3 Wochen nach Anschlag: Slowakischer Premier vergibt dem Täter

Von Euronews

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sich drei Wochen nachdem er bei einem Anschlag schwer verwundet wurde, wieder zu Wort gemeldet.

Der populistische slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat sich am Mittwoch zum ersten Mal seit seiner schweren Verwundung bei einem Attentat vor drei Wochen zu Wort gemeldet.

In einer Rede, die er im Vorfeld der Europawahlen auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, sagte Fico, dass das Attentat seine Gesundheit ernsthaft geschädigt habe und dass es „ein kleines Wunder sein wird, wenn ich in einigen Wochen wieder arbeiten kann“.

Fico erholt sich von mehreren Wunden, nachdem er am 15. Mai in der Stadt Handlova, etwa 140 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, in den Unterleib geschossen wurde, als er seine Anhänger begrüßte. Der mutmaßliche Schütze wurde noch am Tatort festgenommen.

Fico sagte, er werde voraussichtlich Ende Juni, Anfang Juli wieder arbeiten können und empfinde „keinen Hass“ gegenüber seinem Angreifer. „Ich vergebe ihm“, sagte er.