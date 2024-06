Von Euronews mit AP

Die Lokomotive des Zuges, der von Prag nach Budapest unterwegs war, stand in Flammen.

Ein Zug, der von der tschechischen Hauptstadt Prag in die ungarische Hauptstadt Budapest unterwegs war, ist in der Südslowakei mit einem Bus zusammengestoßen. Bei diesem Unglück kamen mindestens vier Menschen ums Leben und fünf weitere wurden verletzt, wie die slowakischen Behörden mitteilten.

Mehr als 100 Menschen waren an Bord des Eurocity-Zugs, als sich der Unfall kurz nach 17 Uhr in der Stadt Nove Zamky ereignete, wie die Polizei und die slowakische Eisenbahngesellschaft ZSSK bekannt gaben. Offenbar passierte das Unglück an einem beschrankten Bahnübergang.

Die Todesopfer und Verletzten wurden vom slowakischen Rettungsdienst bestätigt.

Die Lokomotive stand in Flammen

Videoaufnahmen zeigten, dass die Lokomotive des Zuges in Flammen stand. Der Bus wurde bei dem Unfall schwer beschädigt, so die Bahnbeamten.

Der slowakische Innenminister Matus Sutai Estok machte sich am Unglücksort ein Bild von der Lage.

Die wichtige Bahnstrecke, die die slowakische Hauptstadt Bratislava mit Budapest verbindet, wurde bis auf Weiteres gesperrt.