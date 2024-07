Was Meloni und Italien zu Marine Le Pen in Frankreich sagen...

Italiens Lega-Chef Matteo Salvini hat als einer der ersten Frankreichs Rechtsextremen gratuliert. Doch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigt sich zurückhaltend.

Die Partei von Marine Le Pen hat in der ersten Runde der französischen Wahlen am Sonntag deutlich zugelegt. Der Vorsprung der Rechtsextremen ist zwar groß, aber bisher nicht wirklich entscheidend. Es bleibt abzuwarten, wie er sich in der zweiten Runde in tatsächliche Sitze umwandeln wird, da kein einzelnes politisches Lager fähig sein könnte, sich eine klare Mehrheit in der Nationalversammlung zu sichern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Wähler aufgerufen, die extreme Rechte im zweiten Wahlgang zu blockieren.

Matteo Salvini gratuliert als einer der ersten

In Italien reagierte Matteo Salvini, ein historischer politischer Verbündeter von Marine Le Pen, als Erster auf die Nachricht. Er beglückwünschte Le Pen und kritisierte die Äußerungen von Emmanuel Macron, indem er ihn mit Von der Leyen verglich, was anscheinend bei den Mitgliedern der Partei von Giorgia Meloni nicht sehr gut ankam.

Enrico Letta, ein Vertreter der Demokratischen Partei, Italiens wichtigster sozialdemodratischer Oppositionspartei, sagte, dass die Haltung der italienischen Regierung in Europa vom Ergebnis der französischen Wahlen abhänge. Letta erklärte, dass der erwartete Sieg von Le Pen in der ersten Runde Meloni dazu veranlasst habe, sich bei der Abstimmung auf dem EU-Gipfel zu enthalten, um Ursula von der Leyen als Kandidatin für die Wiederwahl zum EU-Kommissionspräsidenten zu nominieren.

Meloni soll deutlicheren Sieg von Le Pen erwartet haben

Giorgia Meloni hat sich zwar noch nicht offiziell geäußert, aber Berichte der italienischen Zeitung La Repubblica legen nahe, dass sie einen deutlicheren Sieg von Marine Le Pen in diesem ersten Wahlgang vorgezogen hätte, um die Machtverhältnisse in der EU zu destabilisieren. Meloni soll sich darüber beschwert haben, dass sie von den Gesprächen über die Besetzung von EU-Spitzenämtern ausgeschlossen wurde.

Laut der Zeitung Il Giornale wird Le Pens Vorteil als positive Entwicklung für Giorgia Meloni und die Rolle der EKR in der EU gesehen. Dies würde Giorgia Meloni zugute kommen, da sie versucht, einen Spitzenposten in der Kommission für Italien zu sichern.