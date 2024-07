Brexit: Was könnte ein Sieg der Labour-Partei für die EU bedeuten?

Analysten sind der Meinung, dass eine wahrscheinliche Labour-geführte Regierung den zuletzt turbulenten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU neue Stabilität verleihen könnte.

Der Brexit hat die britische Politik fast ein ganzes Jahrzehnt lang dominiert. Doch während sich das Vereinigte Königreich auf die Parlamentswahlen am Donnerstag vorbereitet, ist er im Wahlkampf so etwas wie ein Tabu.

"Beide großen Parteien haben versucht, so wenig wie möglich über den Brexit zu sprechen", sagte Joel Reland, Forschungsbeauftragter der Denkfabrik UK in a Changing Europe, gegenüber Euronews. "Die Wähler sind ziemlich enttäuscht von dem, was [zum Brexit] geliefert wurde, weswegen der konservative Premierminister Rishi Sunak die Aufmerksamkeit nicht darauf lenken will."

"Für die Labour-Partei versucht Keir Starmer, Sitze in der "Roten Wand" zurückzugewinnen, die 2016 für den Austritt aus der EU gestimmt hat", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Sitze der Labour-Partei in den traditionell von der Arbeiterklasse geprägten Regionen der Midlands und Nordenglands, die bei der letzten Wahl 2019 massenhaft zu den Konservativen übergelaufen sind.

Da die Labour-Partei nun zum ersten Mal seit 14 Jahren in die Regierung eintritt und ihr Vorsitzender Keir Starmer versprochen hat, Teile des britischen Post-Brexit-Abkommens wieder zu öffnen, könnte die Abstimmung ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich aufschlagen.

Starmer hat ausgeschlossen, dem EU-Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen oder der Zollunion wieder beizutreten und wird die Freizügigkeit nicht wieder einführen. Er hat sich auch nicht dazu geäußert, welche Aspekte der Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich er neu verhandeln würde, obwohl seine engsten Vertrauten angedeutet haben, dass es sich dabei um die Regulierung von Chemikalien, Finanzdienstleistungen und die Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandelssystem (ETS) handeln könnte.

Experten sind der Meinung, dass es für Starmer schwierig werden könnte, das Abkommen in einer Weise neu zu verhandeln, die sowohl für Brüssel als auch für seine heimische Wählerschaft akzeptabel ist.

"Wenn man sich mit den Details dessen befasst, was die Labour-Partei tun will, handelt es sich im Großen und Ganzen um relativ kleine Dinge. Selbst einige davon wären wahrscheinlich ziemlich schwierig mit der EU auszuhandeln", sagte Ian Bond, stellvertretender Direktor des Centre for European Reform (CER).

Mit der Festlegung ihrer roten Linien, weder dem Binnenmarkt noch der Zollunion beizutreten oder die Freizügigkeit zuzulassen, hat sich die Partei selbst in die Ecke gedrängt", fügte Bond hinzu. "Sie hat ihren Handlungsspielraum und ihre Fähigkeit, ein besseres Abkommen mit der EU auszuhandeln, eingeschränkt".

Brüssel könnte auch versuchen, vom Vereinigten Königreich Zugeständnisse im Gegenzug für ein überarbeitetes Abkommen in Nischenbereichen zu erhalten. Ein solches Zugeständnis könnte das Abkommen über die Jugendmobilität sein, das die Europäische Kommission im April vorgeschlagen hatte und das jungen Briten und Europäern wieder die Möglichkeit geben würde, auf beiden Seiten frei zu reisen, arbeiten und zu studieren.

"Das Problem ist, dass die Labour-Partei ein Abkommen zur Jugendmobilität vorerst ausgeschlossen hat", erklärte Reland. "Aber ich denke, wenn sie ein Abkommen mit Brüssel erreichen wollen, werden sie wahrscheinlich etwas flexibler sein müssen.

"Fruchtbarer Boden" für die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung

Der nächste britische Premierminister wird schon bald nach der Abstimmung mit seinen europäischen Amtskollegen zusammentreffen. Zunächst während des NATO-Gipfels in Washington vom 9. bis 11. Juli. Anschließend wird der Premierminister am 18. Juli rund 40 europäische Staats- und Regierungschefs – darunter die 27 EU-Staats- und Regierungschefs – im Blenheim Palace zu einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft empfangen.

