persönlich oder per Video geschehen wird.

Die Ankündigung ist eine offensichtliche Verbesserung gegenüber Ficos eigener gesundheitlicher Einschätzung in einem Video von Anfang Juni. In der ersten öffentlichen Ansprache nach dem Angriff sagte er in einer Videobotschaft: "Es wird ein kleines Wunder sein, wenn ich in einigen Wochen wieder arbeiten kann."

Fico wurde im Mai mehrmals angeschossen

Im Mai wurde Fico nach einer Regierungssitzung in Handlova aus nächster Nähe mehrmals angeschossen. Berichten zufolge schwebte der 59-Jährige danach in Lebensgefahr und wurde mehrmals operiert.

Der Verdächtige feuerte fünf Schüsse ab, bevor er zu Boden gerissen und festgenommen wurde. Er wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Vor den Europawahlen hatte Fico in einer Videobotschaft den Täter vergeben und zugleich der Opposition Mitschuld an dem Angriff gegeben.

Das wissen wir über den Täter

Die Staatsanwaltschaft hat die Polizei aufgefordert, den Mann nicht öffentlich zu identifizieren oder weitere Details zu dem Fall preiszugeben. Unbestätigten Medienberichten zufolge handelte es sich jedoch um einen 71-jährigen Rentner, der als Amateurdichter bekannt war und möglicherweise einst als Sicherheitsbeamter in einem Einkaufszentrum im Südwesten des Landes gearbeitet hatte.

Das Sonderstrafgericht der Slowakei hat über den Mann, der beschuldigt wird, auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico geschossen zu haben, Haftbefehl erlassen.

Fico vergibt dem Täter

Fico sagte, er vergebe seinem Angreifer und empfinde "keinen Hass gegenüber den Fremden, die auf mich geschossen haben".

"Ich werde keine aktiven rechtlichen Schritte gegen ihn unternehmen und auch keinen Schadensersatz fordern. Ich vergebe ihm und lasse ihn in seinem eigenen Kopf klären, was er getan hat und warum er es getan hat", sagte er.

Knapp eine Woche nach dem Attentat verabschiedeten alle 130 anwesenden Abgeordneten des slowakischen Parlaments eine Resolution, in der alle politischen Parteien, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Medien aufgefordert werden, die Wahlergebnisse zu respektieren und keinen Hass gegen die demokratisch gewählte Regierung zu verbreiten.

Dies geschah nach dem öffentlichen Schock über das Attentat auf Fico, das nach Meinung vieler aus einer toxischen Atmosphäre der Lügen in der slowakischen Politik herrührte.