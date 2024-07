Was bedeutet der Vormarsch der Rechtsextremen für die EU?

In den Niederlanden und in Frankreich bauen Rechtsextreme ihre Macht aus. Wie beeinflusst das die Europäische Union?

WERBUNG

Er ist zwar weder Regierungschef, noch Minister, doch der Rechtsextreme Geert Wilders gilt als der starke Mann hinter dem Kabinett der Niederlande. In Frankreich ist die Partei der Rechtsextremen Marine Le Pen die stärkste politische Kraft im Land.

Dave Sinardet, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Brüssel, erklärt im Interview mit euronews zum Einfluss der Rechtsextremen und Rechtspopulisten in der EU:

"Auf der einen Seite könnten sie die europäische Politik von innen heraus aushöhlen. Andererseits könnten diese rechtsextremen Führer anfangen zu verstehen, dass sie die Europäische Union auch brauchen, um eine Reihe von Versprechen zu erfüllen, die sie ihren nationalen Wählern gegeben haben, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Einwanderung", so der Wissenschaftler.

Neue Regierung der Niederlande

Mit der Ernennung des ehemaligen Geheimdienstchefs Dick Schoof zum Regierungschef wurde am Dienstag eine Lösung gefunden, um nach dem Wahlsieg der rechtsextremen Partei für die Freiheit unter der Führung von Geert Wilders vor sieben Monaten eine neue Exekutive in den Niederlanden an die Arbeit zu schicken.

Die formelle Vereinbarung der neuen Koalition mit dem Titel "Hoffnung, Mut und Stolz" sieht strenge Maßnahmen für Asylbewerber vor, schafft die Familienzusammenführung für Flüchtlinge ab und will die Zahl der internationalen Studenten im Land reduzieren.

Eine Position, die sich auf die Art und Weise auswirken wird, wie der EU-Migrations- und Asylpakt in diesem Land umgesetzt wird. Gleichzeitig dient dies als Referenz für andere Mitgliedstaaten, die dem kürzlich verabschiedeten Pakt kritisch gegenüberstehen.

"In der Migrationspolitik hat die Europäische Volkspartei (Mitte-Rechts) immer radikalere Positionen eingenommen. Und was den Green Deal betrifft, so wurde die Pausentaste bereits vor einigen Monaten, vor den Europawahlen, gedrückt. Der Erfolg der extremen Rechten schlägt sich also bereits auf unterschiedliche Weise in der europäischen Politik nieder", erklärte der Politikwissenschaftler.

Ein geschwächter französischer Präsident

Ungarn ist der einzige Mitgliedstaat, in dem eine rechtspopulistische Partei die Mehrheit der Regierung stellt. Neben den Niederlanden sind die Rechtsextremen auch in Italien, Finnland, Tschechien und Kroatien an Koalitionsregierungen beteiligt. Frankreich könnte angesichts der Ergebnisse vom 30. Juni das nächste Land sein, das sich diesem Trend anschließt.

Wenn die zweite Wahlrunde in Frankreich am 7. Juli den Sieg der Partei von Marine Le Pen bestätigt, wird der liberale Präsident Emmanuel Macron stärker isoliert sein. Macron würde weniger interne Politikbereiche kontrollieren, wie z.B. Wirtschaft und Justiz, und hätte weniger Einfluss im Europäischen Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder zusammenkommen.

"Es ist klar, dass der französische Präsident Emmanuel Macron durch das aktuelle Wahlergebnis sehr geschwächt ist, und das wird sich am kommenden Sonntag wahrscheinlich nicht wirklich ändern", sagt Dave Sinardet.

"Er wird in der Tat ein geschwächter Präsident am europäischen Tisch sein, was sich auch auf die deutsch-französische Achse auswirken kann, die historisch und auch heute noch eine der Hauptantriebskräfte der europäischen Politik ist", fügt er hinzu.

Ein politisches Dossier kann nicht angenommen werden, wenn vier Mitgliedstaaten, die 35 % der EU-Bevölkerung repräsentieren, sich der Stimme enthalten oder dagegen stimmen. Neben der Migration und dem Green Deal sind einige der Bereiche, die am stärksten betroffen sein könnten, die Bewältigung des Krieges in der Ukraine und die Unterstützung der Beitrittskandidatenländer.

Rechtsextreme sind nicht immer einig

Da es bei diesen Themen jedoch keine gemeinsamen Standpunkte gibt, könnte es schwierig werden, den Kurs zu ändern: "Die Chefs rechtsextremer Regierungen können das Funktionieren der EU behindern, aber diese Politiker sind nicht unbedingt in allen Fragen einer Meinung, insbesondere wenn es um internationale Politik und zum Beispiel den Krieg in der Ukraine geht. Es ist daher nicht klar, ob sie immer in der Lage sein werden, einen Kompromiss zwischen sich zu finden", so der Professor.

Andererseits haben einige Rechtspopulisten und -populistinnen sogar den Ruf, in der EU recht konstruktiv zu sein, wie etwa Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betont oft, dass Meloni pro-europäisch, pro-Rechtsstaatlichkeit und pro-Ukraine ist und dass sie in den nächsten fünf Jahren eine wichtige Rolle in der europäischen Politik spielen kann.