Das Forum, das als Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gilt, ist eines der wenigen Gipfeltreffen, bei denen das Vereinigte Königreich seit seinem Austritt aus dem Block direkten Zugang zu allen Staats- und Regierungschefs der EU und ihrer Mitgliedstaaten hat.

Ein Bereich, in dem beide Seiten engere Beziehungen anstreben, ist die Sicherheit und Verteidigung, wobei ein möglicher Verteidigungspakt zur Debatte steht.

Das Handels- und Kooperationsabkommen 2020 enthält nur wenige Bestimmungen zum Thema Sicherheit. Angesichts des Krieges in Europa und die mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus ist es für beide Seiten strategisch sinnvoll, einander bei der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten zu unterstützen.

Keir Starmer mit dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj. Stefan Rousseau/WPA Rota

"All diese Fragen zur europäischen Sicherheit sind viel schärfer und besorgniserregender geworden", sagte Olivia O'Sullivan, Direktorin des Programms "Großbritannien in der Welt" bei Chatham House, gegenüber Euronews.

"Das Vereinigte Königreich mag in den letzten Jahren ein schwieriges Verhältnis zur EU gehabt haben, aber es ist eines der größten europäischen Militärs, gibt als NATO-Mitglied konstant über 2 Prozent des BIP für die Verteidigung aus und arbeitet in Sachen Verteidigung sehr eng mit wichtigen Gruppierungen wie den baltischen Staaten und den nordischen Staaten zusammen", fügte sie hinzu.

"Es ist also ein Teil des Puzzles, wenn es um die europäische Sicherheit geht", sagte sie.

Die Abstimmung im Vereinigten Königreich fällt mit dem Beginn einer neuen politischen Amtszeit in der EU zusammen, in der Pläne zum Ausbau der kollektiven Verteidigungsindustrie der EU wahrscheinlich eine der wichtigsten strategischen Prioritäten sein werden.

Die EU hat bereits wichtige Schritte unternommen, um ihre Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie zu stärken. Es wird erwartet, dass sie einen Kommissar ernennt, der diese Bemühungen in den nächsten fünf Jahren lenken wird.

"Viele der jüngsten Initiativen und Projekte der EU in diesem Bereich haben sich auf die Stärkung der industriellen Produktion im Verteidigungsbereich konzentriert", erklärte O'Sullivan. "Aber viele dieser Initiativen und Projekte beziehen Drittländer nicht mit ein. Sie konzentrieren sich absichtlich auf die Industrie der EU-Mitgliedstaaten. Es wird also schwierig sein, darüber zu verhandeln, ob das Vereinigte Königreich sich daran beteiligen kann oder will".

Die Bereitschaft Brüssels, sich auf das Vereinigte Königreich als Partner für die Verteidigungsbereitschaft zu verlassen, könnte zunehmen, insbesondere angesichts der Befürchtung, dass europaskeptische politische Kräfte, die historisch gesehen mit Russland sympathisieren, in der gesamten EU in den politischen Mainstream eindringen.

Wahl findet vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen statt

Die Wahlen im Vereinigten Königreich finden zwischen zwei Runden von vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich statt, bei denen den rechtsextremen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen in der ersten Runde am Sonntag mehr als 33 Prozent der Stimmen erhalten hat.

Die Rechtsextremen hätten nur begrenzte Möglichkeiten, die französische Außen- oder Verteidigungspolitik, die als Domäne des Präsidenten gilt, zu gestalten, selbst wenn es ihnen gelänge, eine Regierung zu bilden. Macron wird wahrscheinlich bis 2027 im Amt bleiben.

Doch die wachsende Popularität des Rassemblement National, die die französische Militärhilfe für die Ukraine reduzieren will, hat in Brüssel die Alarmglocken läuten lassen. Dies trägt zu der allgemeinen Befürchtung bei, dass Europa geschwächt wird, wenn Trump im November erneut zum US-Präsidenten gewählt wird.

Andererseits wird die Wahl in Großbritannien eine entschieden pro-ukrainische Regierung hervorbringen, denn sowohl die Konservativen als auch die Labour-Partei haben sich verpflichtet, Kiew militärisch zu unterstützen.

"Es wird besonders wichtig sein, dass die Briten so eng wie möglich mit dem Rest Europas verbunden sind, wenn wir in den USA wieder einen eher unberechenbaren und unberechenbaren Trump als Präsidenten haben", sagte Ian Bond. "Für Brüssel wird die Devise wohl Stabilität lauten".